看懂文章不是靠直覺，是靠邏輯。如何透過一個步驟找回孩子丟失的閱讀理解力？

2026-05-06 11:18 語言魔法師｜謝蓁

身為第一線的國文老師，我常在課堂上看到孩子們對著文意理解露出苦惱的神情。

隨著素養導向命題成為主流，國文科的考題字數逐年攀升。白話文長到像是一座繞不出去的迷宮，文言文則像是加了多重加密的古老密碼。許多孩子在考場上，往往讀了一遍、兩遍，腦袋還是一片空白，最後只能憑感覺猜題，或是因為時間壓力而舉白旗投降。

其實，讀不懂文章，往往不是因為字認得不夠多，而是因為孩子們在密密麻麻的文字森林裡，找不到那條「通往核心的路」。今天我想跟大家分享一個我自己非常推崇、也常在課堂上帶著學生練習的必殺技：「圈動詞，找主詞」

一、 為什麼看懂文章要先「看透骨架」？

很多學生習慣從第一個字讀到最後一個字，試圖「生吞活剝」整段文字。但現代考試的文章充滿了修飾語、形容詞或是複雜的倒裝句，這些都是文字的「外衣」。

中文句子的基本架構，其實跟英文的 SVO（主詞 Subject + 動詞 Verb + 受詞 Object）非常相似。一個句子的靈魂，往往藏在「誰（主詞）」在「做什麼（動詞）」之中。當我們能快速剔除多餘的干擾，抓出句子的骨架，文字的邏輯自然就會浮現。

這就像是看地圖，如果你只盯著路邊的樹木看，一定會迷路；但如果你能先看到主要幹道，就能掌握整座城市的輪廓。

二、 實戰演練：破解長文的兩大步驟

當孩子反應「這段話好長，我看不懂」時，請先讓他們停下筆，放慢呼吸，嘗試以下兩個步驟：

1. 圈動詞：找出句子的核心動作

動詞是句子的動力來源，它決定了這句話在講什麼樣的「事件」。不管是動作（跑、跳、說）、心理狀態（想、愛、恨）或是存在狀態（是、有、變成），先把它圈起來。

2. 找主詞：確認動作的發出者

圈好動詞後，順著邏輯往回找：是誰發出了這個動作？在長句子中，主詞和動詞之間可能隔了十幾個字的形容詞，這時候就要像偵探一樣，把兩者重新連上線。

三、 面對「隱形主角」的兩大破解策略

在文言文中，學生最常遇到的挫折是：「老師，我圈了動詞，但這句話裡面根本沒有人啊！」這就是所謂的「隱形主語」。我們有兩個破解對策：

策略 A：補足省略的對象

古人為了追求精簡，經常省略掉重複出現的主詞。【破解法】：先快速掃視全文，掌握出場的人物清單。接著，嘗試將這些角色輪流「代入」句子中。只要前後文義讀起來順暢、邏輯通合，那個被省略的角色就是答案。

策略 B：拆解修辭的偽裝

有時候，主語會被修辭手法「藏起來」：

  • 譬喻句：主角可能躲在喻體後面。例如「書本就像降落傘，打開來才能發生作用」，這句話看似在講降落傘，但真正的核心主角是「書本」。
  • 倒裝句：主語可能跑到了句子的最後面。例如「靜極了，這朝來水溶溶的大道」，如果孩子只讀前半句，會不知道什麼東西靜極了，必須往後看，把主語還原到前面，理解為「這大道靜極了」。

四、 白話文加分題：運用「刪除法」直擊文眼

這套邏輯在現代白話文中同樣好用，尤其適合應付那些充滿華麗詞藻的散文。

我常教學生使用「刪除法」：練習把句子裡落落長的定語（形容詞）和狀語（副詞）通通劃掉，只留下最純粹的「主詞＋動詞」。當我們把「外衣」脫掉，剩下那簡潔的骨架時，作者真正想傳達的意圖就會變得很清晰。

