2026-05-07 10:55 女子漾／編輯許智捷
上班族救星來了！樂敦人工淚液＋冰感眼藥水上市 乾眼、疲勞一次緩解
隨著3C產品高度融入日常生活，加上長時間待在冷氣房、頻繁進出室內外溫差大的環境，現代人面臨的「乾眼與眼疲勞問題」逐漸浮現。從長時間盯螢幕到隱形眼鏡配戴族群，眼睛乾澀、疲勞與視線模糊，已成為影響生活品質與專注力的常見困擾。
看準護眼需求持續升溫，日本護眼品牌樂敦同步在台推出兩大產品線——主打日常保濕修護的「樂敦溫和保濕人工淚液」，以及鎖定重度用眼族群的「樂敦勁極酷眼藥水」，分別從「溫和補水」與「瞬間提神」雙路線切入，打造更完整的護眼解方。
溫和派首選：模擬天然淚水 日常補水舒緩乾澀
「樂敦溫和保濕人工淚液」採用接近人體淚液的成分設計，添加HEC保濕因子（Hydroxyethylcellulose），有助於維持眼表濕潤環境，改善因淚液不足引起的乾澀、異物感與短暫視線模糊等問題。
產品主打無涼感、低刺激配方，適合長時間用眼族群使用，包含上班族、學生以及隱形眼鏡配戴者。在日常使用情境中，只需一滴即可達到即時潤澤效果，讓雙眼回到穩定舒適狀態。
產品資訊一次看
產品名稱：樂敦溫和保濕人工淚液
容量：8ml
建議售價：NT$220
販售通路：屈臣氏、康是美、大樹、松本清、Tomod’s等各大藥妝與藥局通路
（北市衛藥廣字第115030152號／衛署藥輸字第023553號） 使用前請詳閱說明書警語及注意事項
極致提神派：史上最強冰感 一滴瞬間重啟狀態
針對長時間高強度用眼、需要快速提振專注力的族群，樂敦同步推出「樂敦勁極酷眼藥水」，主打品牌史上最高等級清涼感，透過強烈冰感刺激，帶來瞬間清醒的使用體驗。
配方中添加維生素B6、Neostigmine Methylsulfate與Sodium Chondroitin Sulfate三種最大濃度有效成分，有助改善因用眼過度導致的重度眼疲勞，同時保護角膜並補充眼部所需營養。僅需一滴，即可快速從長時間專注後的疲勞狀態中抽離，重拾清晰視野。
無論是長時間會議、開車通勤、深夜加班，甚至熬夜追劇、看球賽，都能成為維持狀態的即時支援。
產品資訊一次看
產品名稱：樂敦勁極酷眼藥水
容量：12ml
建議售價：NT$320
販售通路：屈臣氏、康是美、大樹、松本清、Tomod’s等各大藥妝與藥局通路
（北市衛藥廣字第115030152號／衛署藥輸字第023553號）使用前請詳閱說明書警語及注意事項
小巧設計＋全方位滴頭 日常使用更便利
兩款產品皆採用輕巧瓶身設計，方便隨身攜帶，搭配旋蓋式開口與全方位滴頭設計，不論任何角度都能輕鬆點眼，提升使用便利性。從通勤、辦公到戶外活動，都能隨時為雙眼補充所需。
百年品牌研發實力 穩居日本銷售No.1
樂敦自1909年推出第一款眼藥水產品以來，持續深耕眼部護理領域，累積超過百年研發經驗。品牌以穩定品質與持續創新著稱，在日本市場長年維持高市占率。
根據日本INTAGE SDI, SRI+調查資料（1997年1月1日至2024年12月31日），樂敦為日本銷售No.1眼藥水品牌，深受消費者信賴。
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