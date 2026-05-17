2026-05-17 19:02 潮健康
孩子不吃魚怎麼補Omega-3？兒童魚油補充重點一次整理
圖說：孩子不愛吃魚怎麼辦？兒童魚油補充方式與年齡建議一次看
現代孩子的飲食習慣越來越「挑」，不少家長都有同樣的困擾：明明知道魚類含有多種營養素，有助於日常營養攝取，但孩子就是不吃，甚至一聞到魚味就皺眉。因此，「Omega-3到底要不要補？魚油是不是一定需要？」成了許多家長們心中的疑問。
《FJ豐傑生醫》游子嫻營養師指出，關鍵不在於「一定要吃魚油」，而是孩子是否能穩定攝取到足量的Omega-3脂肪酸（EPA、DHA）。如果飲食明顯不足，兒童魚油可作為飲食不足時的補充選擇之一，但怎麼選、怎麼吃，才是重點！
兒童一定要吃魚油嗎？
魚油的主要成分是EPA與DHA，屬於Omega-3脂肪酸，人體無法自行合成，必須從食物或補充品中獲得。游子嫻營養師表示，兒童若能每週規律攝取魚類（如鮭魚、鯖魚等），通常就能補足基本的營養需求。
不過現實情況是，許多孩子外食比例高、挑食或完全不吃魚，就容易出現Omega-3攝取不足的狀況。因此，當飲食無法達標時，兒童魚油就會成為常見的補充建議之一，用來「補缺口」，而不是取代均衡飲食。
兒童吃魚油的好處有哪些？
游子嫻營養師分享，當孩子平常魚類攝取不足時，適量補充魚油（Omega-3）常見可以帶來三個面向的幫助：
- 有助於維持日常專注與學習狀態
當Omega-3攝取足夠時，孩子在專注力與思考反應上，通常比較能維持穩定狀態。
- 有助於維持日常作息的穩定
有些孩子白天活動量大，但到了晚上反而更難放鬆。魚油中的EPA與DHA與神經調節有關，有助於情緒較穩定、好入睡。
- 維持日常健康狀態
Omega-3是孩子成長過程中常見但容易不足的營養之一。當飲食中魚類攝取不夠時，透過補充魚油的方式補齊，有助於維持整體營養平衡，補充日常可能不足的營養素。
兒童魚油幾歲可以吃？怎麼吃比較好？
游子嫻營養師建議，小朋友大約3歲以上可以開始補充魚油，劑量則依年齡做調整。
常見參考攝取量如下（EPA＋DHA）：
- 3–4歲：約 100–150 mg／天
- 4–6歲：約 150–200 mg／天
- 6–10歲：約 200–250 mg／天
「實際攝取量應依個別狀況與專業建議調整」
游子嫻營養師特別提醒，魚油屬於脂溶性，建議搭配含油脂的正餐一起服用，吸收效果較佳。若孩子不習慣吞服膠囊，可以直接咬破後食用，或由家長剪開膠囊，混合入溫牛奶、優格或果汁中一起飲用，接受度大幅提升。
兒童魚油推薦怎麼挑？掌握這5大原則
圖說：挑選兒童魚油時，可留意Omega-3濃度與產品標示
市面上的兒童魚油選擇相當多元，游子嫻營養師建議在挑選時可優先掌握以下重點：
- Omega-3濃度達85%以上
濃度較高的產品在攝取量計算上較為便利。
- 透過IFOS認證與國內第三方檢驗
建議選擇有重金屬、塑化劑等檢驗報告的產品，例如SGS等檢測資訊公開透明者。
- 膠囊長度小於1.5cm
專為兒童設計的小顆粒膠囊較易吞嚥，有效降低噎到的風險，購買前可向品牌確認膠囊實際尺寸。
- 選用國際大廠原料
像是西班牙Soultex或挪威VivoMega等知名原料商，魚源可追溯、重金屬污染風險低，且西班牙Soultex魚油還具備獨特的去腥技術，讓孩子更願意接受。
- EPA與DHA比例為3：2
這個比例是最接近天然魚類比例，是常見比例之一。
兒童魚油常見QA
- Q1：哪些孩子不適合補充魚油？
對魚類過敏者、有特殊疾病或正在服藥者以及1歲以下嬰兒，補充前請務必先諮詢醫師或營養師。
- Q2：魚油不能跟什麼一起吃？
咖啡、茶這類含較多成分的飲品，建議不要和魚油同時食用，可能影響吸收情況。如果孩子有在服用藥物，特別是抗凝血相關藥物，則建議先詢問醫師再補充會比較安全。另外，高纖維的補充品也建議和魚油錯開時間食用，避免彼此影響吸收效率。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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