2026-05-17 17:02 潮健康
童年睡眠習慣與青少年行為發展有關：研究提醒規律作息的重要性
睡眠不僅是休息，更可能是預測孩子未來行為風險的關鍵指標。一項由賓州州立大學主導、歷時15年的縱向追蹤研究，提供了令人警醒的發現：童年早期的睡眠模式，與青少年時期的行為發展有著顯著關聯。
研究觀察發現，5歲時睡眠時間較不規律或睡眠不足的兒童，在青少年階段出現風險行為的比例相對較高，但實際原因仍可能與家庭環境、壓力與生活型態等多重因素有關；這項研究結果也顯示童年期的生活習慣，可能與後續行為發展存在一定關聯。
科學解析-大腦發育與衝動控制的關鍵連結
為什麼幼年時期的睡眠習慣，會對十幾年後的行為產生深遠影響？其核心關鍵在於大腦的神經發育。睡眠，尤其是深層睡眠，對兒童大腦的成熟至關重要。
主要影響的區域是大腦的「前額葉皮質」（Prefrontal Cortex），這個區域如同大腦的「總指揮官」，負責高階認知功能，包括決策制定、衝動控制、情緒調節和計畫能力。睡眠被認為與前額葉皮質的正常發育與功能維持有關。長期睡眠不足或作息紊亂，會干擾此關鍵區域的正常發展，可能導致孩子在青少年階段更容易做出衝動、不顧後果的決定。
此外，睡眠也會影響大腦的「獎勵系統」，部分研究指出，長期睡眠不足可能影響神經傳導與情緒調節機制，進而影響衝動控制與行為判斷。此研究團隊也強調：「睡眠不僅是身體的修復時間，更是神經發育與大腦功能鞏固的基石。早期的睡眠模式，可能為大腦未來的運作方式奠定基調。」
權威背書-充足睡眠是世界公認的健康支柱
世界衛生組織（WHO）在報告指出，睡眠占據人生三分之一的時間，對於維持生理、心理與情緒健康至關重要，且將「充足優質的睡眠」列為維持身心健康的基本支柱之一，其影響層面廣泛：
- 免疫力建立：睡眠期間是人體細胞修復、免疫系統強化的重要高峰。生長激素在深睡期大量分泌，對於成長期的兒童至關重要。幼兒時期若長期睡眠不足，可能削弱免疫系統的發展，為長期健康埋下隱憂。
- 記憶與學習：睡眠的大腦並未停工，而是在進行資訊的整理、鞏固與記憶的強化。睡眠品質不佳，會直接影響白天的注意力、學習效率與情緒穩定性，進而可能影響學業表現與人際互動。
- 慢性病預防：從小建立的良好睡眠習慣，有助於維持正常的壓力荷爾蒙（皮質醇）節律與新陳代謝功能，維持規律睡眠習慣，通常被視為健康生活型態的一部分，並與整體生理調節有關。
實踐指引-為孩子築起堅固的「睡眠防線」
認識睡眠的重要性後，家長可以採取以下具體、可執行的策略，為孩子建立穩固的睡眠習慣，守護其發展的黃金期：
- 1. 建立固定且一致的作息：這是睡眠衛教中最核心的一環。即使在週末或假日，孩子就寢與起床的時間誤差也應盡量控制在一小時之內，以穩定其生理時鐘。
- 2. 營造放鬆的睡前儀式：睡前30分鐘至1小時，應遠離電視、手機、平板等會發出藍光的電子產品。可以改以親子共讀、聆聽輕柔音樂、簡單的伸展或聊天等活動，幫助孩子的神經系統從興奮狀態逐漸平緩下來。
- 3. 打造適眠的物理環境：確保臥室安靜、黑暗（可使用遮光窗簾）、溫度涼爽適中（約攝氏20-22度）。舒適的寢具與睡衣也有助於身體放鬆。對於部分對觸覺較敏感、偏好包覆感的孩子，可依個人習慣選擇較具安定感的寢具與睡眠環境，協助建立規律且舒適的睡前儀式。
- 4. 關注日間活動與飲食：確保孩子白天有足夠的體能活動，但避免在傍晚後進行劇烈運動。睡前避免攝取含咖啡因的飲料或過多的糖分。
投資睡眠，就是投資孩子未來的身心資產
兒童的睡眠問題，不應被簡化為「只是晚睡一點」或「明天補回來就好」。賓州州立大學這項長達15年的研究，以科學數據提醒我們：童年的睡眠品質，猶如一顆預示未來的水晶球，深深影響著青少年階段的行為發展與健康軌跡。
健康管理師張恆恩表示：為孩子建立規律且穩定的睡眠習慣，是日常健康管理中重要的一環。充足且規律的睡眠，除了有助於維持白天的精神與活力，也與兒童成長發育、情緒調節及日常學習狀態有關。從家庭到學校，若能共同重視睡眠與作息安排，將有助於孩子建立較穩定的生活節奏與健康習慣。
圖說：研究顯示，童年期規律的睡眠習慣是大腦健康發育的關鍵。
圖說：舒適的兒童睡眠環境。
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