特別是在考「兩者觀點比較」的題型時，只要快速圈出兩段文字中的關鍵動詞（文眼），就能瞬間對比出兩者的差異，不再被文字遊戲給迷惑。

謝蓁老師的溫暖筆記

在陪伴孩子學習國文的路上，我們不僅要教他們「讀什麼」，更要教他們「怎麼讀」。

文字有時候就像洋蔥，層層包裹著作者的情感與思考。透過「圈動詞，找主詞」這個小工具，我希望孩子們學到的不只是解題技巧，更是一種「觀察世界的方法」——在紛亂的資訊中，學會冷靜地尋找核心與真相。

國文不應該是枯燥的背誦，而是一場有趣的偵探遊戲。下次當孩子在閱讀上感到挫折時，不妨陪著他一起放慢步調，玩一場「尋找主角」的遊戲吧！

如果你喜歡這篇文章，歡迎分享給更多正在閱讀路上努力的孩子與家長們喔！


語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#教學 #親子教育 #親子教養 #國中會考

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2026-04-25 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

#所謂魅力❤

從來不是刻意討好誰

而是在自己的世界閃閃發光

討厭妳的人

不管你怎麼做就是看不順眼

討好說妳作、不理又說沒禮貌

最好的做法真的就是遠離

不用浪費時間跟能量在這些人身上

當開始認真過生活

只關注於經營自己

期待的關係跟機會

自然就都會靠過來

不用乞求他人的認同

活的有底氣、眼裡有光

自然會被尊重

連小人都變的不敢靠近

小人向來挑人踩

不僅怕壞人，也迎合非善類

這類髒水潑來真的不要回應

就讓髒水直接落地

不接話、沒反應，直接漠視

被落地個幾次，小人自然也散了

但風水輪流轉~欺負人早晚要還囉!!

#關注自己#心靈成長#小人應對

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

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過了30歲還只會埋頭苦幹？職涯教練直言：不做「一件事」 下一份工作更難找

過了30歲還只會埋頭苦幹？職涯教練直言：不做「一件事」 下一份工作更難找

2026-04-28 22:04 歐陽仁傑/職涯諮詢師

30 歲，是一個很微妙的年紀。

你可能已經不再是職場新人，但也還沒有真正站穩位置。過去那種「我很努力、我願意學、我可以配合」的說法，開始越來越難換到更好的薪資、更清楚的發展，以及更有選擇權的職涯。

這不是自己不夠努力，而是職場開始用另一套標準看你。

20幾歲時，企業願意看你的潛力、態度與可塑性。但到了30歲左右，市場更在意的，往往不是你願不願意學，而是你過去累積了什麼、能解決什麼問題、能不能在新的位置上創造明確價值。

這也是很多人到了30 歲，開始出現職涯焦慮的原因。

滑著社群平台，看到同齡人的升遷訊息，心裡難免有些不是滋味。坐在辦公室裡，做著已經重複好幾年的工作，也會忍不住懷疑：這些經驗，真的還能支撐下一個五年嗎？

以前談「三十而立」，好像到了30歲，就應該開始穩定下來。但在現在的職場裡，30歲的職場工作者常見的狀態，反而是開始重新懷疑自己：我到底累積了什麼？我還有多少選擇？如果現在的工作做不下去，我能帶往哪裡發展？

但我覺得暫時性的迷惘不是壞事，有時候反而是提醒你，過去那套只靠努力撐過去的方法，已經不夠用了。

▋為什麼30歲左右，需要重新進行職涯定錨

20幾歲時，你可以靠熱情試錯，也可以用「我還年輕」替自己保留空間。但到了30歲左右，職場開始換一套規則檢視你。企業不只看你做過哪些工作，更在意你能不能把這些經驗，轉換成可被理解、可被衡量、可被信任的能力。

很多人卡住，不是因為能力真的不夠，而是從來沒有好好整理過自己的職涯資產。

以為自己只是做了五年行政、三年業務、兩年專案，說不上什麼厲害的職場經驗。但那些日常工作裡，可能藏著溝通協調、流程優化、客戶經營、問題拆解、跨部門合作，甚至是危機處理能力。

