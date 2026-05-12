2026-05-12 19:01 潮健康
會考統測壓力大怎麼放鬆？芳療專家分享考前舒緩小技巧
「看著黑板上逐漸減少的倒數天數，心裡不禁跟著著急了起來」、「深夜獨自挑燈夜戰，明明書桌前堆滿了講義，翻開書本卻時常覺得腦袋一片空白」、「在安靜的考場裡，只要聽到旁邊同學快速翻頁的聲音，就會瞬間感到煩躁、心跳加速，甚至覺得胸口悶悶的喘不過氣」……親愛的考生與家長，最近的你，是不是也正經歷著這些煎熬呢？
隨著大考的日子一天天逼近，要消化繁重的複習進度，還要面對害怕失敗的擔憂，以及外界有意無意的期待，這些重擔確實讓人喘不過氣。請放心，這樣的情況其實非常普遍，通常稱之為「考前焦慮」。當我們的大腦為了保護自己，把「考試」當成一種巨大威脅時，就容易不自覺地往壞處想。腦海中可能會不斷盤旋著「如果考砸了怎麼辦」、「忘記答案了該怎麼辦」等尚未發生的擔憂。
這樣強烈的不安感，會讓我們的神經系統一直處於緊繃的「備戰」狀態。如果長期將自己鎖在這樣的高壓裡，不僅容易讓思緒變得疲憊、記憶力無法發揮，身體也會溫柔地向我們發出抗議，像是翻來覆去睡不著、肚子隱隱作痛，或是心悸胸悶。這些不適，其實都是身體在提醒我們：是時候停下來，好好照顧自己了。
面對考前焦慮，建議4招高價值身心調適法
健康管理師張恆恩分享：考前的壓力累積，若長時間處於高度緊繃狀態，反而容易讓身心更疲憊。考生在準備期間可以試試以下方法，幫助自己慢慢找回較穩定的生活節奏與讀書狀態。
溫柔舒緩高壓不適：芳療專家的專屬精油對策
台灣芳療協會會長張元霖表示，芳香氣味與情緒放鬆之間具有一定關聯性，精油分子能透過嗅覺神經傳遞至大腦「邊緣系統」，透過氣味協助放鬆情緒與舒緩緊張感，幫助身心進入較放鬆的狀態。針對考生常見的緊繃狀態，他推薦三款溫和對策：
- 當覺得胸悶、呼吸變得急促時：甜橙＋純正薰衣草精油。「甜橙」帶有溫暖明亮的果香氣息；「純正薰衣草」則常被用於日常放鬆與舒緩情緒。舒緩小秘訣： 將精油各滴一滴在衛生紙上，配合「4-7-8呼吸法」嗅吸，幫助自己慢慢放鬆下來。
- 當緊張情緒反映在腸胃上、想跑廁所時：薄荷＋甜橙精油。壓力大時，有些人容易感到緊繃或坐立難安。薄荷帶有清新氣味，搭配甜橙柔和果香，能營造較輕鬆舒適的感受。舒緩小秘訣： 滴在手帕上嗅吸，或以基底油稀釋後，在腹部順時針輕柔按摩，作為日常放鬆儀式的一部分。
- 夜深人靜思緒轉不停、難以入眠時：羅馬洋甘菊精油。躺在床上時，腦袋是不是還不受控地轉著數學公式或歷史年代呢？舒緩小秘訣： 於枕頭角落滴一滴羅馬洋甘菊精油。它青蘋果般的溫柔甜味，能幫助建立睡前放鬆氛圍。
請記得，考試只是一個人生的過渡期，它無法定義你的全部。深呼吸，點上你最喜歡的香氣，你其實比自己想像的還要勇敢且強大！
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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