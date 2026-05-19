女性不孕與壓力大有關？ 醫揭4大「隱形殺手」：婆媳問題竟非主因

2026-05-19 20:02 潮健康
懷孕示意圖。圖/123RF圖庫
懷孕示意圖。圖/123RF圖庫

　

潮健康／林昱彣

　

女性不孕常見壓力源有哪些？ 在現代社會的高壓環境下，夫妻雙方面臨求子困難的狀況不在少數。除了生理因素外，「壓力」是否為導致不孕的元凶？台北協育試管嬰兒中心（原黃建榮婦產科）副院長黃珽琦醫師受訪表示，壓力並非造成不孕的「單一主因」，但卻可能是導致各種不孕因子的「間接原因」。「從內分泌失調生殖功能障礙，壓力以相對隱蔽的方式，悄聲侵蝕現代男女的生育能力！」

　

女性不孕常見壓力源有哪些？ 醫點名「3大職業」首當其衝

黃珽琦醫師整理臨床經驗指出，造成女性不孕的壓力源主要可分為四大類

　

1. 工作與職業壓力：最常見的壓力來源之一。例如銀行業常需面臨業績壓力與長工時；科技業與醫療人員（如護理師）則常需輪值夜班，導致作息極度不正常。從事上述職業的女性族群，在診間往往面露疲態與焦慮。

　

2. 心理與情緒壓力： 備孕時間拉長容易產生焦慮，若本身帶有輕微憂鬱傾向長期情緒壓力，更會放大整體的壓力感受。

　

3. 婚姻與家庭壓力：包含婆媳問題配偶關係緊張，以及華人社會特有的傳統生育期待

　

4. 不孕與治療壓力：即便是相對簡單的口服排卵藥，當病患面對「為何吃藥排卵良好卻仍未懷孕」的結果時，往往難以釋懷、進而產生巨大的心理負擔。若進入試管嬰兒療程，高昂的費用與對治療結果的患得患失，更是難以言喻的重擔。

　

壓力如何影響女性受孕？ 「間接效應」恐導致內分泌大亂

「目前的學界共識認為，壓力與生育可能存在『間接性關聯』，但其影響有限，通常並非為不孕的主因！」黃珽琦醫師強調，當人體處於高壓狀態時，體內的壓力荷爾蒙「皮質醇」（Cortisol）分泌增加，卻抑制腦下垂體分泌相關激素，進而影響「下視丘－腦下垂體－卵巢軸（HPA axis）」的內分泌平衡。上述一連串的「骨牌效應」容易導致濾泡生長不規則不成熟、甚至不排卵，引發月經失調與排卵障礙

　

另外，壓力引起的失眠會讓身體狀況變差；壓力導致的性慾降低減少行房機會，部分女性因壓力大產生「情緒性進食」導致肥胖，更會進一步拉低受孕機率。「即便是進行試管嬰兒療程，若患者因壓力大、睡不好導致身體狀況不佳，對藥物的反應也可能不如預期。」

　

壓力所引起的不孕問題，同樣會影響男性。「我們有很多病人，男生的壓力比太太還大，甚至在取精當天因為太緊張而『射不出精子』！」黃珽琦醫師指出，男性在面對工作或不孕治療的高壓時，同樣會出現性慾降低的情況；更甚者，可能引發勃起困難射精困難。黃珽琦醫師分享臨床案例，遇到此種突發狀況，醫療團隊只能先將太太取出的卵子冷凍，待先生日後成功取精後再進行授精。雖然壓力不見得會讓精子的活動力或濃度出現斷崖式暴跌，但長期生活不規律加上心理壓力，仍會間接導致精子品質下滑

　

不孕症不是妳的錯！ 醫：提供「情緒價值」助壓力正常化

面對因不孕治療而備感壓力的準夫妻，黃珽琦醫師強調「提供情緒價值」與「同理心」的重要性：首先必須「正常化」患者的壓力，「我們必須明確告知病患：『在備孕過程中感到壓力是非常普遍的，這不是妳的問題，更不代表妳做錯了什麼！』」而不是用「妳就是太緊張才不成功」這種帶有責備意味的話語，來增加患者的心理負擔。