只是；如果自己說不清楚，市場也不會主動替你看見。

同樣是行政經驗，有人只被看見「處理庶務」；但有人能把經驗轉譯成流程管理、資料整合、內部溝通與營運支援能力。

同樣是業務經驗，有人只寫「開發客戶、維繫關係」；但有人能說清楚自己如何分析客戶需求、縮短成交週期、提高續約率，或協助公司找到更穩定的營收來源。

差別不一定在於誰比較努力，而是誰更懂得把經驗說成市場聽得懂的價值。

30歲的定錨，不是叫你急著換工作，也不是要立刻推翻過去的人生選擇。真正重要的是，你要開始看懂自己目前的位置。

你已經累積了什麼？哪些能力仍然有延伸價值？哪些工作只是消耗你？哪些方向值得你繼續投入？哪些能力如果現在不補，三年後可能會變成轉職時的缺口？此時或許可以為自己安排一次職涯諮詢。

職涯諮詢的核心，不是幫你做決定，而是幫你從盲目努力，走向有策略的選擇。

30歲左右進行職涯諮詢，真正該處理的四件事

一、經歷轉譯：把年資變成市場看得懂的籌碼

30 歲最怕的，不是履歷不夠長，而是履歷上只看得到「做了多久」。

很多人寫履歷時，會把工作內容一條一條列出來，像是在交接職務說明。但企業真正想看的，不只是你負責過什麼，而是你創造過什麼結果、解決過什麼問題，以及能不能在新的場景裡繼續發揮價值。這就是經歷轉譯的重要性

過去處理過客訴，不只是客戶服務，可能代表你具備衝突處理、壓力管理與問題回應能力。負責過報表，不只是行政作業，可能代表你能整理資訊、觀察異常、協助主管判斷。帶過新人，也不只是年資比較久，可能代表你已經具備知識傳承與團隊協作能力。

但這些能力，不會自動出現在履歷上。

如果沒有被整理、命名、包裝，它們就只是工作中的日常。如果被重新轉譯，它們才會變成下一份工作看得懂的籌碼。

30歲之後，職場不會為你的辛苦買單，而是會為你的解決問題能力付費。

二、價值觀定錨：釐清你真正想要的工作樣子

很多人在工作中感到消耗，不全是因為工作太累，而是因為這份工作長期違背了自己的價值觀。

有人需要自主權，卻每天被高度控管。有人重視穩定感，卻長期待在變動劇烈的環境。有人渴望創造與成長，卻被困在重複性高、沒有學習曲線的工作裡。

久了之後，失去的不只是熱情，還有對自己的信任。

你會開始懷疑自己是不是抗壓性不夠，是不是不夠積極，是不是沒有別人那麼能撐。但有時候，問題不在於你不能工作，而是你長期待在一個不適合你的工作條件裡。

職涯諮詢可以透過對話與測評工具，協助你釐清自己在工作中真正重視的是什麼?

  • 你追求的是成就感、穩定感、自主性、影響力，還是專業深度？
  • 你需要的是明確規則，還是彈性空間？
  • 你適合在大型組織裡累積資源，還是在較小的團隊裡快速展開角色？

這些問題看似抽象，卻會直接影響你接下來的選擇。

因為沒有錨點的人，很容易被外界聲音牽著走。別人說科技業好，你就想轉科技業；別人說公職穩，你就想考公職；別人說自由工作者很彈性，你又開始想像自己是不是也該離職接案。

但真正適合你的路，不一定是市場上最熱門的路，而是你能長期走得下去的路。

三、內外適配：看懂自己，也看懂市場

職涯選擇不能只看內在興趣，也不能只看外部趨勢。只看興趣，容易變成一廂情願；只看市場，則容易變成追逐熱門。30歲之後，更重要的是內外適配。

你要知道自己的能力組合，適合放在哪些產業、哪些職務、哪些組織型態裡，才有比較好的發揮空間。你也要理解市場正在怎麼變，哪些能力正在升值，哪些工作正在被工具取代，哪些經驗需要重新包裝，才有機會被看見。

