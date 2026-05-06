2026-05-06 08:55 歐陽仁傑/職涯諮詢師
不是沒能力，是企業看不懂——軍職轉換民間職場，「職能轉譯」成求職關鍵
很多軍職人員以為，退伍令拿到、軍服換成襯衫，開始寫履歷、投職缺、準備面試，職涯就能自然切換到下一段軌道。
但在陪伴退伍官兵的諮詢現場，常看到的畫面卻是：履歷寫了好幾版，投了數十封沒有回音，只剩下「軍中所學無用處」的自我懷疑。
但多數時候，問題不是「能力不夠」，而是企業根本看不懂軍人做過什麼?
在部隊裡，「任務執行、戰備演訓、值勤管理、後勤整備」早就成為日常的一部分。但到了民間履歷上，如果沒有被翻譯成企業聽得懂的語言，往往只剩下看不出價值的職務名詞。
像是「負責排哨與部隊管理」，對多數企業主管來說沒有畫面；但如果改成「規劃人力排程並管理第一線作業現場」，對方就能對應到管理、排班與現場運作的能力。
美軍早就把「退伍轉職」當成一場提前部署的任務。美國國防部的「就業協助計畫（Transition Assistance Program, TAP）」與勞工部、退伍軍人事務部合作，協助軍人進行職涯評估、履歷撰寫，並取得職業與技術認證。
這個制度背後傳遞一個重要訊號：轉職不該等到退伍後才開始找答案，而是應該在服役期間就啟動準備工程。
台灣近年也開始往這個方向發展。退輔會宣布正在建置「軍民專長轉銜對照表」，預計2027 年上路，未來退役官兵可以依服役專長查詢對應的民間職業與證照路徑。
這代表「把軍中經歷翻譯成民間職能」不再只是個人的求職技巧，而正逐漸被視為一項制度化的政策工具。
對想轉職的軍人來說，第一個關鍵，就是學會翻譯自己的經驗。畢竟民間企業在招募時，不一定理解你的軍中訓練標準，也不一定知道某個職務名稱背後代表多少責任、壓力與風險。
企業看履歷的時間很短，它需要的是可以快速辨識的訊號。個人覺得可以從以下三個步驟開始準備：
▋先列出自己在軍中做過的任務，包含值勤、業務、戰備、演訓、裝備管理、後勤支援、專案執行等。
▋標註出這些任務背後的能力，例如計畫作為、溝通協調、領導、執行、應變、紀律等系統化作業。
▋把它改寫為成果導向的敘述，例如：「帶領20人團隊，在高壓與限時演訓情境下，完成任務且達成95%合格率，確保整體進度與風險控管符合標準」。
這樣寫，才能讓民間企業看見你不只是「執行命令」，而是具備專案管理、團隊協作與風險控管的能力。
第二個關鍵，是用證照把軍中技能標準化。很多軍職在部隊裡早已具備維修、物流、資安、倉儲管理、駕駛、衛勤管理等專長。但民間企業不熟悉軍中的訓練與考核標準，也沒有時間幫你一一對照。相較之下，他們較能理解市場上熟悉的證照與職能認證。
對屆退官兵而言，順序不能放錯。不是先盲目狂投履歷，三個月後發現石沉大海，才想到去考證照；而是先把自己擅長的技能用證照標示出來，讓市場更快讀懂你。
實務上，可以先盤點三類證照(舉例)：
▋與原專長直接對應的證照（如維修、物流、資安、駕駛、職安等）。
▋提升通用性的證照（如專案管理、品管、採購、人資、教育訓練）。
▋是有機會打開第二職涯曲線的新專長（如教練、顧問、講師、數位工具與 AI應用）。
證照不是萬靈丹，但在軍職轉換民間職場的過程裡，它就像一個轉接頭，讓你的軍中能力接上民間職缺系統。
第三個關鍵，是把準備時間往前推。國外資料顯示，美國透過TAP，將轉職準備前移到退伍前至少一年。日本也強調退役前的再就業支援與職涯銜接，目標都是縮短退伍後的失業與收入落差。
在有退伍的念頭開始，應先好好思考，留下來與離開的原因。是否與自己的生涯規劃或是職涯目標一致(不是一時衝動決定)。
在距離退伍還有6到12個月，就可以開始著手做四件事：更新履歷、整理任務成果與作品集、參加模擬面試，並在求職平台建立個人檔案。提前了解外部職場對各類工作的能力需求。
很多軍職夥伴會把退伍前那段時間稱之為「待退」。但我覺得，這段時間不是用來等待退伍，而是用來提前部署。
當你越早把軍中的任務經驗轉換成民間企業看得懂的能力語言，退伍後的求職就不會只是從零開始，而是帶著準備進場。
軍職轉民間工作，還有一個常被忽略的隱性優勢，是高壓環境下的穩定執行能力。
很多軍職退役夥伴在面試時說自己「抗壓性很強」。但雇主想聽到的應該會是，自己能在明確標準下完成任務、在壓力下維持執行品質、具備團隊合作與任務完成能力。
軍旅經驗真正有價值的地方，不只在服從命令，而是在標準、紀律、應變與任務完成之間，累積出一種可被移植到民間職場的工作能力。這些才是企業重視的價值。
退伍令可視為結束一段軍旅生涯，但不會自動打開下一份工作的門。以百歲人生的時代來看，退伍後的人生很可能還有4、50 年。
所以軍職轉換可以說是一場「提前部署的翻譯戰」。越早開始盤點自身經歷、轉譯職能價值、累積證照與實務經驗。並主動理解外部職場的語言與規則，就越能把軍中累積的紀律、管理與任務執行力，轉化成企業看得懂、用得上的職場競爭力。
也更有機會在第二職涯裡，不只是找到一份工作，而是走向真正的心之所嚮。
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