　

除了緩解女性心理上的壓力，黃珽琦醫師表示，生理上也會提醒患者改變以下生活習慣，進而達到「求好孕」的目的。首先是生活型態的調整盡可能維持規律的生活作息、充足睡眠與健康飲食。再者，應主動尋求輔助抒壓管道，例如嘗試瑜珈冥想按摩等幫助放鬆身心。值得一提的是，尋求中醫協助調理體質，正成為女性不孕治療的重要一環，「中西合併」也能讓患者更有勝算、大幅提升心理支持與安定感

　

最後，黃珽琦醫師也提醒，抒解壓力對於備孕或試管療程而言至關重要。若女性本身已屬高齡且卵巢功能嚴重衰退，此時「時間」就是最大的敵人；應積極進行試管嬰兒療程，並與抒壓方法（如心理諮商或中醫調理）同步進行，切莫因過度依賴自然療法，而錯失了受孕的黃金治療期。

　

延伸閱讀

試管嬰兒為何會失敗？ 醫揭常見4原因：胚胎正常不代表一定成功

3成不孕問題與男性有關！ 有「寡精症」只能做試管？ 醫：1狀況恐需借精生子

原文出處：女性不孕與壓力大有關？ 醫揭4大「隱形殺手」：婆媳問題竟非主因

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#心理

熱門文章

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住

hotNews__list__item--img

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍
hotNews__list__item--img

女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻
往下滑看更多精彩文章
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

2026-04-22 15:04 女子漾／編輯許智捷
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels

有網友在社群發問：「很好奇歐美片為什麼都可以不戴套，日本或台灣的都會戴？」一句話瞬間把留言區炸成大型成人片冷知識教室。有人猜是「其實有戴，只是剪接看不出來」，也有人開玩笑說歐美人是不是連成人片都走一個自由奔放路線，還有人把話題拉到日本成人片的打碼文化與拍攝環境。

其中，一名自稱從業人員的網友出面解釋，歐美成人片常見無套畫面，並不只是因為尺度比較開放，也不是演員膽子特別大，而是和檢驗制度、拍攝規範、市場喜好有關。簡單來說，鏡頭前看起來很放飛，鏡頭後其實有一整套產業邏輯在運作。

編輯推薦

歐美成人片為什麼常見無套？從業人員點出關鍵

這名從業人員在留言中指出，美國成人產業對演員的健康檢驗頻率相對高，常見做法是演員需要定期檢驗，並持有有效報告才能拍攝。也就是說，歐美成人片畫面看起來很直接，但拍攝前其實不是「人來了就上」，而是要先確認健康狀態。

他進一步提到，美國常見檢驗頻率約為14天一次，而且檢驗內容相當詳細；即使這14天內完全沒有拍片、也沒有發生性行為，仍然必須重新檢驗。驗一次大約落在200至350美元之間，費用會依照報告出爐速度有所不同。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

他也分享，歐洲的要求多為7天內有效報告，甚至有些檢驗所會因介紹他人前往檢驗而提供折扣。雖然不同公司、平台與地區規定不一定完全相同，但核心概念很明確：演員上工前，健康報告就是重要門檻。

不是完全沒風險 而是靠制度降低風險

不過，定期檢驗不等於百分之百零風險。成人影像本來就是高接觸工作，就算有檢驗制度，也只能降低風險，不能讓風險完全消失。

所以從業人員這番話的重點，並不是「歐美比較安全，所以可以不戴」，而是「歐美成人產業比較常用高頻率檢驗來支撐這種拍攝模式」。換句話說，無套畫面背後不是靠勇氣硬衝，而是靠檢驗、規範、合約與產業習慣一起撐起來。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

如果把成人片想成一場商業拍攝，那麼健康報告就有點像演員的通行證。沒有通行證，就算人已經到了現場，也未必能正式開工。

日本成人片為什麼常見戴套？打碼文化也是原因之一

至於日本成人片，留言區的討論也延伸到拍攝現場的實際狀況。有網友分享，曾看過男優受訪提到，拍攝前發現女優身體狀況明顯不佳，甚至從分泌物顏色、氣味等狀態判斷可能已有健康疑慮。但即便如此，對方仍拿出檢驗報告表示自己沒有問題，現場一度準備照拍。最後因男優不敢冒險，拍攝才沒有完成。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

