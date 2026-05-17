2026-05-17 19:02 潮健康
當媽後總是「最後才吃飯」？ 飲食失常代價不只變胖！ 營養師籲：回家勸媽媽改掉5習慣
潮健康／編輯部
媽媽總是「最後才吃飯」？ 營養師：長期恐影響身體代謝
近日適逢母親節前夕，不少子女為表心意，會贈送花束與禮物給母親，以表達感謝之意。不過，除了煩惱該送什麼禮物，更應該專注的是母親的健康狀況！美兆健康管理機構詹恩慈營養師表示，多數台灣家庭的餐桌上，媽媽總是忙著張羅一家人的餐點，自己吃飯的時間不固定；有時甚至等大家都吃飽了，才匆匆坐下來吃幾口。
詹恩慈營養師表示，媽媽們看似體貼的日常習慣，長期下來卻可能悄悄影響自身健康。不少女性的飲食問題，其實並非「飲食內容不健康」，而是「進食節奏與生活狀態」已出現長期失衡，常見情況包含：
- 用餐時間不固定，經常邊忙邊吃。
- 正餐沒有好好吃，餐間以零食、點心或含糖飲料補充體力。
- 吃飯時較為匆忙，進食速度太快。
- 優先滿足家人需求，忽略自身營養攝取。
「這些看似微小的習慣，經過長期累積，會對身體產生實質的負面影響！」
血糖、代謝、營養都受影響？ 30歲後「飲食失常」代價恐更高
詹恩慈營養師進一步說明，進食時間不規律或習慣餐間吃零食，身體容易出現血糖波動，進而影響胰島素調節機制，可能增加胰島素阻抗與代謝異常的風險。另外，若總是在忙碌、高壓狀態下匆忙進食，也可能影響消化與吸收效率、囫圇吞棗更會增加腸胃道負擔，蛋白質攝取不足、微量營養素不均衡等問題，進而導致疲勞或精神不濟。
再者，女性在荷爾蒙變化、肌肉量維持與代謝調節上，本就相對敏感。尤其30歲之後，生活壓力增加與生理變化，身體對飲食與作息的反應也會更加明顯。若長期飲食不規律、睡眠品質不佳、壓力負荷較高，可能影響荷爾蒙平衡與代謝功能，形成疲勞、體重變化或營養失衡問題，也容易進一步增加慢性疾病的風險。
最忌吃太快、吃不夠營養！ 營養師籲：回家勸媽媽改掉5習慣
「很多媽媽習慣先照顧家人，最後才顧自己，長期下來，身體會慢慢累積負擔。」詹恩慈營養師表示，上述問題讓不少女性即使沒有明顯疾病，仍經常感到疲累、體力下滑，甚至出現代謝與營養失衡等問題。因此，與其大幅改變飲食內容，不如先從日常節奏與進食狀態著手，幫助身體回到較為穩定的狀態：
一、與家人一起用餐：讓身體真正放鬆。規律且放鬆的用餐狀態，有助維持消化與代謝平衡。
二、避免以零食或含糖飲料取代正餐：減少血糖大幅波動與不必要的代謝負擔。
三、優先攝取蛋白質與營養均衡：確保身體基本需求，維持肌肉量與體力。
四、放慢進食速度：讓身體有時間反應飽足感，有助減少消化負擔與過量攝取。
五、定期檢視營養與代謝指標：透過體組成、血糖與營養相關檢測，了解身體變化趨勢，及早調整方向。
最後，詹恩慈營養師強調，健康管理不一定需要從複雜的改變開始，有時只需要養成穩定的生活節奏、好好吃一頓真正放鬆的晚餐，對於身體恢復平衡都是非常重要的開始。母親節除了送禮，陪媽媽坐下來好好吃一頓飯，也可說是最實際的健康起點。
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