特別是在 AI 快速進入職場之後，很多職務不是立刻消失，而是工作內容被重新拆解。會被淘汰的，往往不是某個職稱，而是只會重複執行、無法判斷問題、無法整合資源的人。

所以 30 歲的你，不能只問：「我還能做什麼工作？」更應該問：「我過去累積的能力，接下來可以轉化成什麼價值？」

職稱只是外殼，能力才是可以移動的資產。

看懂自己，也看懂市場，你才不會只是在焦慮裡亂轉，而是能開始設計下一步。

四、建立職涯視野：不要只看下一份工作

很多人一談到職涯諮詢，第一個問題就是：「老師，你覺得我該不該離職？」

但這個問題很難有標準答案。

真正該先釐清的是：你想離開的，是這家公司、這個主管、這種工作模式，還是這條職涯路線？如果沒有分清楚，就算換了工作，也可能只是從一個不適合的地方，換到另一個差不多的地方。

30 歲之後，你不能只看下一份工作，而要開始看一組職能。

你身上有哪些能力可以重新組合？哪些能力可以跨領域使用？哪些經驗可以成為未來三到五年的發展主軸？哪些能力需要補強，才能讓你下一次轉換更有籌碼？

這就是職涯視野

真正成熟的職涯發展，不是把自己綁死在某一家公司，也不是每次不開心就離職，而是逐步建立一套屬於自己的身價系統。你要知道，自己即使離開現在的位置，仍然帶得走什麼。

▋職涯諮詢能帶給你的，不只是答案，而是判斷力

職涯諮詢，不是直接替你決定人生，而是協助你把問題拆清楚。你會開始知道，自己焦慮的來源是什麼。是能力不足、資訊不足、定位不清，還是長期待在不適合的環境裡？你也會開始看懂，現在的卡關不是單一事件，而是一連串選擇與累積的結果。

第一，是避開錯誤選擇的隱形成本。

很多人願意花兩年忍受一份不適合的工作，卻不願意花幾個小時好好整理自己的方向。可是 30 歲之後，時間就是最貴的成本。

不是不能試錯，而是不能一直用沒有方向的方式試錯。

第二，是降低決策內耗。

你不再只是反覆問自己：「我要不要離職？」

而是能更清楚地看見：「如果我要走，下一步要往哪裡走？如果我暫時留下，我要累積什麼？如果我要轉職，我現在缺的是履歷包裝、能力補強，還是市場定位？」當問題被拆清楚，焦慮就會下降。

第三，是建立談判底氣。

當你清楚知道自己的價值在哪裡，面試時就不會只是在求一份工作，而是在說明你能為對方解決什麼問題。這時候，你談的就不是「請給我機會」，而是「我能帶來什麼價值」。

這也是職涯諮詢最重要的意義之一。

不是把你變成另一個人，而是讓你把原本就有的能力，看得更清楚、說得更精準，也用得更有方向。

▋最後，寫給正在重新定位自己的你

30 歲的迷惘，不一定是壞事。它可能只是提醒你，過去那套靠努力撐過去的方式，已經不夠用了。

你不能再只是期待主管看見你、公司栽培你、市場剛好需要你。你要開始主動整理自己的能力，理解自己的價值，設計自己的下一步。

如果你已經開始感覺，現在的工作不是不能做，而是不確定再做三年會累積成什麼?

如果你寫履歷時，總是說不清楚自己的優勢在哪裡?

如果你明明很努力，卻越來越不知道下一步該怎麼選?

