許多人都有這樣的經驗：明明已經提早躺在床上，甚至睡滿了標準的八個小時，隔天早上醒來卻依然感到全身無力、腦袋昏沉，彷彿昨晚的休息完全沒有發揮作用。在現代快節奏的生活中，這種「越睡越累」的現象層出不窮。

其實，真正的問題往往不在於「睡了多久」，而在於你是否為自己建立了一個穩固且健康的「睡眠框架」。當我們過度迷信時數，卻忽略了夜間休息的結構與品質，就容易陷入慢性疲勞的泥淖中。重新檢視並優化自身的睡眠框架，找出隱藏在日常中的破壞因子，才是現代人找回充沛活力的重要因素之一。

一個健康的睡眠框架是由多個不同的生理週期所組成，主要交替包含淺眠期、深層休息期以及快速動眼期。一個完整的週期大約需要九十分鐘，而每個階段都扮演著不可或缺的角色。深層休息期主要負責身體狀態的恢復與生理機能的調節；快速動眼期則負責大腦資訊的重組與情緒整理與調節。

根據《睡眠臨床醫學雜誌》（Journal of Clinical Sleep Medicine）等公開醫學文獻的探討指出，如果在這九十分鐘的週期中頻繁受到外在或內在干擾而中斷，人體就無法順利進入或維持足夠的深層階段。這意味著，即使你在床上的總時間長達八小時，若整夜都處於破碎的淺眠狀態，身體與大腦依然無法獲得充分休息。這也就是為什麼許多人醒來後依然會感到異常疲憊，甚至伴隨著專注力下降與情緒低落的原因。

圖說：了解自身的睡眠週期與結構，有助於釐清夜間疲勞的真正原因，進而對症下藥改善休息品質。

要揪出導致夜間疲勞的元凶，我們必須從日常生活的細節中進行盤點。以下三個常見的習慣，往往是在不知不覺中破壞睡眠框架的隱形殺手：

睡前光源與溫度的干擾：現代人習慣在睡前使用智慧型手機或平板電腦，這些電子螢幕散發出的藍光會嚴重干擾生理時鐘，讓大腦誤以為還需要保持清醒。此外，若臥室的環境溫度過高，會阻礙人體核心體溫的自然下降，進而影響進入深層休息的效率。

睡前攝取不當飲食：許多人習慣在睡前吃宵夜，尤其是高糖分或油膩的食物，這會迫使消化系統在夜間持續加班運作。另外，下午過後攝取過量的咖啡因，或是試圖利用酒精的微醺感來幫助入睡，都會影響睡眠結構的穩定性，導致下半夜頻繁醒來。

心理壓力的不當延伸：白天的工作焦慮與生活壓力若沒有在睡前得到妥善釋放，交感神經便會持續處於緊繃的亢奮狀態。這種無法關機的大腦活動，會直接削弱放鬆功能，讓深層休息的時間大幅縮減，形成惡性循環。

圖說：避開睡前藍光干擾與不當的飲食習慣，能有效防止生理時鐘紊亂，為身體打造安穩的休息環境。

找回優質的休息時光，需要從行為與生理雙管齊下。在行為層面，建議每天在固定的時間就寢與起床，維持生理時鐘的規律性。睡前一小時可設定為「數位斷捨離」時間，進行閱讀或腹式呼吸，幫助大腦切換至放鬆模式。

在營養層面，攝取與放鬆狀態相關的營養素是鞏固睡眠框架的其中一項因素。例如：色胺酸是合成血清素的關鍵前驅物；鎂元素有助於神經與肌肉的正常功能，有助於維持神經與肌肉正常功能；而GABA（γ-氨基丁酸）則負責傳遞平靜訊號，幫助緩和情緒。透過日常飲食如香蕉、堅果、深綠色蔬菜來補充是不錯的選擇。

若生活忙碌難以兼顧均衡飲食，選擇成分標示清楚的產品、成分透明的保健補充品來輔助，也是現代人維持生理平衡的一種可行的補充方式。在眾多保健品牌中，例如重視自然且無負擔的橙姑娘，便主張以溫和的營養成分作為日常營養補充的選擇之一，透過日常的穩定補給，協助維持日常營養補給。唯有建立起屬於自己的健康睡眠框架，傾聽身體的需求，才能改善睡眠品質相關困擾。

Q1：週末多睡幾個小時可以彌補平日的睡眠不足嗎？

A：不建議。週末大幅改變作息時間進行報復性補眠，會導致「社交性時差」，進一步打亂原本已經建立的生理時鐘與睡眠框架，這反而會讓你在週一早晨感到更加疲勞。維持每天固定的就寢與起床時間才是長久之計。

Q2：如果已經躺在床上超過半小時還是睡不著，該怎麼辦？

A：此時不應繼續強迫自己躺在床上，這會讓大腦將臥室與焦慮感產生制約連結。建議起身離開床鋪，到燈光昏暗的空間進行無刺激性的活動，例如聽輕柔的自然音樂或靜心冥想，直到產生明顯的睡意後再回到床上休息。

Q3：什麼時候運動最不會影響晚上的休息？

A：規律的運動確實有助於強化睡眠框架並釋放壓力，但建議將中高強度的有氧運動安排在白天或傍晚進行。若在睡前兩到三小時內進行劇烈運動，會使核心體溫升高且交感神經活躍，反而容易導致入睡困難。睡前僅適合進行非常溫和的瑜珈或肌肉伸展。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

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參考文獻：

原文出處：為什麼睡滿8小時仍感疲憊？從睡眠結構檢視可能原因