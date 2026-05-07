2026-05-07 14:33 女子漾／編輯許智捷
「下班Line一下」已成常態？近1/4勞工被打擾 每月加班16小時成日常
為掌握台灣勞工的工作現況與生活樣態，勞動部公布「114年勞工生活及就業狀況調查」，回收4,029份有效樣本，從工作滿意度、加班現況到退休規劃，全方位揭露當代上班族的真實處境。數據看似平穩，但細看之下，其實藏著不少值得關注的「職場警訊」。
7成4勞工對工作滿意，但問題其實卡在「升遷與薪資」
整體來看，有73.7%的勞工表示對目前工作感到滿意，比例維持在高檔水準。其中「性別平等」滿意度高達97.3%，「同事關係」與「工作環境」也都突破9成，顯示職場氛圍整體不差。
不過，勞工對工作不滿意的原因也相當集中，其中以「人事考核與升遷制度」最受詬病，不滿意比例高達75.5%，其次則是「薪資」68.9%，以及「員工申訴管道是否暢通」59.4%。也就是說，多數勞工未必是不喜歡工作本身，而是更在意努力能不能被看見、薪水是否跟得上付出，以及遇到問題時有沒有真正能被聽見的管道。
3成6勞工在加班！平均一個月多出16小時工時
近一年有36.3%的勞工曾經加班，平均每月多出16.2小時工時，等同於每個月額外多工作超過2天。
其中，加班比例最高的產業集中在：
出版影音與資通訊業（48.2%）
電力與燃氣供應業（47.6%）
金融保險業（45.1%）
這樣的數據也顯示，責任越重、壓力越高的職位，往往更容易出現工時拉長的情況。
加班費有領到嗎？8成8有，但仍有產業「踩線」
整體來看，仍有正向的一面，有88.1%的加班勞工表示每次都能領到加班費或換取補休；但同時也有11.9%的人曾遇過沒有任何補償的情況，等於「做白工」。
特別是以下產業風險較高：
其他服務業（21.8%未領）
資通訊業（20.3%）
不動產業（20.2%）
「下班Line一下」已成常態？近1/4勞工被打擾
調查顯示，有24.6%的勞工在下班後仍曾被公司透過電話、LINE或App交辦工作，其中更有5.1%需要當下立即處理；而在這些被聯繫的族群中，有10.9%坦言已對此感到困擾。換句話說，工作時間的界線正逐漸模糊，「數位加班」已悄悄成為新型態的職場壓力來源。
最想要的不是加薪？勞工更在意這3件事
談到工作與生活平衡，多數勞工最期待的並不是單一加薪，而是更完整的制度支持：
福利措施（66%）
優於法規的休假（47.2%）
彈性工作安排（44.7%）
尤其在專業職與白領族群中，對「彈性工時」需求明顯更高。
8成勞工沒想過退休！平均規劃年齡60.9歲
調查顯示，僅有14.6%的勞工已規劃退休年齡，平均落在60.9歲，其餘高達82%仍未著手思考；在退休後的收入來源方面，主要仍以勞保老年給付與勞工退休金為最大宗，占約四成，其次為儲蓄兩成、投資所得兩成，以及再就業收入約一成。整體來看，多數人對未來生活的準備仍高度依賴制度型保障，自主規劃的比例相對有限。
從升遷制度、加班現況到下班後仍被聯繫的情形，都反映出勞工在工作與生活之間的界線正逐漸模糊。當滿意度與壓力同時存在，相關制度與配套措施恐怕還需持續檢視與調整。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower