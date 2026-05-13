老闆給的是舞臺，卓越要靠自己長出來-創辦人猝逝後，我們該重視的職涯發展三大結構

承億集團創辦人戴俊郎，於2026年5月9日因多發性腦溢血辭世，享年54歲。這個消息，震動的不只是旅宿與建築產業，也讓許多人重新看見一種高強度創業人生的代價。

這個年紀，對多數創辦人而言，仍處於擴張與影響力持續放大的階段。因此，這篇新聞像是一面鏡子，照出我們在談「成功」時，常常忽略的其他要素。

這些成果背後的壓力、消耗、責任，以及身體是否真的承接得住。

我會認識戴董，除了喜歡「承億」這個品牌，大部分資訊是從張力中的《孤獨力》書中讀到。從他與戴董相處共事的歷程，我能理解戴董的職涯路徑，典型地展現了「高強度創業模型」。

從基層起步，擅長快速決策，高度投入，長期處於壓力與責任密度極高的狀態。這種努力不懈的模式，在有限時間內堆疊出顯著成果是不讓人意外的。

但它也提醒我們一件事：某些成功，不只是靠努力堆出來，也可能是用身體、關係與生活節奏交換而來。另外；我認為值得思考的，不單只是成就，而是結構。

第一個層次，成功經驗可以學習，但成功背後的代價，也必須被一起納入評估。

第二個層次，來自張力中的案例。

張力中先生目前擔任北京奧倫達集團經營管理處總監，曾負責規劃2022年冬奧度假村及集團在各省的文創小鎮。曾任承億文旅集團品牌長，並在職場上經歷了許多艱難的挑戰，最終成功晉升為集團的關鍵人物之一。

他在34歲加入承億文旅時，面對的是一個尚未制度化的組織。角色不清、資源有限、變動頻繁。這類環境，對多數工作者而言，代表不確定與壓力。

從職涯發展的角度來看，這其實是一種「高變動場域」。要在這樣的環境中，展現出差異化的關鍵，個體應該要具備三種能力：

▋可將模糊問題轉化為可執行任務。#可以解譯上位者的期待

▋在資源不足的情況下產出具體成果。#具備問題解決能力

▋將經驗整理為可被外界理解的價值敘事。#可以建構自己的職涯價值

​第三個層次，是對多數工作者更直接的提醒。

我們習慣用「努力程度」來理解職涯，但這其實是一個過度簡化的模型。因為職涯的長期發展，至少同時受到三個系統影響：

▋能力系統：你應該強化什麼能力?

▋成果系統：你留下了哪些可被驗證的輸出?

▋維持系統：你的身體、心理、關係與生活節奏，是否能長期承載這份工作。

多數人會投注在前兩者，但忽略第三個系統的穩定性。

問題在於，一旦維持系統失效（例如健康、心理狀態或關係崩解），前兩者累積的成果也可能中斷，甚至歸零。

因此，「可持續性」不應該被視為附加條件，而是職涯設計中的核心變數。如果一份成就無法被長期承載，那它的價值就需要被重新評估。

回到最初的那句話：

老闆只能給你舞臺，卓越要靠自己長出來。這句話成立，但還不完整。

更完整的版本應該是：

舞臺，來自他人。

卓越，來自個人。

但能否長期站在舞臺上，取決於你是否建立了一個可持續的職涯結構。

組織會變、機會有限、個體壽命也有限的前提下，真正值得投入的，不只是如何被看見，而是如何長期有效地運作。這可能比任何一次機會，都更關鍵。

戴董事長一生拚搏精彩，但54歲離世提醒：職涯不止衝刺，也需修復、健康、關係，勿全燃於舞臺。願戴董事長一路好走。謝謝他曾經用熱情、膽識與行動，為台灣文旅與城市美學留下深刻印記。