這段說法讓不少網友相當震驚，直呼「都已經這樣了還可以上陣？」也有從業者補充，日本成人產業的檢驗項目不會固定檢驗俗稱「菜花」的HPV相關項目。或許也正因檢驗制度與現場風險控管仍有落差，日本或台灣作品中較常看到戴套拍攝，背後不只是畫面風格選擇，也可能是為了降低拍攝風險。

再加上日本成人片長期受到打碼文化影響，畫面呈現本來就和歐美成人片不同。簡單來說，歐美作品常給人「直接感」強烈的印象，日本作品則更受到打碼、剪接、鏡位與平台規範影響，兩邊不是單純誰比較大膽，而是產業環境和市場習慣本來就不一樣。

台灣成人片則是另一套生態

至於台灣成人片，情況又和歐美、日本不同。有從業者提到，台灣常見檢驗項目多集中在愛滋、淋病、梅毒，以及俗稱「菜花」的HPV相關檢查，報告期限大約落在1至3個月內。不過，由於台灣成人內容產業規模、拍攝模式與平台生態相對分散，實際規範仍可能依個別團隊、平台或演員要求而有所不同。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

也就是說，台灣不像歐美有較常被討論的產業檢驗系統，也不像日本有非常鮮明的打碼文化傳統，許多拍攝細節更接近「各團隊自行規範」。這也是為什麼網友討論時，常常會出現不同說法。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

熱門文章

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住

hotNews__list__item--img

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍
hotNews__list__item--img

女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻
hotNews__list__item--img

台北內行人步道｜猴崁古道、十三分圳步道，走過草山觀瀑吊橋的綠意時光
往下滑看更多精彩文章
高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻

高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻

2026-05-11 12:04 失敗要趁早-張念慈
高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻 。AI生成圖，非實際人物
高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻 。AI生成圖，非實際人物

每天新竹到台北通勤，高鐵坐久了，什麼奇景都看過。有一件事，我始終想不透。為什麼用餐完後，要把食物塞進前方座位的置物網袋？

穿著精緻套裝的優雅乘客

有一次，靠窗位置坐了一位穿著精緻套裝的小姐。妝容整齊、包包漂亮，看起來像準備去上班的專業人士。她一上車就打開便當吃飯，吃到一半她把西裝外套蓋在臉上睡覺。便當盒、筷子攤在桌上，飯菜味濃到連坐在走道邊的我都聞得到。

​車子快到站了，她醒來，整理頭髮，把便當盒收起來，動作俐落，想都沒想，就塞進前方座位的置物網袋，吃過的筷子還露在外面。然後，她穿好外套，拎起公事包，下車了。那一刻，我很困惑，一個外表這麼講究的人，為什麼可以對自己留下的髒亂這麼坦然？

她少做的一步，會變成別人多做的一步

真正讓人不舒服的，從來不是一個便當盒而已。是她離開得太自然，好像垃圾只要不在眼前，就跟自己無關。可是下一個坐進那個位置的人，可能剛開完一場很累的會議，只想安靜休息。也可能是帶著孩子的媽媽，孩子一坐下就把手伸進網袋。也可能是清潔人員，在短短停靠時間裡，必須彎腰把油膩便當盒拿出來。

她省下的十秒鐘輕鬆自在，後果最後一定會落到某個人身上必須承擔。這就是公共空間最現實的地方：你留下的，不會消失，只會轉交給下一個人。​

同理心，是想到你看不見的人

​我們常以為，同理心是安慰朋友、理解家人、體諒身邊的人。但同理心最難的地方，是想到陌生人。因為你看不見他的表情，不知道他的名字，也不會聽見他的抱怨。你不會知道，下一位乘客摸到油膩便當盒時有多噁心，也不會知道清潔人員一天要收多少這種「別人順手留下的麻煩」。

