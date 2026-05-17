孩子不吃魚怎麼補Omega-3？兒童魚油補充重點一次整理

2026-05-17 19:02 潮健康

　

圖說：孩子不愛吃魚怎麼辦？兒童魚油補充方式與年齡建議一次看

　

現代孩子的飲食習慣越來越「挑」，不少家長都有同樣的困擾：明明知道魚類含有多種營養素，有助於日常營養攝取，但孩子就是不吃，甚至一聞到魚味就皺眉。因此，「Omega-3到底要不要補？魚油是不是一定需要？」成了許多家長們心中的疑問。

　

《FJ豐傑生醫》游子嫻營養師指出，關鍵不在於「一定要吃魚油」，而是孩子是否能穩定攝取到足量的Omega-3脂肪酸（EPA、DHA）。如果飲食明顯不足，兒童魚油可作為飲食不足時的補充選擇之一，但怎麼選、怎麼吃，才是重點！

　

兒童一定要吃魚油嗎？

魚油的主要成分是EPA與DHA，屬於Omega-3脂肪酸，人體無法自行合成，必須從食物或補充品中獲得。游子嫻營養師表示，兒童若能每週規律攝取魚類（如鮭魚、鯖魚等），通常就能補足基本的營養需求。

　

不過現實情況是，許多孩子外食比例高、挑食或完全不吃魚，就容易出現Omega-3攝取不足的狀況。因此，當飲食無法達標時，兒童魚油就會成為常見的補充建議之一，用來「補缺口」，而不是取代均衡飲食。

　

兒童吃魚油的好處有哪些？

游子嫻營養師分享，當孩子平常魚類攝取不足時，適量補充魚油（Omega-3）常見可以帶來三個面向的幫助： 

　

  • 有助於維持日常專注與學習狀態

    當Omega-3攝取足夠時，孩子在專注力與思考反應上，通常比較能維持穩定狀態。

  • 有助於維持日常作息的穩定

    有些孩子白天活動量大，但到了晚上反而更難放鬆。魚油中的EPA與DHA與神經調節有關，有助於情緒較穩定、好入睡。

  • 維持日常健康狀態

    Omega-3是孩子成長過程中常見但容易不足的營養之一。當飲食中魚類攝取不夠時，透過補充魚油的方式補齊，有助於維持整體營養平衡，補充日常可能不足的營養素。  

　

兒童魚油幾歲可以吃？怎麼吃比較好？ 

游子嫻營養師建議，小朋友大約3歲以上可以開始補充魚油，劑量則依年齡做調整。

　

常見參考攝取量如下（EPA＋DHA）：

　

  • 3–4歲：約 100–150 mg／天

  • 4–6歲：約 150–200 mg／天

  • 6–10歲：約 200–250 mg／天

　「實際攝取量應依個別狀況與專業建議調整」

　

游子嫻營養師特別提醒，魚油屬於脂溶性，建議搭配含油脂的正餐一起服用，吸收效果較佳。若孩子不習慣吞服膠囊，可以直接咬破後食用，或由家長剪開膠囊，混合入溫牛奶、優格或果汁中一起飲用，接受度大幅提升。

　

兒童魚油推薦怎麼挑？掌握這5大原則

　

圖說：挑選兒童魚油時，可留意Omega-3濃度與產品標示 

　

市面上的兒童魚油選擇相當多元，游子嫻營養師建議在挑選時可優先掌握以下重點： 

　

  • Omega-3濃度達85%以上
    濃度較高的產品在攝取量計算上較為便利。

  • 透過IFOS認證與國內第三方檢驗

    建議選擇有重金屬、塑化劑等檢驗報告的產品，例如SGS等檢測資訊公開透明者。

  • 膠囊長度小於1.5cm

    專為兒童設計的小顆粒膠囊較易吞嚥，有效降低噎到的風險，購買前可向品牌確認膠囊實際尺寸。

  • 選用國際大廠原料
    像是西班牙Soultex或挪威VivoMega等知名原料商，魚源可追溯、重金屬污染風險低，且西班牙Soultex魚油還具備獨特的去腥技術，讓孩子更願意接受。

