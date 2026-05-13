媽媽說：「給人幹一幹沒什麼」——考上高考又辭職的女兒，說出了那個最深的傷

我從家被詐騙、高風險家庭、援交、到公職上榜。有些傷，不是努力就能被看見的。有一種傷，不是發生在你倒下的那一刻，而是你鼓起勇氣說出口之後，換來對方一句「那有什麼」的那一秒。

2019年底，我因為照顧家庭而辭掉公職、思覺失調而崩潰，哭著對媽媽說出藏了將近十年的事：大學那幾年，為了活下去，我曾經援交。我以為說出口的那一刻，會有一點點被接住的感覺。

「沒有。」

媽媽說：「給人家幹幾下，有什麼好叫的？妳現在不是也嫁人、生小孩、過得好好的？」

那一刻，我整個人的心像被掏空，原來，我從來就沒有被媽媽真正看見過。「我不是在叫，我只是在回顧我努力活下來的方式。」

我的原生家庭曾被社會局列管為高風險家庭，家裡被詐騙集團掏空過，爸爸承受不住喪子之痛與債務壓力，被送進草屯精神療養院；媽媽跑路，離家出走，留下我一個人，面對破碎的世界。

那些年我沒有停下來的資格，我拼了命地往前跑。

我做過工廠女工，走過那些我不想多說的夜晚，一步一步熬完大學、備考、上榜，考上公職高考，成了別人眼中「逆境翻身」的故事。但沒有人問過我，那條路走下來，代價是什麼？

我也想過，也許努力夠了，一切就會過去，可是創傷不是這樣運作的，它會等你，等你以為終於喘過氣的那一刻，再把你拉回去。

我們習慣為「逆境翻身」的故事鼓掌，卻很少有人問：她翻身之後，有沒有人接住她？

崩潰之後，我開始有意識地回頭看自己這一路走來的樣子。我問自己：我到底為誰活著？我照著媽媽的話孝順、服從，她要我結婚我就結婚，要我生孩子我也生了。可是當我最需要她的時候，媽媽給我的，是「羞恥」兩字。

我好不容易熬出來的人生，卻因為「孝順」兩個字，又一次回到原點。那種感覺，不是悲傷，而是疲憊。一種深入骨髓的、說不清楚從哪裡開始的疲憊。

讓我重新找到出口的，是一本書。脫北女孩朴研美的自傳《為了活下去》，我在寫台大政治所論文期間無意間讀到，足足看了三遍。朴研美描述父親過世的那一段，那種無助感，像一把刀刺進我的心；原來，有人和我有一樣的痛感。

我突然明白，寫作不只是說故事，而是一種把過不去的事寫下來、然後慢慢放下的過程。她能寫，我也可以試著寫。

寫下它，不是為了讓人心疼，而是為了讓自己不要再那麼痛。

這些年，我斷斷續續投稿給許多出版社，有些石沉大海，有些跟我說「不適合出版市場」。但我沒有停筆，因為那些文字不只是為了出版，更是為了讓自己繼續活著的理由。

很多人問我，為什麼要把這些「醜陋的事」公開？

我想說，這是很多人正在經歷、卻說不出口的現實，我若不寫，它就會繼續沉在最深的地方，繼續傷人，夜半時分隱隱作痛。

我要讓全世界知道，那個從高風險家庭長大的孩子、工廠女工、援交女大生，到公職高考上榜、再到崩潰辭職的女人，是怎麼一步一步活下來的？

如果你也曾帶著說不出口的傷，獨自撐著，我想讓你知道，你不是一個人。

「 有些人寫下黑暗，不是為了博取同情，而是因為她終於決定，不再替傷害自己的人沉默。 」