同理心，其實是一種刻意練習的想像力。起身前，多想一秒：「我走了以後，這個位置會變成什麼樣子？」桌子收乾淨了嗎？椅背回正了嗎？垃圾帶走了嗎？有沒有留下味道、污漬、紙屑，讓下一個人不舒服？

真正的體面，是離開後不留下麻煩

一個人穿得漂不漂亮，當然是體面。但更深的體面，是離開一個地方時，不讓別人替你收拾殘局。每天光是好好生活，就很累了。通勤很累，上班很累，照顧小孩好累，要應付人際關係心也很累。可是再累，也不能累到只在乎自己。

公共空間的舒服，不是憑空來的。它靠每個人多做一點點。看影片戴耳機、講電話小聲一點，吃完東西把垃圾帶走、離開前把椅背豎直。我不知道別人怎麼想，會不會在乎，但我在乎這件事。不是因為有人在看，而是因為下一個坐進來的人，也值得有一個乾淨的位子，就像我希望被對待的那樣。

真正的同理心，往往不在嘴巴上。同理心最小的練習，就是離開前多看一眼。把垃圾帶走，把乾淨留下；也把一點溫柔，留給下一個辛苦趕路的人。


失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#便當 #台北 #高鐵

熱門文章

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住

hotNews__list__item--img

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍
hotNews__list__item--img

女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻
hotNews__list__item--img

台北內行人步道｜猴崁古道、十三分圳步道，走過草山觀瀑吊橋的綠意時光
往下滑看更多精彩文章
為了一道淡水夕陽，台灣硬蓋出世界級難橋：淡江大橋真正震撼的不只是交通

為了一道淡水夕陽，台灣硬蓋出世界級難橋：淡江大橋真正震撼的不只是交通

2026-05-13 11:39 郭玉如

最近看到淡江大橋正式通車的消息，新聞中有一句話令人動容。

「為了不遮住淡水夕陽，所以選擇了全球最難的單塔方案。」

那瞬間，我其實有點恍神。

身為國文教師，我每天都在和學生談「美感」、「價值感」與「人到底想留下什麼」。但很少有一個公共工程，會把這些抽象的東西，做得這麼具體。當全世界都在追求更快、更便宜、更有效率時，台灣居然真的有人願意花248億元，只為了不要讓一根橋塔插進夕陽裡。 而且，他們真的做了。

他們真的為了夕陽，把最簡單的方案推翻了

淡水夕照，被列為「台灣八景」之一。

很多北部人都知道，黃昏時的淡水河口有種很難形容的氣氛。夕陽壓著觀音山慢慢往下沉，河面整片泛金，天空顏色從橘紅一路燒進深藍。很多攝影師會為了那幾分鐘的光線，在岸邊等上一整個下午。

但問題來了。

橋要怎麼蓋，才不會把那片風景直接切開？ 如果按照一般工程邏輯，雙塔斜張橋最穩定、最便宜，也最容易施工。可一旦採用雙塔，兩根巨大的橋塔就會直接插進淡水夕照的視線中央。於是，原本能比較快完工、風險比較低的方案，被整個推翻。

最後，他們選擇挑戰「全球最長單塔不對稱斜張橋」。

少掉一根橋塔，畫面變乾淨了，但工程難度卻暴增。因為單塔不對稱，代表橋面受力、抗風能力、抗震結構，全都得重新計算。少一根橋塔的代價，是工程團隊必須用成千上萬次精密推演，去對抗颱風、地震，還有淡水河口強烈的側風。

而這一切，只因為不想讓夕陽被橋切成兩半。

世界建築女帝，最後留給台灣的一道身影

淡江大橋還有另一個讓建築界高度關注的原因。

它是札哈·哈蒂（Zaha Hadid）的遺作之一。

這位曾獲普立茲克建築獎的建築師，被許多人稱為「建築女帝」。她的作品遍布世界各地，最鮮明的特色，就是流動感極強的曲線與近乎未來感的造型。淡江大橋高達211公尺的主橋塔，遠遠望去，像一隻準備振翅的鳳凰。

但真正耐人尋味的，是它與觀音山之間的關係。

許多人後來發現，從特定角度望去，橋塔線條竟與觀音山輪廓形成某種呼應，整體姿態像雙手合十。一邊是世界級現代建築，一邊是北台灣最古老的山水地景，兩者放在同一個畫面裡，竟然沒有衝突。