或許這都不是你不夠好，而是你需要一次更完整的職涯盤點。

  • 定錨，不是為了讓船停下來。
  • 定錨，是為了讓你在大霧裡，仍然知道自己不該被浪帶去哪裡。

30 歲之後，真正重要的，是你願不願意停下來，好好看懂自己。別讓努力，成為你唯一的職場標籤。你值得擁有的，不只是下一份工作，而是一條能長期走得下去的職涯路徑。

歐陽仁傑/職涯諮詢師

歐陽仁傑/職涯諮詢師

職涯探索｜轉職輔導｜人才發展｜專業測評 職嚮生涯設計主理人、職涯顧問、職涯諮詢師 我擅長：生涯探索、職涯諮詢、轉職輔導、履歷優化、職能轉譯 -分享職涯觀點、求職策略、轉職思維與企業人才發展等議題。 邀約、授課、顧問諮詢 歡迎來信 jaymin08101@gmail.com

#職涯規劃 #工作職場 #職場人生

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為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

2026-04-22 15:04 女子漾／編輯許智捷
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels

有網友在社群發問：「很好奇歐美片為什麼都可以不戴套，日本或台灣的都會戴？」一句話瞬間把留言區炸成大型成人片冷知識教室。有人猜是「其實有戴，只是剪接看不出來」，也有人開玩笑說歐美人是不是連成人片都走一個自由奔放路線，還有人把話題拉到日本成人片的打碼文化與拍攝環境。

其中，一名自稱從業人員的網友出面解釋，歐美成人片常見無套畫面，並不只是因為尺度比較開放，也不是演員膽子特別大，而是和檢驗制度、拍攝規範、市場喜好有關。簡單來說，鏡頭前看起來很放飛，鏡頭後其實有一整套產業邏輯在運作。

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歐美成人片為什麼常見無套？從業人員點出關鍵

這名從業人員在留言中指出，美國成人產業對演員的健康檢驗頻率相對高，常見做法是演員需要定期檢驗，並持有有效報告才能拍攝。也就是說，歐美成人片畫面看起來很直接，但拍攝前其實不是「人來了就上」，而是要先確認健康狀態。

他進一步提到，美國常見檢驗頻率約為14天一次，而且檢驗內容相當詳細；即使這14天內完全沒有拍片、也沒有發生性行為，仍然必須重新檢驗。驗一次大約落在200至350美元之間，費用會依照報告出爐速度有所不同。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

他也分享，歐洲的要求多為7天內有效報告，甚至有些檢驗所會因介紹他人前往檢驗而提供折扣。雖然不同公司、平台與地區規定不一定完全相同，但核心概念很明確：演員上工前，健康報告就是重要門檻。

不是完全沒風險 而是靠制度降低風險

不過，定期檢驗不等於百分之百零風險。成人影像本來就是高接觸工作，就算有檢驗制度，也只能降低風險，不能讓風險完全消失。

所以從業人員這番話的重點，並不是「歐美比較安全，所以可以不戴」，而是「歐美成人產業比較常用高頻率檢驗來支撐這種拍攝模式」。換句話說，無套畫面背後不是靠勇氣硬衝，而是靠檢驗、規範、合約與產業習慣一起撐起來。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

如果把成人片想成一場商業拍攝，那麼健康報告就有點像演員的通行證。沒有通行證，就算人已經到了現場，也未必能正式開工。

日本成人片為什麼常見戴套？打碼文化也是原因之一

至於日本成人片，留言區的討論也延伸到拍攝現場的實際狀況。有網友分享，曾看過男優受訪提到，拍攝前發現女優身體狀況明顯不佳，甚至從分泌物顏色、氣味等狀態判斷可能已有健康疑慮。但即便如此，對方仍拿出檢驗報告表示自己沒有問題，現場一度準備照拍。最後因男優不敢冒險，拍攝才沒有完成。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

這段說法讓不少網友相當震驚，直呼「都已經這樣了還可以上陣？」也有從業者補充，日本成人產業的檢驗項目不會固定檢驗俗稱「菜花」的HPV相關項目。或許也正因檢驗制度與現場風險控管仍有落差，日本或台灣作品中較常看到戴套拍攝，背後不只是畫面風格選擇，也可能是為了降低拍攝風險。

