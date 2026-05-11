【媽媽想省4萬，最後那份遺囑幾乎等於白寫】

—— 自書遺囑看起來省錢，真正出事時，往往最貴

#中肯哥資產傳承風險思考筆記

前陣子聽到一個案例。

有一位媽媽，育有兩個兒子。 長子長年在外，對母親不太聞不問。 次子則一直陪在身邊，平常照顧也比較多。

媽媽名下只有一間房子。 她的想法很單純，也很明確：

自己百年之後，這間房子想留給次子。

於是，兒子去詢問正式立遺囑的費用。 對方報價 4 萬元。

媽媽一聽，覺得太貴。

她心裡想的，大概也是很多人第一時間會想的那句話：

▌「遺囑不就是寫一寫就好了嗎？」

「家裡有紙、有筆，自己寫就好，幹嘛花這個錢？」

於是，她沒有找專業人士處理。 她選擇自己寫一份自書遺囑。

當下看起來，好像很合理。 該寫的也寫了。 想留給誰，也寫了。 錢也省下來了。

但遺囑這件事，最麻煩的地方就在這裡。

它不是寫完就好。

而是將來真的發生事情時，這份文件能不能被拿來用、能不能被執行、能不能順利完成繼承。

這才是重點。

結果一年後，媽媽過世了。

次子拿著那份遺囑，去找專業人士協助辦理繼承。 本來以為，媽媽生前都已經寫好了，後面應該只是跑流程而已。

沒想到一看才發現：

▌房子的門牌號碼寫錯了

就這樣。 不是少一個印章。 不是字太醜。 不是格式排版不好看。

而是最關鍵的不動產標示，寫錯了。

這份遺囑，沒辦法順利拿去辦理繼承登記。 等於媽媽當初那份心意，到了真正要用的時候，卡住了。

說到這裡，有一件事一直讓我覺得很可惜。

媽媽不是沒交代。 不是沒安排。 也不是沒想過孩子。

她明明有心，也真的有動手去寫。

但很多事情，不是「有寫」就等於「有用」。

這就像什麼？

就像你想把家裡的鑰匙留給最信任的人， 結果鑰匙真的打好了， 但齒紋錯了一格。

門就在那裡。 人也站在門口。 就是打不開。

這也是為什麼我一直覺得——

▌遺囑不是拿來表達心願而已，遺囑是拿來真正完成心願的。

而要做到這件事，很多細節都不能靠感覺。

尤其只要牽涉到以下這些情況：

✅ 房子、土地等不動產

✅ 想特別留給某一位家人

✅ 家中不只一位繼承人

✅ 家庭關係本來就比較敏感

✅ 希望之後不要有爭議

這些狀況，都真的不適合用「應該可以吧」的心態處理。

因為自書遺囑最大的風險，不在於字寫得漂不漂亮， 而在於——

▌你以為自己寫對了，但真正要用的那一天，才發現不是。

這種錯，通常不是寫完當下就知道。 往往都是人走了之後，家人拿著文件去辦事時，才突然發現：

啊，原來這裡有問題。 啊，原來這個不能這樣寫。 啊，原來這份沒有想像中那麼有用。

那時候最辛苦的，就不是寫的人了。 而是活著的人。

長輩節省，我完全理解。

但有些地方省錢，是精明。 有些地方省錢，最後省掉的不是成本，是原本想留給家人的安心。

4 萬元聽起來不少。 可是一旦後面開始卡關、退件、補件， 甚至兄弟姊妹之間再有不同意見， 那個成本，往往就不是 4 萬而已。

花掉的，可能是更多時間。 更多情緒。 更多家庭摩擦。 還有本來可以避免掉的遺憾。

▌自書遺囑不是絕對不行，但它真的比多數人想像得更容易出問題。

尤其當你的身後安排，關係到的是房產、繼承、家人之間的分配， 真的不要只看「現在能不能省這一筆」， 而要看「將來這份文件，能不能真的幫家人把事情辦成」。

真正成熟的規劃，從來不是今天少花一點錢。

而是有一天真的出事時， 家人拿著你留下來的東西， 不會慌，不會亂，不會卡在半路， 而是能夠照著你的心意，把事情順順地完成。

這樣的安排，才叫安排。

不然很多時候，表面上是在省錢， 其實只是把麻煩往後遞， 留給最在乎的人去承受。

遺囑這件事，真的不要用「差不多就好」來處理。

因為愛如果要留下來， 最好不要只留下心意， 還要留下一份真正能用的文件。

如果你名下有不動產、家中不只一位繼承人， 或家庭關係本來就有點複雜—— 這些問題值得你認真對待，不急著找我，但要認真對待。

感謝你的閱讀，希望這些內容對你有幫助

Ken 我是謝克群，江湖人稱中肯哥 留美壽險顧問，新光台新人壽保險業務員



