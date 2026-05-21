2026-05-21 19:01 潮健康
台灣女性頭號威脅是它！ 「1免費篩檢」做完，竟有望降4成死亡風險
潮健康／編輯部
面對台灣女性頭號健康威脅「乳癌」，台灣乳房醫學會於母親節前夕，邀請台灣乳房醫學會陳芳銘理事長、衛福部國健署沈靜芬署長、健保署陳亮妤署長與多位乳癌權威醫師，共同呼籲全台女性不再因低估風險或害羞而逃避乳房攝影，而是「化被動為主動」迎擊乳癌。
擔任本次公益大使的人氣啦啦隊成員李雅英，也分享先前曾在醫院工作過的經歷：一開始從櫃檯工作做起，之後因為產生了興趣，便開始學習相關知識，並取得了護理助理（護理師助理）證照。具備醫護背景的她強調，目前家人們都非常重視健康，平時會特別留意身體狀況，並努力定期安排健康檢查。她也期盼透過這次的應援，鼓勵所有女性粉絲把健康掌握在自己手中，勇敢預約乳房篩檢。
政府醫界積極推動 力拚乳癌死亡率降三分之一
乳癌長年高居台灣女性癌症發生率之冠，且死亡率亦面臨難以突破的瓶頸。為此，政府正持續積極努力，力拚達成健康台灣「癌症死亡率降低三分之一」的重大國家目標。衛福部石崇良部長表示，當政府與醫界積極推進各項防治的同時，若少了女性配合「早篩早治」的策略，癌症死亡率降低三分之一的目標仍難以兌現。
石崇良部長指出，自己身邊就有一位親近的長輩為乳癌患者，發現疾病時卻已為時已晚。該事件讓石崇良部長對乳癌防治有強烈的使命與動力，不想讓病友或家屬留有遺憾。
乳房攝影降4成死亡風險 符合資格女性應積極「攝」防
沈靜芬署長對此則表示，去年乳癌篩檢突破百萬人次大關，但篩檢率約四成、仍有逾三成婦女「一生未篩」。目前公費篩檢對象已擴大至40-74歲、每兩年免費提供一次乳房攝影，定期篩檢能有效降低40%乳癌死亡風險。沈靜芬署長指出，下一階段的目標是持續催出未篩檢者，幫助女性早期發現、早期治療，呼籲符合資格的女性應積極「攝」防。
進一步探究原因，中華民國乳癌病友協會（TBCA）黃淑芳理事長分享，協會於2024年曾針對逾兩千位乳癌病友及一般女性進行「乳癌認知及態度調查」，「自認為不需要」、「不是高危險群」、「不知道要篩檢」和「檢查怕痛」，是一般女性及癌友罹癌前未接受篩檢的四大主因。過去許多婦女認為非公費篩檢族群就沒有風險，所以不用篩檢；此次政府擴大公費篩檢年齡，女性更應為自身健康付諸行動。
無淋巴轉移≠不復發！ 醫揭乳癌病友2大致命迷思
台灣乳房醫學會理事長陳芳銘醫師指出，不少台灣女性對於乳房攝影，仍感到羞怯與恐懼，甚至在「確診後」仍存在致命的迷思，例如「撐過5年就代表完全康復畢業」，或是認為「沒有淋巴轉移就絕對安全」。
「以佔台灣近七成的荷爾蒙陽性乳癌來說，『無淋巴轉移不等於無復發風險！』」陳芳銘醫師指出，臨床上只要符合「腫瘤大於2公分」、「Ki-67細胞分裂指數 ≥ 20%（細胞活躍）」，或是「小於40歲的年輕病友」，上述三大條件只要符合任一項，無論有無淋巴轉移，都屬於「高復發風險」族群。儘管「早期荷爾蒙陽性乳癌」雖然發展相對溫和，但超過一半病人的復發甚至發生在5年以後，復發風險可長達20年。
癌症用藥應接軌國際指引！ 專家推「防癌3好球」健康倡議
為鼓勵台灣女性早篩早治，台灣乳房醫學會提出「防癌3好球」健康倡議，教導女性如何正確防癌：一好球是「兩年一篩預防好」，定期進行乳房篩檢，可有效降低40%的乳癌死亡風險；二好球是「及早診斷沒煩惱」，呼籲女性不要害怕篩檢出乳癌，如今醫療進步且治療選擇多元，早期乳癌的存活率已逾9成；三好球則是「積極治療陪到老」，除了現有標準治療外，針對高復發風險的族群，搭配精準的加強輔助治療預估可再降低約30%復發風險。
鑒於美國乳癌防治的成功經驗，降低癌症死亡必須篩檢、治療雙管齊下，陳亮妤署長表示，健保署作為病友最堅強後盾，近年癌症用藥已陸續接軌國際指引，多款乳癌最新治療陸續獲得健保給付，盼能讓病友從篩檢到治療能無後顧之憂，未來健保署將積極研議多元新藥的給付方案，讓乳癌病友能及早接受最適切的治療、遠離復發風險。
最後，身為乳癌病友的黃淑芳理事長，以自身經驗提醒早期乳癌病友，切勿輕忽乳癌的復發風險，建議跟醫師討論國際間最新治療選擇，不放棄任何可以降低復發的機會，並鼓勵所有台灣女性勇敢面對乳房健康，將每一次的篩檢與治療，化為守護自己與家人的健康承諾。
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