弟寄住哥哥家被趕竟報復、小姨子賣房遭縱火　家人翻臉最傷的不是錢，是界線沒講清楚

借住哥哥家被趕竟砸屋偷竊！兩起家人反目案揭殘酷真相：有些善意真的會養出仇人。

最近有兩則新聞，比扯鈴還要扯。台南83歲老翁長期住在小姨子名下房子裡，最近小姨子移民打算賣房，老翁擔心以後沒地方住，氣到跑去小姨子家縱火還拿斧頭砍頭，遭依殺人罪法辦羈押。

另一起發生在新竹。鄭男和女友原本寄住在哥哥家，後來哥哥要求兩人搬離，他竟在搬家當天和女友破壞哥哥、嫂嫂房門，把酒潑在床、家電上、偷走手錶、名牌包、存摺和2萬元，最後被依竊盜罪判刑3月。

​兩起新聞，一個是倚賴妻妹房產的姊夫，一個是借住哥哥家的弟弟。年紀不同，城市不同，衝突方式不同，可是核心問題一模一樣：被幫助久了，有些人真的會忘記，自己擁有的方便，原本是別人給的情分。

人最可怕的地方，是把別人的好心當作理所當然

借住，是一件很敏感的事。看起來只是「給你一個地方住」，背後卻牽涉房屋所有權、使用權、生活界線、家庭情分，還有一大堆說不出口的委屈。出借房子的人，要忍受房子被使用、空間被占用、家具被消耗，甚至連房屋稅、修繕費、管理費都自己吸收。

借住的人，省下租金，也省下很多人生壓力。剛開始，通常會感激。謝謝你借我住，謝謝你幫我度過眼前這一關。可是時間一久，感謝變淡，那間房子慢慢變成「我的家」，覺得這是「你本來就該給我的支援」別人想停止支援，被幫助的人反而滿腔怨恨。

手足之間最傷人的，不是談錢，是一直不把錢講清楚

台灣家庭很怕談錢。尤其兄弟姊妹之間，只要一談錢，就覺得傷感情。借錢寫借據，你難道不相信我嗎？借住談期限，哇你也太沒人情味了吧？共同照顧爸媽談分攤，你怎麼那麼計較呢？房產要白紙黑字，難道你懷疑家人嗎？結果呢？每個人嘴上都說「一家人不要算那麼細」，其實心裡的帳算得更仔細。

​幫忙的人記得自己出了多少錢、讓了多少空間、忍了多少不方便；被幫的人記得自己多委屈、多沒安全感、多怕以後沒地方去。就是因為都不講清楚，最後心裡的委屈變成怨，怨變成恨，恨釀成全家都收不了尾的災難。

「親兄弟必須明算帳」聽起來很現實，卻能救很多家庭。錢借多少講清楚，房子怎麼分說明白，借住期限寫下來，父母照顧責任分擔好，兄弟姊妹還有機會保留感情。最怕所有事情都靠默契，所有委屈都靠吞忍，最後一方覺得自己被占便宜，另一方覺得自己被拋棄。

如果你是被幫助的那一方：三件事可以做

第一件事，把謝謝說出口，而且要說得具體。

哥哥讓你借住，你可以說：「這段時間真的麻煩你們，我知道你們生活也很不方便。」姊姊借你錢，你可以說：「這筆錢幫我過了最難的一關，我會記得。」

家人間越親，越不能把感謝省掉。幫你一次可以不求回報，幫你3年、5年、10年，感覺自己像空氣一樣被利用，誰心裡不會酸？

第二件事，主動提出期限，不要等人開口趕。

借住多久？3個月、半年、一年？如果找工作還沒穩定，什麼時候重新討論？借款多少？每個月還多少？如果暫時還不了，多久回報一次狀況？主動提出期限，有兩個好處：一是讓對方知道你有認真在想這件事，不是打算賴著；二是讓你自己有個努力的目標，不會無限期依賴下去。

第三件事，接受對方有權收回自己的東西

​對方的房子，原本就是對方的房子；對方的錢，不是借久了就變成你的；對方提供的幫助，有一天也可以停止。

你可以感到不安，可以請對方再給你一點時間，但不能把對方收回資源，解讀成對你的背叛。兄弟姊妹幫你，是情分；願意多幫幾年，是厚道；有一天需要停止，根本不需要跟你道歉。

如果你是幫助別人的那一方：三件事可以做

第一件事，一開始就把性質講清楚。

​借住就是借住，不是永久使用；借錢就是借錢，不會變自動贈與；代墊就是代墊，不該你一個人吸收。

房子借住，就寫清楚大概住到什麼時候，水電管理費怎麼處理，期間若屋主需要收回或出售，要提前多久通知。可以不走法律流程，但至少要留下文字紀錄、LINE訊息、簡單約定也好，雙方要有共同認知。

第二件事，不要讓善意變成無底洞。

救急可以，但不可以變成長期寄生。設定一個合理的期限，溫和但堅定地執行它，是對雙方都好的做法。讓對方在期限前有足夠的時間準備，但到了時間點，要說到做到。

第三件事，收回資源前，給預告，也要說到做

如果你決定要賣房、要請手足搬離、要停止金援、要把借出的錢收回來，請提前說，並且給合理緩衝。三個月、半年、一年，視情況而定。讓對方有時間找房子、找工作、整理財務、尋求社會資源，這是給關係保留最後的體面。​

親兄弟明算帳，是成年人守住感情的方式

很多家庭會走到翻臉，不是因為沒有愛，反而是因為愛裡面混了太多不好意思。不好意思談錢，不好意思拒絕，不好意思寫清楚，不好意思把期限說死。大家都想當好人，結果最後每個人都覺得自己受傷。

台南案的老翁放火燒小姨子的房子、新竹的弟弟破壞哥哥家還偷竊，都揭露一個殘酷的真相：有些人被幫久了，不會越來越感恩，只會越來越理直氣壯。

親兄弟必須明算帳。帳算清楚，不代表感情變薄；帳算清楚，是讓每個人知道自己可以期待什麼，也知道自己不能越過哪條界線。這不是冷血，是保護自己，也保護關係不要走到互相怨恨。願我們都能在家人需要時保有善良，也在善良裡保有分寸。被幫助的人，別忘了感謝；幫助別人的人，別忘了界線。

真正能走長久的親情，不是永遠不談錢，而是談完錢以後，大家還能好好做家人。