黃昏的時候尤其明顯。

夕陽落下時，那座橋沒有搶走風景。它只是安靜站在旁邊。

北海岸人等了幾十年的那口氣，終於鬆開了

當然，再美的橋，如果天天塞車，居民還是會罵。

以前淡水到八里，必須繞很大一圈。假日下午一過，關渡大橋經常直接塞死。很多住在淡水的人最怕的不是颱風，而是假日車潮。有人光是回家，就得卡在車陣裡一兩個小時。

淡江大橋通車後，情況終於開始改變。

淡水到八里縮短約15公里，車程直接少掉約25分鐘。關渡大橋預計可分流30%的交通量，台2線竹圍路段流量也有望下降17%。對很多長年被車潮折磨的居民來說，這些數字不是報表，而是真正能提早回家吃晚餐的時間。

而更大的改變，還在後面。

淡江大橋補齊了台61線最北端缺口，正式串聯台北港與桃園機場，也讓台灣「第三條縱貫線」真正成形。過去常被視為邊陲地帶的淡海區域，開始被重新放進北台灣的產業與觀光版圖裡。

很多城市的命運，往往都是道路先改變。

最難的東西，其實是那堆數學

有趣的是，這座橋後來甚至成了兒少科學節目的題材。

小公視《愛麗絲的難題》曾以淡江大橋為主題，討論橋樑到底怎麼在強風與地震裡維持平衡。主持人偉莉莎回憶，拍攝期間曾在寒流裡搭船靠近橋體，體感溫度只有10度，海風吹到連站穩都有困難。

但真正可怕的，不是風。

而是數學。

因為單塔不對稱結構，每一條鋼索拉力、每一段橋面重量、每一次風壓改變，都必須重新計算。節目甚至用「切西瓜」解釋重力分配，用「排座位」解釋結構排列，把原本看起來很遙遠的工程力學，變成一般人也能理解的生活經驗。

我其實很喜歡這一段。

很多孩子從小害怕數學，總覺得公式只是考卷上的東西。但淡江大橋讓人忽然發現，那些密密麻麻的數字，最後居然能守住一片夕陽。原來理性與浪漫，有時候根本是同一件事。

有人說，這座橋正在替北台灣守住水口

而在另一群人眼中，淡江大橋還有另一層意義。

從風水角度來看，淡水河口被視為台北盆地的重要水口。211公尺高的主橋塔正好立在關鍵位置，因此被命理師谷帥臻形容成「羅星塞水口」，像一位站在河海交界處的守門將。

她認為，它能替北台灣留住財氣。

更巧的是，這座橋通車的時間點，剛好落在三元九運交替階段。「九離火」被認為與科技、美學有關，「一坎水」則與水岸、港灣、流通相關。許多人因此覺得，淡江大橋出現的時間，剛好踩在一個很特別的節點上。

而通車前那場十萬人健行，更讓這座橋多了一層人情味。

空拍畫面裡，人群像潮水一樣慢慢流過橋面。有人說，大量人潮踏橋，有種替新橋「暖橋旺氣」的意味。於是，一座原本冷冰冰的超級工程，忽然開始有了人的溫度。

248億元買到的，也許不只是交通

很多公共建設最後留下的，只有冰冷數字。 但淡江大橋不太一樣。

它很巨大，卻拼命讓自己不要破壞風景；它背後有龐大的鋼筋、水泥、力學與計算，可最後留在人們記憶裡的，卻是一道完整的夕陽。

我後來一直在想一件事。

也許真正厲害的文明，從來不是把世界蓋得多快、多滿，而是願意在效率與美感之間，替某些東西保留位置。

當車子駛過橋面時，一旁是觀音山倒影，另一邊是淡水河口的波光。很多人第一次經過時，不自覺放慢速度，不是因為塞車，而是真的有人把這片風景留了下來。

AI製圖
AI製圖


郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#淡水 #台灣

熱門文章

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住

hotNews__list__item--img

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍
hotNews__list__item--img

女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻
hotNews__list__item--img

台北內行人步道｜猴崁古道、十三分圳步道，走過草山觀瀑吊橋的綠意時光
往下滑看更多精彩文章
台北月薪5萬真的夠用嗎？他嘆「生存以上生活未滿」　網吵翻：「這開銷」才是元兇