  • EPA與DHA比例為3：2
    這個比例是最接近天然魚類比例，是常見比例之一。

　

兒童魚油常見QA

  • Q1：哪些孩子不適合補充魚油？
    對魚類過敏者、有特殊疾病或正在服藥者以及1歲以下嬰兒，補充前請務必先諮詢醫師或營養師。

  • Q2：魚油不能跟什麼一起吃？

    咖啡、茶這類含較多成分的飲品，建議不要和魚油同時食用，可能影響吸收情況。如果孩子有在服用藥物，特別是抗凝血相關藥物，則建議先詢問醫師再補充會比較安全。另外，高纖維的補充品也建議和魚油錯開時間食用，避免彼此影響吸收效率。 

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

　

　

　

延伸閱讀：

FJ豐傑生醫-部落格專欄

兒童魚油怎麼挑

原文出處：孩子不吃魚怎麼補Omega-3？兒童魚油補充重點一次整理 

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#魚油 #營養師

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2026-04-22 15:04 女子漾／編輯許智捷
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels

有網友在社群發問：「很好奇歐美片為什麼都可以不戴套，日本或台灣的都會戴？」一句話瞬間把留言區炸成大型成人片冷知識教室。有人猜是「其實有戴，只是剪接看不出來」，也有人開玩笑說歐美人是不是連成人片都走一個自由奔放路線，還有人把話題拉到日本成人片的打碼文化與拍攝環境。

其中，一名自稱從業人員的網友出面解釋，歐美成人片常見無套畫面，並不只是因為尺度比較開放，也不是演員膽子特別大，而是和檢驗制度、拍攝規範、市場喜好有關。簡單來說，鏡頭前看起來很放飛，鏡頭後其實有一整套產業邏輯在運作。

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歐美成人片為什麼常見無套？從業人員點出關鍵

這名從業人員在留言中指出，美國成人產業對演員的健康檢驗頻率相對高，常見做法是演員需要定期檢驗，並持有有效報告才能拍攝。也就是說，歐美成人片畫面看起來很直接，但拍攝前其實不是「人來了就上」，而是要先確認健康狀態。

他進一步提到，美國常見檢驗頻率約為14天一次，而且檢驗內容相當詳細；即使這14天內完全沒有拍片、也沒有發生性行為，仍然必須重新檢驗。驗一次大約落在200至350美元之間，費用會依照報告出爐速度有所不同。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

他也分享，歐洲的要求多為7天內有效報告，甚至有些檢驗所會因介紹他人前往檢驗而提供折扣。雖然不同公司、平台與地區規定不一定完全相同，但核心概念很明確：演員上工前，健康報告就是重要門檻。

不是完全沒風險 而是靠制度降低風險

不過，定期檢驗不等於百分之百零風險。成人影像本來就是高接觸工作，就算有檢驗制度，也只能降低風險，不能讓風險完全消失。

所以從業人員這番話的重點，並不是「歐美比較安全，所以可以不戴」，而是「歐美成人產業比較常用高頻率檢驗來支撐這種拍攝模式」。換句話說，無套畫面背後不是靠勇氣硬衝，而是靠檢驗、規範、合約與產業習慣一起撐起來。

圖片來源：pexels
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如果把成人片想成一場商業拍攝，那麼健康報告就有點像演員的通行證。沒有通行證，就算人已經到了現場，也未必能正式開工。

日本成人片為什麼常見戴套？打碼文化也是原因之一

至於日本成人片，留言區的討論也延伸到拍攝現場的實際狀況。有網友分享，曾看過男優受訪提到，拍攝前發現女優身體狀況明顯不佳，甚至從分泌物顏色、氣味等狀態判斷可能已有健康疑慮。但即便如此，對方仍拿出檢驗報告表示自己沒有問題，現場一度準備照拍。最後因男優不敢冒險，拍攝才沒有完成。

