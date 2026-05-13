5月13日國際請病假日 別把透支當努力，沒有人該帶病證明自己敬業

今天 5 月 13 日是「國際請病假日」。過去，我很看不起請病假的人；但對現在的我而言，這是一個血淋淋的教訓。

那枚名為「全勤」的虛榮勳章

我的學生生涯裡沒有「請假」這兩個字，畢業典禮上絕對可以領到全勤獎。那時我覺得這是一枚勳章，代表我比別人更認真、更有毅力。這種「不輕易掉隊」的慣性，被我理所當然地帶進了職場。

開始工作以後，我深信一個優秀的員工就該全力以赴，不能因為一點「小事」影響團隊。感冒了？吃顆藥壓下去。發燒了？喝杯熱水繼續趕稿。我以為這叫專業，以為這叫對工作負責。我甚至會帶著一種微妙的優越感，看著那些因為生理痛或小感冒就請假的同事，心想：「也太弱了吧？這樣就要請假？」

不請假 ​ 身體開始變態反撲

我以為我贏了意志力的比賽，但我的身體卻開始用極端的方式抗議。我臉上冒出了密密麻麻的爛痘。我擦了皮膚科開的藥、花大錢去做臉、買了昂貴的保養品，卻一點起色都沒有。

​更慘的是，因為新聞工作24小時都必須緊繃神經，失眠像惡靈一樣纏上我。好不容易睡著了，結果夢到的是隔天採訪的排演。最誇張的時候，我變得很敏感。敏感到了什麼地步？我人在臥室，卻可以清晰地聽到隔壁浴室裡，手機放在檯面上震動的微小頻率。

​那種神經緊繃到極限的狀態，現在想來，簡直是一種生理上的變態。但是我依然沒有停下來，直到人生因為甲狀腺癌，被強制按下停止鍵。

努力不等於透支，休息不是懶惰

​躺在病床上的時候，我開始檢視這二十幾年來的「全勤人生」。我發現，自己對成功的定義扭曲得可怕。

我把「透支體力」當成「努力」，把「無視警訊」當成「堅強」。我以為我在照顧工作，其實我是在摧毀支撐工作的地基。當癌症找上門時，我才明白，那枚全勤勳章背後的代價，是我的生命、人生、和家庭。

​如果可以有時光機，我很想對那個曾經「硬扛」的自己說：

1.生病休息，不是罪惡。你的身體需要修復，拒絕現在修復就是等著以後直接報廢。

2.你沒有那麼重要。公司沒了你照樣運轉，但你的家人不能沒有你，你的生命也沒有備案。

3.真正的專業，是包含「健康管理」的。一個隨時把自己逼到斷裂邊緣的人，無法產出真正高品質的價值。

請病假不需要罪惡感

​5 月13日這一天，不是鼓勵大家偷懶，而是提醒我們：每個人都有權利在需要時，安心地停下腳步。

​如果你今天感到不適，請不要帶著罪惡感去請假。照顧好自己，是對自己負責，也是對身邊的人最大的溫柔。別像我一樣，非要等到人生被迫停擺，才學會如何好好休息。相信我，這世上沒有任何一份工作，值得你拿命去換一張全勤獎狀。