台北月薪5萬真的夠用嗎？他嘆「生存以上生活未滿」　網吵翻：「這開銷」才是元兇

2026-05-13 11:46 女子漾／編輯許智捷
台北月薪5萬真的夠用嗎？他嘆「生存以上生活未滿」　網吵翻：「這開銷」才是元兇
台北月薪5萬真的夠用嗎？他嘆「生存以上生活未滿」　網吵翻：「這開銷」才是元兇

近期在 Threads 上，一則關於「台北月薪5萬到底夠不夠用」的貼文引爆討論。一名網友以自身開銷為例，坦言在台北工作月薪5萬元，扣除勞健保後實領約4萬7，再扣掉房租、伙食、交通與社交等支出，每月只能存下1萬元左右，直言「這薪水在台北是生存以上，生活未滿」，引發大量網友共鳴與反思。

圖片來源：ai生成
圖片來源：ai生成

編輯推薦

房租吃掉人生？「最大壓力來源」幾乎一面倒

原PO列出開銷中，房租1.5萬元成為最大負擔，也點出想住有電梯的房型，這個價位甚至不一定找得到。貼文一出，不少網友直言關鍵問題就在「租屋成本」：「多一個房租真的很難生存」、「根本找不到2萬以下又有生活機能的房子」，甚至有人感嘆「沒房在台北，4萬以下根本不知道怎麼活」。

圖片來源：ai生成
圖片來源：ai生成

也有留言建議降低生活成本，例如搬到更遠地區、住雅房或無電梯公寓，甚至有人直言「錢不夠就往A7以南」，反映出台北居住成本早已成為壓垮年輕族群的現實門檻。

伙食費1.5萬被戰翻：是基本還是太奢侈？

除了房租，原PO的伙食費1.5萬元也成為討論焦點。有網友認為這樣的開銷「偏高」，直言「伙食一萬五太奢侈」，也有人分享自己壓低到6000元的生活方式，包括自己煮飯、減少外食等。

但另一派則指出，若包含聚餐、社交與基本生活品質，1.5萬元其實不算誇張，尤其在台北物價持續上漲的情況下，「吃什麼本來就會跟薪水成正比」。

「精緻窮」與「夠用」定義大不同

這則貼文也意外掀起「精緻窮」討論。有網友認為，月薪5萬卻仍保有社交、治裝、健身等開銷，本質上就是選擇一種較高生活品質；但也有人認為，「薪水不同，本來就該有不同生活方式」，關鍵在於是否超出自身負擔。

更有網友點出現實：「領3萬8、5萬、10萬，吃的用的都不一樣，永遠不會覺得夠用」，直接點破「夠用」其實是一種主觀感受，而非固定數字。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

在留言區中，也出現極端對比。有網友表示自己月薪8到9萬，能存下6萬元；但也有人坦言「一年下來沒存錢但很快樂」。另一名來自新北的網友則分享自身經驗，從5萬薪資開始，透過控制房租與開銷，逐步提高儲蓄比例，甚至達到月存4萬元。

這些案例讓不少人重新思考：收入固然重要，但「花錢方式」與「生活選擇」才是真正拉開差距的關鍵。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#薪水

熱門文章

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住

hotNews__list__item--img

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍
hotNews__list__item--img

女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻
hotNews__list__item--img

台北內行人步道｜猴崁古道、十三分圳步道，走過草山觀瀑吊橋的綠意時光
往下滑看更多精彩文章
他不是廢材、狄鶯也不是壞媽媽！孫安佐事件背後，最難說出口的親子真相

他不是廢材、狄鶯也不是壞媽媽！孫安佐事件背後，最難說出口的親子真相

2026-05-18 19:46 失敗要趁早-張念慈
他不是廢材、狄鶯也不是壞媽媽！孫安佐事件背後，最難說出口的親子真相
他不是廢材、狄鶯也不是壞媽媽！孫安佐事件背後，最難說出口的親子真相

