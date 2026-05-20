2026-05-20 20:02 潮健康
備孕該如何調養身體？ 醫揭真相：這「1類主食」千萬別戒
潮健康／林昱彣
許多不孕症患者在求子過程中，往往吃遍各類保健食品，甚至歷經多次試管嬰兒療程失敗，不僅身心俱疲，也對後續治療感到迷惘。臨床觀察發現，高達七到八成的女性在接受試管嬰兒療程前後，會主動尋求中醫的協助。
台北協育試管嬰兒中心（原黃建榮婦產科）副院長黃珽琦醫師，與祥寧中醫診所蕭喨綺中醫師受訪表示，透過西醫精準診斷與中醫體質調理的「中西醫結合」模式，正成為現代生殖醫學幫助患者求得好孕的「新顯學」。
中西醫治療不孕成顯學？ 醫喻：如同「軟硬體」完美結合
面對不孕症，中西醫的切入點有何不同？蕭喨綺中醫師說明，「西醫就像是檢查『硬體設施』，透過儀器確認子宮、卵巢、輸卵管是否有肌瘤或阻塞等結構性異常；而中醫則偏向『軟體與微環境』的優化，透過辨證論治，宏觀地檢視患者的氣血循環、睡眠品質與整體體質！」
黃珽琦醫師則指出，西醫的強項在於「量化與定位」，能夠精準找出患者病因；但在面對「不明原因不孕」或患者本身處於高壓勞累狀態時，中醫的介入則能發揮極大的互補作用。不過，患者在尋求中醫調理前，仍應事先透過西醫排除嚴重的結構性問題。
「若患者已有高達七、八公分的巧克力囊腫，或是雙側輸卵管嚴重阻塞，一味只靠吃中藥是無法解決問題的！」黃珽琦醫師提醒，此類狀況必須先由西醫進行評估與處置。蕭喨綺中醫師也建議，備孕患者初診時應備妥西醫的抽血數據（如AMH值）與超音波報告，若有明顯病理性問題，會優先將患者轉介回西醫治療。
備孕要提早多久準備？ 醫揭「90天」黃金調理期
如果確認硬體無虞，想要開始調理，需要預留多少時間？蕭喨綺中醫師與黃珽琦醫師皆認為，至少需要保留約「3個月」的時間。黃珽琦醫師對此說明，無論是男性的精子從精原細胞到精子的最終發育生成，或是女性使用養卵保健品到實際展現效果大約都需要60至90天。蕭喨綺中醫師認為此3個月內，中醫除了針對個人體質開立中藥外，「針灸」療程的介入對助孕而言也具一定作用。
黃珽琦醫師補充，在西醫的系統性研究中，針灸已被證實能有效減輕患者壓力，並幫助局部血液循環。蕭喨綺中醫師進一步解釋，針對有「子宮虛寒」或排卵障礙的患者，透過針灸刺激特定穴位（如子宮穴、神闕穴、足三里等），能有效將能量與氣血引導至骨盆腔，改善生殖器官的微循環。「對於準備進入試管療程的患者，與其匆忙上陣，不如給自己3個月的時間，透過中西醫把身體狀態調整到最好，反而更容易成功！」黃珽琦醫師強調。
值得一提的是，不孕症在大多數狀況下，並非是伴侶其中一方所造成，而可能是雙方都有不孕問題。黃珽琦醫師與蕭喨綺中醫師皆強調，男性精蟲品質同樣需要3個月的調理。中醫可透過「補腎養精」的藥物與針灸，改善精蟲的活動力與型態。
想懷孕千萬別亂戒澱粉！ 醫點名備孕「4大生活地雷」
在為期三個月的養卵、養精期，日常生活與飲食該如何配合？蕭喨綺中醫師點出現代人備孕最常踩的4大地雷：
盲目戒除米食：近年社群上「戒澱粉」的風氣盛行，但從中醫角度來看，古人認為米食是滋養人體精氣神的重要來源，完全不吃澱粉可能與生殖功能受影響有關，建議備孕族群應適當攝取原型米食（如糙米、胚芽米）。
經常熬夜晚睡：中醫認為晚上11點到凌晨1點是肝膽經運行的時間。長期熬夜會耗傷陰血，直接導致卵泡發育不良與卵子品質下降。
嗜吃高糖食物：例如愛喝冰飲會造成「子宮虛寒」，使骨盆腔血液循環停滯；而精緻糖分與油炸物則會引發身體慢性發炎，嚴重破壞精卵品質。
心理壓力過大：過度的心理壓力會影響排卵機能。建議平時可多做瑜珈、八段錦等運動，促進氣血流通，有助於舒緩身心並提升受孕率。
不孕不全是女性問題！ 「2大難孕族群」有望迎來突破
針對臨床上較為棘手的不孕症狀，中西醫聯手也能帶來突破。例如「多囊性卵巢症候群（PCOS）」患者，中醫視之為「痰濕」體質，會以化痰去濕藥物協助減重；當體重下降後，往往能恢復自然排卵，再搭配西醫排卵藥物，受孕機率將大幅提升。
至於「卵巢早衰（AMH偏低）」問題，蕭喨綺中醫師指出，中醫在調理上會著重於「滋陰補腎」，從根本穩住卵巢的基礎機能；黃珽琦醫師則說明，此類患者在西醫常規補充DHEA、Q10等抗氧化營養素的同時，若能妥善配合中醫的黃金期調理，將體內的「微環境」與精氣神拉抬至最佳狀態，即便最終取出的卵子數量不如預期，卻有助於順利取得品質極佳的卵子，進而培養出健康的著床胚胎。
「生殖醫學從來就不是百米衝刺，而是一場講求精準與耐心的馬拉松長跑！」黃珽琦醫師與蕭喨綺中醫師共同呼籲，面對不孕的難題，備孕夫妻切勿因一時心急，而盲目聽信網路謠傳或來路不明的偏方。在醫病互信、資訊透明的前提下，患者勇敢回頭審視不孕的根本原因；只要找對方向並提早佈局，並透過中西醫聯手輔助備孕，有望成為迎來好孕的關鍵解答。
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