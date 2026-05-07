心理師選書｜《顧好自己就夠了》：為何「想不想」比「能不能」更重要？

前幾周，我到台中教育大學進行一場演講。在台上，我詢問底下同學：「你們覺得，能拒絕彼此的關係，是好關係，還是壞關係？」

當時，全場的同學幾乎沒有猶豫，異口同聲地回答：「是好關係！」

這回答讓我印象特別深刻。在理智上，大家似乎都能理解尊重彼此界線的重要性，但在實際生活中，光是想到要開口說「不」，心頭就湧上一陣糾結。

你是否也常常害怕被拒絕而不敢提出自己的請求，或是因為拒絕他人會感到罪惡，就只好委屈自己來成全別人？

在演講當中我特地澄清，與其說是「好關係」，我更傾向稱為「健康的關係」，因為「好關係」容易讓人誤以為關係得很要好，但健康的關係也存在於職場、朋友或鄰居等關係中，有些關係不一定要很要好。

你有權利拒絕別人，別人也有權利拒絕你

最近閱讀《顧好自己就夠了》，書中有一句話深深觸動我：「唯一該回應的期望，只有來自自己。」

你是否有過這種經驗？在重要的關係中，因為對方沒有達到你的預期，就陷入無止境的低落。這種「期望」陷阱，常讓我們把快樂的選擇權交給對方。事實上，對方有權不回應我們的期望，而我們也沒有義務留在一段毫無回應的關係裡，因為我們也有拒絕對方的權利。

也許，你在拒絕他人時，會感到強烈的罪惡，但如本書所說：「你不需要為此感到罪惡感，畢竟，你不是為了回應他人的期望而誕生的。」你只需要為自己的人生負責，就好！

即使做得到，也可以選擇不做

這本書提到一個很棒的觀點：拒絕他人的判斷標準，不該是因為「別人拜託」或「自己能辦得到」，而應衡量的是「自己是否想做」或是「有無出手的必要」。畢竟，我們的能量額度是有限的，必須更謹慎使用（就像一天只有三次打蘑菇的次數一樣😂）。

這讓我想起早期在學校擔任專職心理師的歲月。每當有新任務交辦下來，我腦中只有一個衡量標準：「我能不能做得到？」而非「為什麼是我？」

只要我覺得體力還行、能力能夠應付得來，我就會答應。然而，我就像一塊海綿一樣，默默承接了海量的工作。直到後來負荷過重，我嘗試提出拒絕時，才發現要說「不」已經變得困難重重了，我只能眼睜睜地看著工作不斷堆疊。

至今我依然記憶猶新，離職前那位與我交接工作的同事，得知我的業務內容後，神情流露出震驚。那張不知所措的臉孔就像一面鏡子，映照出了我長期以來超標的工作量。那一刻我才猛然意識到：原來我一直在壓榨自己啊！

你是不是也曾像當時的我，總覺得「反正我順手做一下就好」卻忘了自己的能量也是有限的？

後來，因為某些契機與家庭因素，我離開了專職工作，成為「行動心理師」。在這幾年裡，我擁有更多的空間與自由，我才慢慢學會一件重要的事：衡量的標準不再是「能不能」，而是「想不想」。所以現在，我只選擇自己真正有興趣的邀約。

在生活中實踐「拒絕」是為了更美好的連結

如果你覺得生活陷入一片混亂？有時生活之所以失序，往往是因為我們太照顧別人了，而忽略了自己內在的聲音。如今，是時候提醒自己：「該停下來照顧自己了！」就讓我們從這三個「拒絕的練習」開始吧！

1. 分辨「能力」與「意願」：下次點頭答應請求前，先深呼吸，再問：「想不想做？」，而不只是「我能不能做？」

2. 培養「拒絕」的勇氣：當你因為被拒絕而感到受傷時，請溫柔提醒自己：「能夠拒絕彼此的關係，才是健康的關係。」同樣地，當你真的不想做時，請勇敢說「不」吧！這不是在傷害對方，而是為了讓這段關係不因你的委屈而滋生壞菌。

3. 建立「彈性」的界線：你可以根據自己當下的狀態或所處的環境，來判斷自己「要不要做」或「想不想做」，不必要時時刻刻都有相同的標準。

照顧自己，從拒絕開始。別人有權利拒絕我們的請求，同時我們也有權利拒絕他人的要求。請記住：健康的關係，就像是一場優雅的雙人舞，兩者之間必須保有適當的距離與拒絕的權利，才不會互踩腳尖，能夠跳出一支優雅又流暢的關係之舞。