孫安佐又出事了，他在河堤測試自製噴火裝置遭羈押禁見。新聞一出，網路上很快出現兩種聲音：一種罵他廢材，一種罵狄鶯溺愛。狄鶯在直播裡崩潰痛哭，說兒子國中開始研究火焰噴射器，問大家：「你們不覺得他是天才嗎？」這句話一出來，大家罵更兇，說這種母親難怪養出這種兒子。

但我看著這件事，心裡其實很複雜。

我不想替任何危險行為辯護。一個成年人做了什麼事，就該面對什麼後果。公共安全不是一句「他沒有惡意」就能帶過。可是，我不想把孫安佐簡化成一個廢材，更不想把狄鶯簡化成一個壞媽媽。

我自己有兩個孩子，很能明白當全世界都在罵你的孩子時，最痛的那個人，一定是曾經抱著他、養大他、以為自己最了解他的媽媽。孫安佐這次出事，逼著我們去面對：父母再愛孩子，也救不了一個已經失去界線的成年人。

孫安佐不是廢材，只是才華沒有被責任接住

孫安佐從小對機械、裝置、火焰、武器有高度興趣，某些程度來說，這樣的孩子確實可能有很強的好奇心、動手能力和執著。但真正的問題是，這份能力最後被帶去哪裡？

一個孩子有天分，父母當然會驕傲。可是父母更該問的是：這份天分，最後會照亮人，還是燒傷人？

​如果一個孩子從國中開始就對高風險裝置感興趣，大人最該做的不是急著說「你看，他多特別」，而是要趕快把這份興趣導到安全、合法、專業、有規範的地方。去學工程、去學機械、去理解法律、去接受訓練、去知道什麼叫風險管理，什麼叫公共安全，什麼叫自己的興趣不能建立在別人的恐懼上。

才華本身沒有錯。但沒有責任感接住的才華，最後很容易變成一場災難。

狄鶯不是壞媽媽，也未必只是慈母；她可能是一個太用力愛孩子的虎媽

外界常用「慈母多敗兒」形容狄鶯，但孫安佐過去受訪時曾說，真相剛好相反。小時候只要考試考不好，狄鶯會拿水管抽打他；她絕非不管，而是管得很用力。

讓人心酸的是，孫安佐也說，他知道媽媽很愛他，但那常常是媽媽單方面以為的愛。媽媽怕他冷，可以買四萬元的 LV 外套給他；可他真正想要的，不是昂貴外套，而是三千元的玩具。

​這不是單純的溺愛，而是一種親子關係裡最常見的錯位：父母拼命給自己認為最好的東西，孩子卻覺得，沒有人真正聽懂他想要什麼。

所以這件事最值得父母警醒的，或許不是「不要寵壞孩子」，而是不要用自己以為最好的愛，取代孩子真正需要的理解。父母的愛如果太急、太滿、太用力，有時候不是保護，而是讓孩子更難長出自己的界線。

明星孩子最難的，是從出生那天起就不是普通人

我每次看孫安佐的新聞時，其實都多了一份心疼。孫安佐從小就活得很辛苦。他不是一般孩子，他是孫鵬和狄鶯的兒子。

從出生那一刻開始，他就不只是他自己。他身上先貼著父母的名字，背後跟著明星家庭的光環。做得好，別人說靠爸媽。做不好，別人說丟爸媽的臉。有一點奇怪，會被放大。有一點失控，會被全網審判。普通孩子青春期犯傻，可能只是家庭事件；他犯錯，立刻變成全民新聞。

這當然不是替他脫罪。但我忍不住想，他一定很想證明：我不是誰的兒子，我是我自己。只是，如果一個人不知道怎麼用健康的方式證明自己，他就可能開始用更極端、更危險、更驚人的方式，逼世界看見他，這才是最讓人心痛的地方。

我們都可能在愛孩子的時候失準

孫安佐觸法是事實，他必須面對後果。但我不想用「慈母多敗兒」去羞辱狄鶯，也不想急著把「壞人」標籤貼在孫安佐身上。因為教養從來不是旁觀者嘴裡那麼簡單，我們每個人都可能在愛孩子的時候失準。

