2026-05-19 20:02 潮健康
女性不孕與壓力大有關？ 醫揭4大「隱形殺手」：婆媳問題竟非主因
潮健康／林昱彣
女性不孕常見壓力源有哪些？ 在現代社會的高壓環境下，夫妻雙方面臨求子困難的狀況不在少數。除了生理因素外，「壓力」是否為導致不孕的元凶？台北協育試管嬰兒中心（原黃建榮婦產科）副院長黃珽琦醫師受訪表示，壓力並非造成不孕的「單一主因」，但卻可能是導致各種不孕因子的「間接原因」。「從內分泌失調到生殖功能障礙，壓力以相對隱蔽的方式，悄聲侵蝕現代男女的生育能力！」
女性不孕常見壓力源有哪些？ 醫點名「3大職業」首當其衝
黃珽琦醫師整理臨床經驗指出，造成女性不孕的壓力源主要可分為四大類：
1. 工作與職業壓力：最常見的壓力來源之一。例如銀行業常需面臨業績壓力與長工時；科技業與醫療人員（如護理師）則常需輪值夜班，導致作息極度不正常。從事上述職業的女性族群，在診間往往面露疲態與焦慮。
2. 心理與情緒壓力： 備孕時間拉長容易產生焦慮，若本身帶有輕微憂鬱傾向或長期情緒壓力，更會放大整體的壓力感受。
3. 婚姻與家庭壓力：包含婆媳問題、配偶關係緊張，以及華人社會特有的傳統生育期待。
4. 不孕與治療壓力：即便是相對簡單的口服排卵藥，當病患面對「為何吃藥排卵良好卻仍未懷孕」的結果時，往往難以釋懷、進而產生巨大的心理負擔。若進入試管嬰兒療程，高昂的費用與對治療結果的患得患失，更是難以言喻的重擔。
壓力如何影響女性受孕？ 「間接效應」恐導致內分泌大亂
「目前的學界共識認為，壓力與生育可能存在『間接性關聯』，但其影響有限，通常並非為不孕的主因！」黃珽琦醫師強調，當人體處於高壓狀態時，體內的壓力荷爾蒙「皮質醇」（Cortisol）分泌增加，卻抑制腦下垂體分泌相關激素，進而影響「下視丘－腦下垂體－卵巢軸（HPA axis）」的內分泌平衡。上述一連串的「骨牌效應」容易導致濾泡生長不規則、不成熟、甚至不排卵，引發月經失調與排卵障礙。
另外，壓力引起的失眠會讓身體狀況變差；壓力導致的性慾降低則減少行房機會，部分女性因壓力大產生「情緒性進食」導致肥胖，更會進一步拉低受孕機率。「即便是進行試管嬰兒療程，若患者因壓力大、睡不好導致身體狀況不佳，對藥物的反應也可能不如預期。」
壓力所引起的不孕問題，同樣會影響男性。「我們有很多病人，男生的壓力比太太還大，甚至在取精當天因為太緊張而『射不出精子』！」黃珽琦醫師指出，男性在面對工作或不孕治療的高壓時，同樣會出現性慾降低的情況；更甚者，可能引發勃起困難或射精困難。黃珽琦醫師分享臨床案例，遇到此種突發狀況，醫療團隊只能先將太太取出的卵子冷凍，待先生日後成功取精後再進行授精。雖然壓力不見得會讓精子的活動力或濃度出現斷崖式暴跌，但長期生活不規律加上心理壓力，仍會間接導致精子品質下滑。
不孕症不是妳的錯！ 醫：提供「情緒價值」助壓力正常化
面對因不孕治療而備感壓力的準夫妻，黃珽琦醫師強調「提供情緒價值」與「同理心」的重要性：首先必須「正常化」患者的壓力，「我們必須明確告知病患：『在備孕過程中感到壓力是非常普遍的，這不是妳的問題，更不代表妳做錯了什麼！』」而不是用「妳就是太緊張才不成功」這種帶有責備意味的話語，來增加患者的心理負擔。
除了緩解女性心理上的壓力，黃珽琦醫師表示，生理上也會提醒患者改變以下生活習慣，進而達到「求好孕」的目的。首先是生活型態的調整：盡可能維持規律的生活作息、充足睡眠與健康飲食。再者，應主動尋求輔助抒壓管道，例如嘗試瑜珈、冥想或按摩等幫助放鬆身心。值得一提的是，尋求中醫協助調理體質，正成為女性不孕治療的重要一環，「中西合併」也能讓患者更有勝算、大幅提升心理支持與安定感。
最後，黃珽琦醫師也提醒，抒解壓力對於備孕或試管療程而言至關重要。若女性本身已屬高齡且卵巢功能嚴重衰退，此時「時間」就是最大的敵人；應積極進行試管嬰兒療程，並與抒壓方法（如心理諮商或中醫調理）同步進行，切莫因過度依賴自然療法，而錯失了受孕的黃金治療期。
延伸閱讀
試管嬰兒為何會失敗？ 醫揭常見4原因：胚胎正常不代表一定成功
3成不孕問題與男性有關！ 有「寡精症」只能做試管？ 醫：1狀況恐需借精生子