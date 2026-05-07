「下班Line一下」已成常態？近1/4勞工被打擾 每月加班16小時成日常

長命百歲是福氣，還是詛咒？

在你說「好可憐」之前，

先想想：你家有沒有同樣的計時炸彈。

台南兩個老人，住在同一個屋簷下。

一個91歲，一個84歲。沒有子女在旁邊，沒有外傭，沒有任何人。

84歲的妹妹，每天照顧著比自己更老的姊姊。

直到某一天，她撐不住了。她做了一個決定。

這件事上了新聞，大家說「好可憐」，然後繼續滑手機。

但我想問：你爸媽現在幾歲？誰在照顧他們？

▋ 這不是意外，這是每天都在發生的事

台灣現在有多少個家庭，是80歲在照顧90歲？

沒有人在統計，因為沒有人想正視這個數字。

我們一直在講「三明治世代」，說中年人夾在父母和小孩之間很辛苦。

但那些中年人呢？他們老了之後，誰來照顧他們？

答案是：他們的另一半。也是一個老人。

政府說有長照3.0，說打1966就有人來幫。

但你知道嗎，那個1966，要你自己打電話去申請。

一個84歲、每天累到沒力氣的老人，你要她怎麼打？

就算她打了，排到服務可能要好幾天。

就算排到了，她家資產超過一點點，補助就沒了。

這叫做「中產陷阱」，有一點錢，但沒有夠多的錢，所以什麼都輪不到你。

這不是一個家庭的悲劇，是整套制度在告訴你：你自己想辦法。

▋ 瑞典早在40年前就解決了這個問題

1982年，瑞典通過一條法律，

內容只有一個意思：照顧老人，是國家的責任，不是子女的義務。

在台灣，你說這句話，可能有人覺得你不孝。

在瑞典，這是寫進法律裡的基本概念。

更重要的是，瑞典不等你打電話。

社工和護理師會主動上門，在你崩潰之前就出現。

如果台南那兩個老人活在瑞典，84歲的妹妹不會是一個人扛著一切。

她身邊會有人，定期來，定期接手，讓她可以喘口氣。

我們不是沒有資源，我們是選擇把資源放在錯的地方。

日本的人口老化比台灣更嚴重，

他們的解法是：40歲以上全體國民強制繳「介護保險費」，

換來的是：需要照護的時候，政府出九成，你只出一成。

不是靠運氣，

不是看你有沒有孝順的子女，就是一套制度在支撐你。

日本也在大量導入照護機器人，試著補上人力的缺口。

但即使這樣，日本人也慢慢發現一個問題，

一個沒有機器人能解決的問題：

當一個人已經沒有任何康復的可能，

我們繼續讓他活著，

到底是為了他，還是為了我們自己？

▋ 有一個選項，大家都不敢說…

就算長照做得再好，還是有一道牆。

那道牆的名字，叫做「無法逆轉」。

有些病，好不了。

有些狀態，只會越來越壞。

這個時候，醫療做的事情已經不是「救人」，而是「延長痛苦」。

台灣的法律，現在給照顧者的選擇只有兩個：

1. 你繼續看著他痛，看著他每天比昨天更差，直到他自己斷氣。

2. 你幫他結束，然後你去坐牢。

台南那個84歲的老人，選了第二個。

你覺得她是殺人犯嗎？

反對安樂死的人，很多是拿宗教和文化來擋。

但你有沒有想過，反對最用力的，往往是那些靠「維持生命」賺錢的人？

一個插著管子、每個月需要大量藥物和照護的病人，

對醫院、對藥廠來說，是一筆穩定的收入。

對那個病人來說，是每天醒來的折磨。

如果有一條合法的路，讓那些真的不想再撐下去的人，

能夠在有尊嚴、有家人陪伴的情況下離開，

這難道不是一件更人道的事？

▋ 政治人物不動，是因為還沒有選票壓力

每次有長照悲劇上新聞，

政治人物就出來說「很遺憾」、「會檢討」。

然後什麼都沒有改變。

因為改變這件事，沒有選票。

但你知道什麼有選票嗎？

是那些被這個問題困了十年、二十年的家庭。

是那些現在正在照顧爸媽、同時還要上班帶小孩的中年人。

是那些已經六十幾歲、開始擔心自己老了怎麼辦的人。

這些人，加起來是非常大的一票。

荷蘭2002年讓安樂死合法化，現在已經二十幾年了。

他們的制度崩掉了嗎？

沒有。

變成大家搶著去死嗎？

沒有。

反而是嚴格的審查讓真正需要的人，

有了一個出口。

台灣的長照人力已經嚴重不足，

醫療床位被末期病患長期佔著，

那些還有機會救回來的人，在外面排隊。

照顧者崩潰了，離開職場了，自己也生病了，

這些後續成本，最後還是落在政府手上。

一個敢動這個議題的政治人物，不是在冒險，是在解題。

給人一個合法、有尊嚴的離開選項，

不是鼓勵大家放棄生命。

是讓那些已經沒有選擇的人，至少有一個選擇。

▋ 問題的根，其實在我們自己的腦袋裡

錢不夠是一個問題，但還有另一個問題更難解。

那個問題叫做：「把爸媽送去養老院，是不孝。」

就是這句話，讓無數家庭撐著不求助，

撐到最後一刻，撐到釀成悲劇，然後上了新聞。

我們的文化，把孝順定義成「你要親自照顧」，

但從來沒有人問：這樣照顧，對老人真的好嗎？

一個精疲力竭、充滿委屈的照顧者，

能給出什麼品質的照護？

一個社會如果只看「活了幾歲」，

不看「活得怎麼樣」，

那它保護的，是它自己的面子，而非老人。

台南那兩個老人的故事，不是結尾，是預告。

下一個，可能是你認識的人。

也可能，是你自己。



