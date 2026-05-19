2026-05-19 20:01 潮健康
快幫媽媽量腰圍！ 停經後婦女更危險？ 醫：「1疾病」風險恐翻倍
潮健康／編輯部
母親節將至，許多媽媽把心力留給家庭，卻習慣把自己的健康往後擺。對不少女性而言，停經或更年期後出現的體重上升、腰圍變粗，常被視為「年紀到了、代謝變慢」，卻很少意識到，這些變化不只是老化現象，更可能是慢性病風險正在累積的警訊。
研究顯示，女性停經後罹患心血管疾病的風險增加 1.18 倍，脂肪肝風險更可能提高 2 倍。這些變化往往沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中，為未來的心臟病、中風埋下風險。
停經後女性要注意！ 醫：脂肪肝風險恐翻倍成長
台灣肥胖醫學會秘書長、臺中市立老人復健綜合醫院高齡整合醫療中心主任高湘涵指出，脂肪肝不只是肝臟問題，而是全身代謝失衡的結果。她表示，女性在停經或更年期後，因雌激素下降，身體對心血管與肌肉的保護力減弱，加上基礎代謝率降低，更容易出現內臟脂肪堆積與胰島素阻抗，使脂肪肝、三高與心血管疾病往往同時出現、互為因果。
根據統計，台灣成人脂肪肝盛行率已達 3 成，幾乎每 3 人就有 1 人受影響；研究也顯示，脂肪肝患者罹患心血管疾病的風險比一般人高出近 3 成。若進一步惡化為代謝性脂肪肝炎，多數患者的死因其實不是肝病，而是心血管疾病。
減重不是只看體重數字！ 關鍵在減內臟脂肪、保住肌肉
談到疾病管理，高湘涵主任提醒，減重的關鍵不在於體重數字下降多少，而在於是否真正減去內臟脂肪，同時保留肌肉、保護重要器官。研究顯示，體重下降 5% 就有助改善血壓與血糖；超過 10% 可降低心血管事件風險；若能達到 15% 以上，甚至有機會改善糖尿病或代謝性脂肪肝炎。
她也提醒，停經後女性若一味追求快速瘦身，反而可能因肌肉大量流失，導致基礎代謝率下降，增加復胖與健康風險。與其盲目追求體重下降，不如透過健檢、醫療評估與長期生活管理，掌握真正的代謝風險。
瘦瘦針能幫忙管理母親健康？ 醫：應從長期風險評估出發
針對近年備受關注的 2 種「瘦瘦針」，高湘涵主任進一步指出，目前臨床治療選項中，已有藥物不僅著眼於體重下降，更能兼顧多重器官保護。她表示，其中一款與人體天然 GLP-1 結構相似度達 94% 的藥物，除能協助減重外，也同時具備心血管疾病與代謝性脂肪肝炎適應症的選項。
研究也顯示，其在減脂方面的效果，最多有望減去約 8 成以上的脂肪。不過她也強調，藥物選擇應建立在長期健康風險管理的基礎上，由醫師依個人年齡、代謝狀況與共病風險進行整體評估，而非盲目追求快速瘦身，甚至自行購買或使用藥物。
「更年期或停經，不代表健康必然走下坡，反而是重新檢視身體狀況的關鍵時期。」高湘涵主任呼籲，母親節不只是送禮的節日，也能成為提醒媽媽關心自身健康的契機。透過健檢與專業醫療團隊討論，才能為人生下一個階段建立更穩定的健康基礎。
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