圖片來源：pexels
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這段說法讓不少網友相當震驚，直呼「都已經這樣了還可以上陣？」也有從業者補充，日本成人產業的檢驗項目不會固定檢驗俗稱「菜花」的HPV相關項目。或許也正因檢驗制度與現場風險控管仍有落差，日本或台灣作品中較常看到戴套拍攝，背後不只是畫面風格選擇，也可能是為了降低拍攝風險。

再加上日本成人片長期受到打碼文化影響，畫面呈現本來就和歐美成人片不同。簡單來說，歐美作品常給人「直接感」強烈的印象，日本作品則更受到打碼、剪接、鏡位與平台規範影響，兩邊不是單純誰比較大膽，而是產業環境和市場習慣本來就不一樣。

台灣成人片則是另一套生態

至於台灣成人片，情況又和歐美、日本不同。有從業者提到，台灣常見檢驗項目多集中在愛滋、淋病、梅毒，以及俗稱「菜花」的HPV相關檢查，報告期限大約落在1至3個月內。不過，由於台灣成人內容產業規模、拍攝模式與平台生態相對分散，實際規範仍可能依個別團隊、平台或演員要求而有所不同。

圖片來源：pexels
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也就是說，台灣不像歐美有較常被討論的產業檢驗系統，也不像日本有非常鮮明的打碼文化傳統，許多拍攝細節更接近「各團隊自行規範」。這也是為什麼網友討論時，常常會出現不同說法。

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每天新竹到台北通勤，高鐵坐久了，什麼奇景都看過。有一件事，我始終想不透。為什麼用餐完後，要把食物塞進前方座位的置物網袋？

穿著精緻套裝的優雅乘客

有一次，靠窗位置坐了一位穿著精緻套裝的小姐。妝容整齊、包包漂亮，看起來像準備去上班的專業人士。她一上車就打開便當吃飯，吃到一半她把西裝外套蓋在臉上睡覺。便當盒、筷子攤在桌上，飯菜味濃到連坐在走道邊的我都聞得到。

​車子快到站了，她醒來，整理頭髮，把便當盒收起來，動作俐落，想都沒想，就塞進前方座位的置物網袋，吃過的筷子還露在外面。然後，她穿好外套，拎起公事包，下車了。那一刻，我很困惑，一個外表這麼講究的人，為什麼可以對自己留下的髒亂這麼坦然？

她少做的一步，會變成別人多做的一步

真正讓人不舒服的，從來不是一個便當盒而已。是她離開得太自然，好像垃圾只要不在眼前，就跟自己無關。可是下一個坐進那個位置的人，可能剛開完一場很累的會議，只想安靜休息。也可能是帶著孩子的媽媽，孩子一坐下就把手伸進網袋。也可能是清潔人員，在短短停靠時間裡，必須彎腰把油膩便當盒拿出來。

她省下的十秒鐘輕鬆自在，後果最後一定會落到某個人身上必須承擔。這就是公共空間最現實的地方：你留下的，不會消失，只會轉交給下一個人。​

同理心，是想到你看不見的人

​我們常以為，同理心是安慰朋友、理解家人、體諒身邊的人。但同理心最難的地方，是想到陌生人。因為你看不見他的表情，不知道他的名字，也不會聽見他的抱怨。你不會知道，下一位乘客摸到油膩便當盒時有多噁心，也不會知道清潔人員一天要收多少這種「別人順手留下的麻煩」。

同理心，其實是一種刻意練習的想像力。起身前，多想一秒：「我走了以後，這個位置會變成什麼樣子？」桌子收乾淨了嗎？椅背回正了嗎？垃圾帶走了嗎？有沒有留下味道、污漬、紙屑，讓下一個人不舒服？

