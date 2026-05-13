5/13是國際請病假日！「突然不舒服」不是藉口？節日由來、勞工請假新制一次看。圖片來源：女子漾AI製圖

一早醒來，腦海中是不是也曾閃過一句：「今天好像有點不舒服，好想請假」的念頭？5月13日正是網路上熱烈討論的「國際請病假日」（International Sick Leave Day），這個節日背後道出現代上班族深深的集體疲憊感，我們總在工作與生活間不停奔波，似乎連喘口氣都需要理由！趁著這一天，就一起來了解國際請病假日的由來，以及2026年正式上路的勞工請假新制有哪些變化。

國際請病假日是什麼？

「國際請病假日」並不是官方認證的國際節日，而是2008年由香港藝術團體C&G Artpartment提出的概念行動。當時藝術家觀察到，現代人即使身心已經快到極限，仍然習慣硬撐上班，把疲憊視為理所當然，於是提出「請病假」這個概念，希望大家重新思考：如果一個人已經累到喘不過氣，為什麼還要等真的病倒，才有資格停下來？

因此，5月13日被賦予「暫時離開高壓生活」的象徵意義，目的不是鼓勵大家無故翹班，而是提醒大家：休息本來就不該是一件需要愧疚的事！

圖片來源：pexels

為什麼今年在社群備受討論？

這幾年，「職業倦怠」、「情緒耗竭」、「高功能疲憊」成了社群上的高頻詞。明明沒去搬磚、沒跑馬拉松，卻總覺得累到像手機電量只剩3%。很多人的工作量其實沒有到爆炸的程度，大腦卻永遠無法真正下班，手機訊息不停跳、工作群組深夜還在響、演算法持續推送新資訊，讓人長期卡在緊繃的待機狀態。

圖片來源：pexels

更讓人窒息的是，連休息都會產生罪惡感，當滑著動態看見別人在健身、進修、發展副業時，自己只是躺著放空，就開始焦慮自己太過頹廢。這種普遍存在的「休息羞恥感」，讓國際請病假日意外在今年的Threads和IG等平台上引發大批共鳴，成為上班族集體抒發壓力的出口。大家渴望遞出假單的原因，往往源自精神已經到達極限，即使身體依然能夠硬撐。

圖片來源：pexels

台灣勞工請假規則也變了！這3件事一定要知道

今年這個節日在台灣特別有討論度，背後還有一個實際的原因，就是和上班族息息相關的《勞工請假規則》修正案，已經從2026年1月1日起正式上路。從病假保障、全勤獎金怎麼扣，到家庭照顧假請假方式，都出現不少新變化，以下一次看3大新制。

1. 一年病假10天內，雇主不能亂懲處

以前許多人不敢請病假，往往擔心的無關乎天數夠不夠，純粹怕被主管默默記上一筆，進而影響考績、排班、升遷，甚至被貼上抗壓性不足的標籤。現在新制明定，勞工一年內請普通傷病假只要沒超過10天，雇主絕對禁止因此給予任何不利處分，包含解僱、減薪、降職或影響福利等，生病休養本是人之常情，未來再也不會變成職場黑歷史。

2. 全勤獎金不能一請假就整筆沒收

這項讓許多上班族引頸期盼的規定終於改了！過去不少公司採取強硬的全有全無模式，只要請一天病假，當月全勤獎金就直接歸零，導致大家生病也只能硬撐上班，如今修法全面改為比例扣發機制，嚴禁一次請假就全扣光的做法。舉例來說，若一個月請一天病假，最多只能扣發30分之1的全勤獎金，讓大家不用在健康與荷包之間陷入兩難。

3. 家庭照顧假開放以小時計算

對於需要照顧家人的族群來說，這項改變帶來了極大的便利與友善，過去為了陪長輩回診、接送小孩或處理家人臨時狀況，經常得被迫請掉半天甚至一整天的假。現在新規允許家庭照顧假以「小時」為單位申請，無論是請1或2小時都能彈性安排，且雇主同樣不得以此為由扣發全勤獎金，大幅減輕了卡在工作與家庭間的拉扯感。

圖片來源：pexels

不是每種疲憊，都要等生病才算數！

國際請病假日也提醒工作生活繁忙的大家「休息不代表偷懶」。很多人總覺得再撐一下就好，等這週忙完、等案子告一段落再休息，但事情永遠做不完，疲憊卻會一直累積，最後往往是身體先發出警訊。工作很重要，責任也很重要，但人本來就不是可以24小時不停運轉的機器， 如果今天真的覺得累了，不一定非得立刻請假，也可以先試著用幾個簡單方式讓自己喘口氣。

圖片來源：女子漾AI製圖

1. 暫時放下手機，讓大腦休息

滑社群往往無法帶來真正的放鬆，過多的資訊不斷湧入，反而容易讓人更加疲憊，試著關掉通知，讓自己短暫離開訊息轟炸的環境。

2. 早點睡，比硬撐更有效！

有時情緒煩躁、注意力不集中，單純只是因為身體太累了，與其猛灌咖啡硬撐，好好補眠絕對來得更實際。

3. 適時出門走一走，轉換一下狀態

哪怕只是午休散步10分鐘，或是下班刻意繞點遠路、去看看展覽透透氣，都能幫助情緒順利切換，避免大腦一直卡在高壓的工作模式中。

4. 允許自己什麼都不做

休息本來就不需要帶有任何目的，無論是發呆、聽音樂，還是徹底放空都很棒，真正的休息，就是允許自己暫停追求高效。