​我們以為自己給的是最好的資源，孩子卻覺得沒有人懂他。我們努力替孩子安排未來，孩子卻只感覺自己被期待壓住。我們想辦法保護孩子，但保護久了，孩子也許就更晚學會自己負責。這才是最難說出口的親子真相。

我們真正該問的是：當孩子有一個我們看不懂的興趣時，我們是急著否定，還是願意幫他找一條安全、合法、能被專業接住的路？當孩子說他不想要我們給的東西時，我們是覺得他不知好歹，還是願意停下來想想，他真正想要的是什麼？當孩子犯錯時，我們是急著替他解釋，還是願意陪他面對後果？

這些問題，才是每個父母真正要面對的功課。


失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#狄鶯 #孫安佐 #育兒教養

熱門文章

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住

hotNews__list__item--img

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍
hotNews__list__item--img

女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

高鐵用餐垃圾該帶下車嗎？精緻上班族吃完便當直接塞座位網袋 一幕讓通勤族看傻
hotNews__list__item--img

台北內行人步道｜猴崁古道、十三分圳步道，走過草山觀瀑吊橋的綠意時光

最新文章

女性不孕與壓力大有關？ 醫揭4大「隱形殺手」：婆媳問題竟非主因

女性不孕與壓力大有關？ 醫揭4大「隱形殺手」：婆媳問題竟非主因

#心理

潮健康 2026.05.19 7
快幫媽媽量腰圍！ 停經後婦女更危險？ 醫：「1疾病」風險恐翻倍

快幫媽媽量腰圍！ 停經後婦女更危險？ 醫：「1疾病」風險恐翻倍

#母親節 #脂肪肝 #體重

潮健康 2026.05.19 11
煎雞蛋炒山苦瓜

煎雞蛋炒山苦瓜

#雞蛋 #食譜DIY #健康飲食

isa小眼睛 2026.05.19 10
臺大、長庚、榮總上榜亮點？全台最受關注醫學中心TOP 10

臺大、長庚、榮總上榜亮點？全台最受關注醫學中心TOP 10

#台灣

網路溫度計DailyView 2026.05.19 409
《別太把別人當回事》：不是所有訊息都值得你回，不是所有人都值得你耗盡力氣

《別太把別人當回事》：不是所有訊息都值得你回，不是所有人都值得你耗盡力氣

#職場 #工作職場 #好書推薦

柳靖 2026.05.19 24
心理師選書」《清理負面情緒的自我對話》:區分「想法」與「事實」,告別負面情緒的海嘯

心理師選書」《清理負面情緒的自我對話》:區分「想法」與「事實」,告別負面情緒的海嘯

#生日 #親子 #好書推薦 #自我成長 #情緒

胡瑋婷諮商心理師 2026.05.19 17
繳國民年金卻「人走了什麼都領不到」？網友一案例掀論戰　國保真的是白繳嗎

繳國民年金卻「人走了什麼都領不到」？網友一案例掀論戰　國保真的是白繳嗎

#國民年金

女子漾／編輯許智捷 2026.05.19 65
他不是廢材、狄鶯也不是壞媽媽！孫安佐事件背後，最難說出口的親子真相

他不是廢材、狄鶯也不是壞媽媽！孫安佐事件背後，最難說出口的親子真相

#孫安佐 #狄鶯 #育兒教養

失敗要趁早-張念慈 2026.05.18 6643
孫安佐羈押掀教養論戰！孩子闖禍都是父母的錯？比起責怪，更該問「他到底怎麼了」

孫安佐羈押掀教養論戰！孩子闖禍都是父母的錯？比起責怪，更該問「他到底怎麼了」

#孫安佐 #狄鶯 #爭議

女子漾／編輯王廷羽 2026.05.18 338
家人過世後先別慌！6個月內沒做這些事恐踩雷　保險業務提醒：最高恐被罰20倍

家人過世後先別慌！6個月內沒做這些事恐踩雷　保險業務提醒：最高恐被罰20倍
女子漾／編輯許智捷 2026.05.18 82
18+