再加上日本成人片長期受到打碼文化影響，畫面呈現本來就和歐美成人片不同。簡單來說，歐美作品常給人「直接感」強烈的印象，日本作品則更受到打碼、剪接、鏡位與平台規範影響，兩邊不是單純誰比較大膽，而是產業環境和市場習慣本來就不一樣。

台灣成人片則是另一套生態

至於台灣成人片，情況又和歐美、日本不同。有從業者提到，台灣常見檢驗項目多集中在愛滋、淋病、梅毒，以及俗稱「菜花」的HPV相關檢查，報告期限大約落在1至3個月內。不過，由於台灣成人內容產業規模、拍攝模式與平台生態相對分散，實際規範仍可能依個別團隊、平台或演員要求而有所不同。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

也就是說，台灣不像歐美有較常被討論的產業檢驗系統，也不像日本有非常鮮明的打碼文化傳統，許多拍攝細節更接近「各團隊自行規範」。這也是為什麼網友討論時，常常會出現不同說法。

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2026-04-30 11:04 語言魔法師｜謝蓁

時鐘的滴答聲在耳邊越來越清晰，距離會考只剩下最後兩個週末了。在補習班的教室裡，我常看見孩子們眼神中的疲憊，也感受到家長們想幫忙卻不敢多說話的體貼與焦慮。 面對這場人生中的重要戰役，我想告訴你們：緊張是正常的，這代表你對自己的期待，而這份期待，將成為你最後衝刺的火種。

這段時間，我們不拚「量」，我們要拚的是「質」與「穩」。 謝蓁老師為大家整理了這份深度考前錦囊，讓我們一起穩紮穩打，迎接挑戰。

一、 調整作息：讓大腦在「考試時段」準時開機

很多學生習慣在夜深人靜時奮筆疾書，覺得那樣效率最高。但別忘了，會考的戰場是在早晨。

  • 生理時鐘的轉換： 還在當「夜貓子戰士」的同學，這兩週是調整作息的黃金期。 為了讓大腦在早上的應考時段維持巔峰狀態，建議晚上 11 點就準時「躺平」，強迫身體進入休息模式。
  • 高品質的睡前儀式： 如果躺在床上睡不著怎麼辦？請放下手機，藍光會干擾退黑激素分泌，讓大腦過度興奮。 老師建議可以翻閱幾篇散文或小詩，讓心靈平靜下來；但切記不要看劇情跌宕的小說，否則很容易一發不可收拾，反而變成熬夜現場。

二、 飲食調整：清淡才是最高級的應援

考前這段時間，家長總想幫孩子「進補」。 雖然心意滿滿，但過於燥熱或油膩的補品，在壓力大時反而會適得其反。

  • 減輕身體負擔： 天氣忽冷忽熱，腸胃相對敏感。 這兩週請盡量避免高糖飲品、油炸食物與碳酸飲，這些容易造成脹氣或昏沉。 過度的補藥甚至可能引發流鼻血或失眠，對身體反而是種負擔。
  • 聰明的營養補充： 飲食以清淡均衡為主。若想額外提升專注力，適量補充魚油或 B 群等保健品，就是最實質且溫和的應援。

三、 讀書方向：與其寫新題，不如懂錯題

最後階段，心慌意亂時容易抓不到讀書重點。老師要傳授你們最重要的「精省法」。

  • 歷屆試題是最好的老師： 如果不知道要做什麼題目，就回頭狂寫歷屆試題。 範圍建議從去年往回推，寫到 108 課綱版本即可停止。
  • 靈魂在於「訂正」： 盲目刷題沒有意義，寫完務必訂正！ 將那些似懂非懂的概念記錄在你的「錯題本」中。
  • 精煉你的武功秘籍： 考前幾天，請放下沈重的參考書。 你最該反覆翻閱的，是那些陪你戰鬥至今、親手寫下的錯題紀錄與個人筆記