真正的體面，是離開後不留下麻煩

一個人穿得漂不漂亮，當然是體面。但更深的體面，是離開一個地方時，不讓別人替你收拾殘局。每天光是好好生活，就很累了。通勤很累，上班很累，照顧小孩好累，要應付人際關係心也很累。可是再累，也不能累到只在乎自己。

公共空間的舒服，不是憑空來的。它靠每個人多做一點點。看影片戴耳機、講電話小聲一點，吃完東西把垃圾帶走、離開前把椅背豎直。我不知道別人怎麼想，會不會在乎，但我在乎這件事。不是因為有人在看，而是因為下一個坐進來的人，也值得有一個乾淨的位子，就像我希望被對待的那樣。

真正的同理心，往往不在嘴巴上。同理心最小的練習，就是離開前多看一眼。把垃圾帶走，把乾淨留下；也把一點溫柔，留給下一個辛苦趕路的人。


失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#便當 #台北 #高鐵

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為了一道淡水夕陽，台灣硬蓋出世界級難橋：淡江大橋真正震撼的不只是交通

為了一道淡水夕陽，台灣硬蓋出世界級難橋：淡江大橋真正震撼的不只是交通

2026-05-13 11:39 郭玉如

最近看到淡江大橋正式通車的消息，新聞中有一句話令人動容。

「為了不遮住淡水夕陽，所以選擇了全球最難的單塔方案。」

那瞬間，我其實有點恍神。

身為國文教師，我每天都在和學生談「美感」、「價值感」與「人到底想留下什麼」。但很少有一個公共工程，會把這些抽象的東西，做得這麼具體。當全世界都在追求更快、更便宜、更有效率時，台灣居然真的有人願意花248億元，只為了不要讓一根橋塔插進夕陽裡。 而且，他們真的做了。

他們真的為了夕陽，把最簡單的方案推翻了

淡水夕照，被列為「台灣八景」之一。

很多北部人都知道，黃昏時的淡水河口有種很難形容的氣氛。夕陽壓著觀音山慢慢往下沉，河面整片泛金，天空顏色從橘紅一路燒進深藍。很多攝影師會為了那幾分鐘的光線，在岸邊等上一整個下午。

但問題來了。

橋要怎麼蓋，才不會把那片風景直接切開？ 如果按照一般工程邏輯，雙塔斜張橋最穩定、最便宜，也最容易施工。可一旦採用雙塔，兩根巨大的橋塔就會直接插進淡水夕照的視線中央。於是，原本能比較快完工、風險比較低的方案，被整個推翻。

最後，他們選擇挑戰「全球最長單塔不對稱斜張橋」。

少掉一根橋塔，畫面變乾淨了，但工程難度卻暴增。因為單塔不對稱，代表橋面受力、抗風能力、抗震結構，全都得重新計算。少一根橋塔的代價，是工程團隊必須用成千上萬次精密推演，去對抗颱風、地震，還有淡水河口強烈的側風。

而這一切，只因為不想讓夕陽被橋切成兩半。

世界建築女帝，最後留給台灣的一道身影

淡江大橋還有另一個讓建築界高度關注的原因。

它是札哈·哈蒂（Zaha Hadid）的遺作之一。

這位曾獲普立茲克建築獎的建築師，被許多人稱為「建築女帝」。她的作品遍布世界各地，最鮮明的特色，就是流動感極強的曲線與近乎未來感的造型。淡江大橋高達211公尺的主橋塔，遠遠望去，像一隻準備振翅的鳳凰。

但真正耐人尋味的，是它與觀音山之間的關係。

許多人後來發現，從特定角度望去，橋塔線條竟與觀音山輪廓形成某種呼應，整體姿態像雙手合十。一邊是世界級現代建築，一邊是北台灣最古老的山水地景，兩者放在同一個畫面裡，竟然沒有衝突。

