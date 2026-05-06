2026-05-06 11:18 語言魔法師｜謝蓁
看懂文章不是靠直覺，是靠邏輯。如何透過一個步驟找回孩子丟失的閱讀理解力？
身為第一線的國文老師，我常在課堂上看到孩子們對著文意理解露出苦惱的神情。
隨著素養導向命題成為主流，國文科的考題字數逐年攀升。白話文長到像是一座繞不出去的迷宮，文言文則像是加了多重加密的古老密碼。許多孩子在考場上，往往讀了一遍、兩遍，腦袋還是一片空白，最後只能憑感覺猜題，或是因為時間壓力而舉白旗投降。
其實，讀不懂文章，往往不是因為字認得不夠多，而是因為孩子們在密密麻麻的文字森林裡，找不到那條「通往核心的路」。今天我想跟大家分享一個我自己非常推崇、也常在課堂上帶著學生練習的必殺技：「圈動詞，找主詞」。
一、 為什麼看懂文章要先「看透骨架」？
很多學生習慣從第一個字讀到最後一個字，試圖「生吞活剝」整段文字。但現代考試的文章充滿了修飾語、形容詞或是複雜的倒裝句，這些都是文字的「外衣」。
中文句子的基本架構，其實跟英文的 SVO（主詞 Subject + 動詞 Verb + 受詞 Object）非常相似。一個句子的靈魂，往往藏在「誰（主詞）」在「做什麼（動詞）」之中。當我們能快速剔除多餘的干擾，抓出句子的骨架，文字的邏輯自然就會浮現。
這就像是看地圖，如果你只盯著路邊的樹木看，一定會迷路；但如果你能先看到主要幹道，就能掌握整座城市的輪廓。
二、 實戰演練：破解長文的兩大步驟
當孩子反應「這段話好長，我看不懂」時，請先讓他們停下筆，放慢呼吸，嘗試以下兩個步驟：
1. 圈動詞：找出句子的核心動作
動詞是句子的動力來源，它決定了這句話在講什麼樣的「事件」。不管是動作（跑、跳、說）、心理狀態（想、愛、恨）或是存在狀態（是、有、變成），先把它圈起來。
2. 找主詞：確認動作的發出者
圈好動詞後，順著邏輯往回找：是誰發出了這個動作？在長句子中，主詞和動詞之間可能隔了十幾個字的形容詞，這時候就要像偵探一樣，把兩者重新連上線。
三、 面對「隱形主角」的兩大破解策略
在文言文中，學生最常遇到的挫折是：「老師，我圈了動詞，但這句話裡面根本沒有人啊！」這就是所謂的「隱形主語」。我們有兩個破解對策：
策略 A：補足省略的對象
古人為了追求精簡，經常省略掉重複出現的主詞。【破解法】：先快速掃視全文，掌握出場的人物清單。接著，嘗試將這些角色輪流「代入」句子中。只要前後文義讀起來順暢、邏輯通合，那個被省略的角色就是答案。
策略 B：拆解修辭的偽裝
有時候，主語會被修辭手法「藏起來」：
- 譬喻句：主角可能躲在喻體後面。例如「書本就像降落傘，打開來才能發生作用」，這句話看似在講降落傘，但真正的核心主角是「書本」。
- 倒裝句：主語可能跑到了句子的最後面。例如「靜極了，這朝來水溶溶的大道」，如果孩子只讀前半句，會不知道什麼東西靜極了，必須往後看，把主語還原到前面，理解為「這大道靜極了」。
四、 白話文加分題：運用「刪除法」直擊文眼
這套邏輯在現代白話文中同樣好用，尤其適合應付那些充滿華麗詞藻的散文。
我常教學生使用「刪除法」：練習把句子裡落落長的定語（形容詞）和狀語（副詞）通通劃掉，只留下最純粹的「主詞＋動詞」。當我們把「外衣」脫掉，剩下那簡潔的骨架時，作者真正想傳達的意圖就會變得很清晰。
特別是在考「兩者觀點比較」的題型時，只要快速圈出兩段文字中的關鍵動詞（文眼），就能瞬間對比出兩者的差異，不再被文字遊戲給迷惑。
謝蓁老師的溫暖筆記
在陪伴孩子學習國文的路上，我們不僅要教他們「讀什麼」，更要教他們「怎麼讀」。
文字有時候就像洋蔥，層層包裹著作者的情感與思考。透過「圈動詞，找主詞」這個小工具，我希望孩子們學到的不只是解題技巧，更是一種「觀察世界的方法」——在紛亂的資訊中，學會冷靜地尋找核心與真相。
國文不應該是枯燥的背誦，而是一場有趣的偵探遊戲。下次當孩子在閱讀上感到挫折時，不妨陪著他一起放慢步調，玩一場「尋找主角」的遊戲吧！
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