四、 文具備齊：工欲善其事，必先利其器

趁著這週末，請親自檢查並準備好你的作戰工具。建議所有項目都準備兩份，分別放在透明夾鏈袋中一目瞭然。

  • 透明鉛筆盒/夾鏈袋： 方便監考老師檢查。
  • 黑筆（建議 0.4 或 0.5mm）： 選用出水流暢的黑筆，確保電腦掃描答案卷時清晰可辨。
  • 2B 鉛筆 & 橡皮擦： 老師私心建議準備一塊全新型的橡皮擦，確保塗改時擦得最乾淨。
  • 透明桌墊： 這是很多學生會忽略的利器！避免考場桌面坑洞影響書寫。
  • 傳統手錶： 嚴禁佩戴智慧型手錶，以免違規影響心情。
  • 應急小物： 隨身衛生紙（多備幾包）、水壺（飲用白開水）、常備藥品（止痛或蚊蟲叮咬藥）。

凡事全力以赴，但平常心看待結果

我知道，面對人生中第一場大型挑戰，焦慮感會像潮水般襲來。 但請你一定要相信，那個在燈下奮戰、在挫折中堅持的自己，已經做好了萬全的準備。

如果這幾天真的讀不下書，別硬逼自己。 起身做個簡單的伸展、做幾次深呼吸、或是練習超慢跑與深蹲，讓身體動起來，心情自然會跟著穩定下來。

孩子，會考只是你人生眾多篇章中的一個逗號。 只要你能問心無愧地對自己說：「我盡力了」，那你就是最棒的。

加油！謝蓁老師與所有家長，都會在後方為你們應援。 穩住節奏，你一定可以發揮出最強大的「魔法」！


語言魔法師｜謝蓁

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活太久變成浪費社會資源？84歲妹結束91歲姐生命悲劇 你該看懂的殘酷真相

活太久變成浪費社會資源？84歲妹結束91歲姐生命悲劇 你該看懂的殘酷真相

2026-05-04 16:28 柳靖
長命百歲是福氣，還是詛咒？

 

在你說「好可憐」之前，

先想想：你家有沒有同樣的計時炸彈。

台南兩個老人，住在同一個屋簷下。

 

一個91歲，一個84歲。沒有子女在旁邊，沒有外傭，沒有任何人。

84歲的妹妹，每天照顧著比自己更老的姊姊。

 

直到某一天，她撐不住了。她做了一個決定。

 

這件事上了新聞，大家說「好可憐」，然後繼續滑手機。

但我想問：你爸媽現在幾歲？誰在照顧他們？

▋ 這不是意外，這是每天都在發生的事

 

台灣現在有多少個家庭，是80歲在照顧90歲？

沒有人在統計，因為沒有人想正視這個數字。

 

我們一直在講「三明治世代」，說中年人夾在父母和小孩之間很辛苦。

但那些中年人呢？他們老了之後，誰來照顧他們？

答案是：他們的另一半。也是一個老人。

 

政府說有長照3.0，說打1966就有人來幫。

但你知道嗎，那個1966，要你自己打電話去申請。

一個84歲、每天累到沒力氣的老人，你要她怎麼打？

 

就算她打了，排到服務可能要好幾天。

就算排到了，她家資產超過一點點，補助就沒了。

 

這叫做「中產陷阱」，有一點錢，但沒有夠多的錢，所以什麼都輪不到你。

這不是一個家庭的悲劇，是整套制度在告訴你：你自己想辦法。

瑞典早在40年前就解決了這個問題

 

1982年，瑞典通過一條法律，

內容只有一個意思：照顧老人，是國家的責任，不是子女的義務。

 

在台灣，你說這句話，可能有人覺得你不孝。

在瑞典，這是寫進法律裡的基本概念。

 

更重要的是，瑞典不等你打電話。

 

社工和護理師會主動上門，在你崩潰之前就出現。

 

如果台南那兩個老人活在瑞典，84歲的妹妹不會是一個人扛著一切。

她身邊會有人，定期來，定期接手，讓她可以喘口氣。

 

