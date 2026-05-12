我用3年育嬰留停拿到台大碩士：Gap Year不是逃避，而是重新活一次

懷孕8個月還在加班，拿乙等考績；我請滿3年育嬰留停、念完台大碩士還旅居東京：離開體制後，我才真正看見世界，重新把人生活回來。

在台灣，「休息」常常是一件很有罪惡感的事，尤其對女人來說更是如此。你不能停下來，不能喊累，不能離開職場太久，彷彿只要稍微喘口氣，就會被貼上「不耐操」「逃避現實」的標籤。

我曾經也深信，人生就是要撐。直到我懷孕八個月，還在公務體系裡拼命加班，最後換來的，依然只是一張乙等考績。

那時的我，在中央機關擔任公務員，因為是科裡相對資深的承辦人。其實也不過才做一年，開始被分派大量科專與研究計畫。沒有人因為我懷孕就少給我壓力。相反地，越是能做事的人，越容易被默默加上更多工作。

我挺著大肚子加班，白天開會、寫計畫，晚上拖著疲憊身體回家。最痛苦的時候，甚至半夜會因為壓力驚醒，下意識摸著肚子，確認孩子還平安。

我一直以為，只要夠努力，就會被看見。最後考績出來，我依然是乙等。

那一刻，我突然明白，有些體制裡，你用命換來的認可，其實廉價得可怕。也是從那時開始，我第一次認真思考：如果連我自己都不心疼自己，還有誰會？生完孩子後，我做了一個很多人不理解的決定：申請三年育嬰留職停薪。

在不少人眼裡，那代表「中斷職涯」。對我來說，那三年反而是人生真正開始轉動的時刻，我沒有讓自己停滯，一邊帶孩子，一邊重新念書，最後完成台大政治研究所碩士學位，也開始去上以前根本沒時間碰的課，像是國際貿易與商業課程。

有段時間，我常在晚上匆忙餵完奶後，把女兒交給剛下班的丈夫，自己再趕去松江路上課。冬天的台北很冷，但手裡那杯熱拿鐵，卻讓我第一次感覺，人生重新有了自己的溫度。

後來我沒有真的投入貿易代購產業，因為上完課後我才知道，這個市場競爭激烈、毛利極低，並不適合我，但我從不覺得那段學習浪費。

很多時候，學習真正的價值，不是你最後有沒有靠它賺到錢，而是你開始理解世界怎麼運作，也理解自己真正適合什麼。

真正改變我視野的，是後來跟著丈夫外派到東京生活。

以前的我，幾乎沒出過國。考上公職後，也一直待在中央機關裡，我曾經以為，台北已經很繁華、很進步。直到真正住進東京，我才第一次感受到世界的尺度。不是哪個城市比較好，而是你突然發現，原來世界比自己想像中還大。

我在東京看見高度成熟的商業文明，也看見不同文化下，人們對工作與人生的選擇。旅居東京後我才發現：有時候離開台灣，才能重新理解台灣。有趣的是，離開台灣後，我反而更深刻感受到台灣的珍貴。便宜又高品質的醫療、方便的人情味生活圈、隨處可見的小吃文化，那些曾經習以為常的日常，其實都是幸福。

如果沒有那三年的育嬰留停，我大概永遠不會知道：原來人生不是只有「忍耐」這一種活法。很多華人從小被教育的，都是撐下去，工作再累，也要忍；情緒再崩潰，也不能停。

可有時候，人真正需要的，不是更努力，而是暫時離開原本的環境，重新校準自己。

這幾年，「Gap Year」開始被越來越多人討論，我一直覺得，它真正的意義，從來不只是旅行，而是你願不願意給自己一次重新認識世界、也重新認識自己的機會。

休息，不是偷懶。有時候，反而是為了把接下來的人生，走得更長、更穩。如果你現在也正被工作壓得喘不過氣，如果你每天醒來都感到疲憊，甚至開始懷疑人生是不是只能這樣？也許你不一定非得立刻辭職，但你可以試著替自己保留一點空白。

去上一堂一直想上的課，去一個沒生活過的城市，去認識不同圈子的人。

很多時候，真正困住一個人的，從來不是能力、而是視野。當你願意替人生按下一次暫停鍵，你才有機會重新看見，自己真正想走的路。