黃昏的時候尤其明顯。

夕陽落下時，那座橋沒有搶走風景。它只是安靜站在旁邊。

北海岸人等了幾十年的那口氣，終於鬆開了

當然，再美的橋，如果天天塞車，居民還是會罵。

以前淡水到八里，必須繞很大一圈。假日下午一過，關渡大橋經常直接塞死。很多住在淡水的人最怕的不是颱風，而是假日車潮。有人光是回家，就得卡在車陣裡一兩個小時。

淡江大橋通車後，情況終於開始改變。

淡水到八里縮短約15公里，車程直接少掉約25分鐘。關渡大橋預計可分流30%的交通量，台2線竹圍路段流量也有望下降17%。對很多長年被車潮折磨的居民來說，這些數字不是報表，而是真正能提早回家吃晚餐的時間。

而更大的改變，還在後面。

淡江大橋補齊了台61線最北端缺口，正式串聯台北港與桃園機場，也讓台灣「第三條縱貫線」真正成形。過去常被視為邊陲地帶的淡海區域，開始被重新放進北台灣的產業與觀光版圖裡。

很多城市的命運，往往都是道路先改變。

最難的東西，其實是那堆數學

有趣的是，這座橋後來甚至成了兒少科學節目的題材。

小公視《愛麗絲的難題》曾以淡江大橋為主題，討論橋樑到底怎麼在強風與地震裡維持平衡。主持人偉莉莎回憶，拍攝期間曾在寒流裡搭船靠近橋體，體感溫度只有10度，海風吹到連站穩都有困難。

但真正可怕的，不是風。

而是數學。

因為單塔不對稱結構，每一條鋼索拉力、每一段橋面重量、每一次風壓改變，都必須重新計算。節目甚至用「切西瓜」解釋重力分配，用「排座位」解釋結構排列，把原本看起來很遙遠的工程力學，變成一般人也能理解的生活經驗。

我其實很喜歡這一段。

很多孩子從小害怕數學，總覺得公式只是考卷上的東西。但淡江大橋讓人忽然發現，那些密密麻麻的數字，最後居然能守住一片夕陽。原來理性與浪漫，有時候根本是同一件事。

有人說，這座橋正在替北台灣守住水口

而在另一群人眼中，淡江大橋還有另一層意義。

從風水角度來看，淡水河口被視為台北盆地的重要水口。211公尺高的主橋塔正好立在關鍵位置，因此被命理師谷帥臻形容成「羅星塞水口」，像一位站在河海交界處的守門將。

她認為，它能替北台灣留住財氣。

更巧的是，這座橋通車的時間點，剛好落在三元九運交替階段。「九離火」被認為與科技、美學有關，「一坎水」則與水岸、港灣、流通相關。許多人因此覺得，淡江大橋出現的時間，剛好踩在一個很特別的節點上。

而通車前那場十萬人健行，更讓這座橋多了一層人情味。

空拍畫面裡，人群像潮水一樣慢慢流過橋面。有人說，大量人潮踏橋，有種替新橋「暖橋旺氣」的意味。於是，一座原本冷冰冰的超級工程，忽然開始有了人的溫度。

248億元買到的，也許不只是交通

很多公共建設最後留下的，只有冰冷數字。 但淡江大橋不太一樣。

它很巨大，卻拼命讓自己不要破壞風景；它背後有龐大的鋼筋、水泥、力學與計算，可最後留在人們記憶裡的，卻是一道完整的夕陽。

我後來一直在想一件事。

也許真正厲害的文明，從來不是把世界蓋得多快、多滿，而是願意在效率與美感之間，替某些東西保留位置。

當車子駛過橋面時，一旁是觀音山倒影，另一邊是淡水河口的波光。很多人第一次經過時，不自覺放慢速度，不是因為塞車，而是真的有人把這片風景留了下來。

AI製圖
AI製圖


郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#淡水 #台灣

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近期在 Threads 上，一則關於「台北月薪5萬到底夠不夠用」的貼文引爆討論。一名網友以自身開銷為例，坦言在台北工作月薪5萬元，扣除勞健保後實領約4萬7，再扣掉房租、伙食、交通與社交等支出，每月只能存下1萬元左右，直言「這薪水在台北是生存以上，生活未滿」，引發大量網友共鳴與反思。