我們不是沒有資源，我們是選擇把資源放在錯的地方。

日本也做了，而且做得很徹底

 

日本的人口老化比台灣更嚴重，

他們的解法是：40歲以上全體國民強制繳「介護保險費」，

換來的是：需要照護的時候，政府出九成，你只出一成。

 

不是靠運氣，

不是看你有沒有孝順的子女，就是一套制度在支撐你。

 

日本也在大量導入照護機器人，試著補上人力的缺口。

 

但即使這樣，日本人也慢慢發現一個問題，

一個沒有機器人能解決的問題：

當一個人已經沒有任何康復的可能，

我們繼續讓他活著，

到底是為了他，還是為了我們自己？

▋ 有一個選項，大家都不敢說…

 

就算長照做得再好，還是有一道牆。

那道牆的名字，叫做「無法逆轉」。

 

有些病，好不了。

有些狀態，只會越來越壞。

這個時候，醫療做的事情已經不是「救人」，而是「延長痛苦」。

 

台灣的法律，現在給照顧者的選擇只有兩個：

1.     你繼續看著他痛，看著他每天比昨天更差，直到他自己斷氣。

2.     你幫他結束，然後你去坐牢。

 

台南那個84歲的老人，選了第二個。

你覺得她是殺人犯嗎？

 

反對安樂死的人，很多是拿宗教和文化來擋。

 

但你有沒有想過，反對最用力的，往往是那些靠「維持生命」賺錢的人？

 

一個插著管子、每個月需要大量藥物和照護的病人，

對醫院、對藥廠來說，是一筆穩定的收入。

 

對那個病人來說，是每天醒來的折磨。

 

如果有一條合法的路，讓那些真的不想再撐下去的人，

能夠在有尊嚴、有家人陪伴的情況下離開，

這難道不是一件更人道的事？

▋ 政治人物不動，是因為還沒有選票壓力

 

每次有長照悲劇上新聞，

政治人物就出來說「很遺憾」、「會檢討」。

 

然後什麼都沒有改變。

因為改變這件事，沒有選票。

 

但你知道什麼有選票嗎？

 

是那些被這個問題困了十年、二十年的家庭。

是那些現在正在照顧爸媽、同時還要上班帶小孩的中年人。

是那些已經六十幾歲、開始擔心自己老了怎麼辦的人。

 

這些人，加起來是非常大的一票。

 

荷蘭2002年讓安樂死合法化，現在已經二十幾年了。

他們的制度崩掉了嗎？

沒有。

 

變成大家搶著去死嗎？

沒有。

 

反而是嚴格的審查讓真正需要的人，

有了一個出口。

 

台灣的長照人力已經嚴重不足，

醫療床位被末期病患長期佔著，

那些還有機會救回來的人，在外面排隊。

 

照顧者崩潰了，離開職場了，自己也生病了，

這些後續成本，最後還是落在政府手上。

 

一個敢動這個議題的政治人物，不是在冒險，是在解題。

 

給人一個合法、有尊嚴的離開選項，

不是鼓勵大家放棄生命。

 

是讓那些已經沒有選擇的人，至少有一個選擇。

▋ 問題的根，其實在我們自己的腦袋裡

 

錢不夠是一個問題，但還有另一個問題更難解。

 

那個問題叫做：「把爸媽送去養老院，是不孝。」

就是這句話，讓無數家庭撐著不求助，

撐到最後一刻，撐到釀成悲劇，然後上了新聞。

 

我們的文化，把孝順定義成「你要親自照顧」，

但從來沒有人問：這樣照顧，對老人真的好嗎？

 

一個精疲力竭、充滿委屈的照顧者，

能給出什麼品質的照護？

 

一個社會如果只看「活了幾歲」，

不看「活得怎麼樣」，

那它保護的，是它自己的面子，而非老人。

台南那兩個老人的故事，不是結尾，是預告。

 

下一個，可能是你認識的人。

也可能，是你自己。




 

 

 

 

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#台灣 #瑞典 #日本 #長照服務

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