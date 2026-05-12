2026-05-12 11:01 潮健康
肝默默壞掉卻沒感覺！ 醫公布「最傷肝10大習慣」：每一項都讓肝指數狂飆
潮健康／編輯部
肝臟可說是人體最「沉默」的器官，不少肝病往往都是在健檢報告中驗出，或已出現症狀就醫後才被發現。重症醫學專家黃軒醫師於社群表示，肝病的可怕之處在於「完全沒感覺」，門診也經常聽到患者自述「自己只是最近比較累」，但一抽血查看檢驗報告，才發現自己肝指數「突破天際」，成為名副其實的爆肝族。
黃軒醫師說明，現代人的「10種壞習慣」，事實上正緩慢地傷害肝臟，建議極力避免：
睡眠不足
長期熬夜、晚睡，或者睡眠品質不佳，導致肝臟在夜間修復的時間碎片化。
飲食不良
尤其嗜吃高油、高糖食物者，容易使脂肪肝的風險提升。尤其現代人普遍外食，上班族又愛喝手搖飲料、甜點下午茶，再再提升肝臟負擔。
飲酒習慣
酒精進入肝臟後，會被酵素（ADH）代謝為乙醛；乙醛具有強烈的毒性，會直接破壞肝細胞內的蛋白質和 DNA。當乙醛無法及時被進一步代謝為無毒的乙酸時，就會引發肝細胞受損甚至死亡。值得一提的是，即便是「小酌」仍會造成肝細胞的損害。
久坐不動
導致身體代謝變差，脂肪堆積在腹部，導致腰圍變粗、BMI上升。肥胖是造成脂肪肝等疾病的危險因子。
過度壓力
長期壓力會導致腎上腺釋放過多的皮質醇，促使肝臟合成更多脂肪。慢性壓力也會影響肝臟的防禦機制，降低肝臟抵抗疾病的能力，影響免疫功能並容易導致發炎。
保健食品
肝臟是人體主要的代謝器官，攝取遠超過身體需求的營養素，例如過量攝取維生素A補充劑，會增加肝臟代謝負擔。
吃止痛藥
例如服用過量的乙醯胺酚（acetaminophen），同樣可能增加肝臟代謝負擔、進而傷害肝臟。
不吃早餐
容易導致飲食失衡、影響身體代謝節律。另外，拖到午餐才進食，身體合成脂肪的效率更高，同樣可能增加脂肪肝的風險。
使用3C
長期熬夜滑手機，藍光容易影響睡眠、導致「睡眠剝奪」，對肝臟而言無疑是雙重打擊。
忽略檢查
工作或學業繁忙，忽略定期健康檢查，等有症狀時通常已經晚了一步。
黃軒醫師強調，並不是「做錯上述一件事」就會傷肝，而是「長期累積的多種生活型態」，都可能導致肝臟的負擔加重。若要讓肝臟保持健康、避免爆肝的狀況發生，應要做到「每晚固定睡眠」（至少6-7小時）、「每週運動150分鐘」、「減少含糖飲料與加工食品」、「酒精盡量少喝」，以及「每年一次肝功能檢查」等措施。
最後，黃軒醫師提醒：「你的肝從來不抱怨，但到最後關頭它卻會報仇。平常就要好好保養肝臟，畢竟未來肝臟的健康程度，取決於現在的生活品質！」
資料來源：那些熬肝習慣 – 黃軒醫師 Dr. Ooi Hean
延伸閱讀：
瘦不下來竟是「肝臟」出問題？ 營養師：減重遇撞牆期「3大傷肝行為」要改
他失業「借酒澆愁」喝到肝臟冒大顆泡泡！ 醫示警：「4大傷肝行為」嚴重恐奪命