圖片來源：ai生成
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房租吃掉人生？「最大壓力來源」幾乎一面倒

原PO列出開銷中，房租1.5萬元成為最大負擔，也點出想住有電梯的房型，這個價位甚至不一定找得到。貼文一出，不少網友直言關鍵問題就在「租屋成本」：「多一個房租真的很難生存」、「根本找不到2萬以下又有生活機能的房子」，甚至有人感嘆「沒房在台北，4萬以下根本不知道怎麼活」。

圖片來源：ai生成
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也有留言建議降低生活成本，例如搬到更遠地區、住雅房或無電梯公寓，甚至有人直言「錢不夠就往A7以南」，反映出台北居住成本早已成為壓垮年輕族群的現實門檻。

伙食費1.5萬被戰翻：是基本還是太奢侈？

除了房租，原PO的伙食費1.5萬元也成為討論焦點。有網友認為這樣的開銷「偏高」，直言「伙食一萬五太奢侈」，也有人分享自己壓低到6000元的生活方式，包括自己煮飯、減少外食等。

但另一派則指出，若包含聚餐、社交與基本生活品質，1.5萬元其實不算誇張，尤其在台北物價持續上漲的情況下，「吃什麼本來就會跟薪水成正比」。

「精緻窮」與「夠用」定義大不同

這則貼文也意外掀起「精緻窮」討論。有網友認為，月薪5萬卻仍保有社交、治裝、健身等開銷，本質上就是選擇一種較高生活品質；但也有人認為，「薪水不同，本來就該有不同生活方式」，關鍵在於是否超出自身負擔。

更有網友點出現實：「領3萬8、5萬、10萬，吃的用的都不一樣，永遠不會覺得夠用」，直接點破「夠用」其實是一種主觀感受，而非固定數字。

圖片來源：pexels
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在留言區中，也出現極端對比。有網友表示自己月薪8到9萬，能存下6萬元；但也有人坦言「一年下來沒存錢但很快樂」。另一名來自新北的網友則分享自身經驗，從5萬薪資開始，透過控制房租與開銷，逐步提高儲蓄比例，甚至達到月存4萬元。

這些案例讓不少人重新思考：收入固然重要，但「花錢方式」與「生活選擇」才是真正拉開差距的關鍵。

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2026-05-02 22:10 Belinda的玩美甜蜜窩

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就這樣2個六年級小女生約好

本來還堅持要自己走路去跟回

但某娃真的路癡的有點兒嚴重

且根本尚無自己單獨出門的經驗

光這兩個前提她還沒踏出家門

我心臟應該已近乎停止跳動...><"

堅持帶她去且要看到人再走

結果某娃同學也是媽媽帶來

果然不放心的不會只有我

有默契的點個頭就轉身離開

即便都習慣性頻頻回頭

但身體是離開公園沒錯

附近逛逛且時不時確認

2個小女生是否一切安好

畢竟這年頭瘋子太多

真的讓爹媽操碎了心!!!

還不能靠太近

免得好像不相信她們

就真的假裝路過遠遠遙望

((這年頭當媽容易嗎~嘖嘖嘖!!!))

因有約好時間到就要準時回家

若有突發狀況就傳個訊息告知

這小妞平日雖然粗線條

但時間快到就傳來訊息

說陪同學等阿嬤來接

她阿嬤來就會馬上回家

雖是一句簡單告知

不僅讓人放心~也獲得我的信任

以後類似狀況表示可以放心給過囉!!

#親子互動#學著放手#學習獨立

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#育兒教養

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