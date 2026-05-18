最讓人累的主管，不是嚴格，是情緒忽冷忽熱

姐妹們，大家週一好。

上週我們聊了「下班後主管還在傳訊息」，

很多人朋友說，那種沒有真正下班的感覺，真的很累。

這週，我們來談另一種同樣讓人疲憊的狀況——

情緒型主管。

你有沒有遇過這樣的主管？

今天心情好，什麼都好說，

甚至誇你：「這份報告做得很好。」

但到了下午，氣氛一變，

同一份報告卻變成：「這是什麼？重做。」

前一天答應的事情，隔天說沒有這回事；

語氣一下溫和，一下嚴厲。

你開始變得很小心。

說話要看臉色，

回報要抓時間， 甚至連開口前，都會先觀察氣氛對不對。

久了之後你才發現——

最累的不是工作，

是一直在猜他的情緒。

有朋友曾經跟我說：

「我每天上班最累的，不是事情多，

而是一直在想主管今天心情好不好。」

她講這句話的時候很平靜，

但你會知道，那不是一時的情緒， 是已經撐了一段時間的疲憊。

當主管的情緒不穩定，

整個工作的節奏也會變得很不穩定。

你會開始不敢太主動，

也不敢太放鬆， 甚至連原本有把握的事情，都開始反覆確認。

慢慢地，消耗的不只是時間，

還有你的心力。

如果你正在這樣的環境裡，先記住一件事：

不要把主管的情緒當成針對你，那是他的狀態，不是你的價值。

把焦點放回工作本身，

你會比較穩。

5個方式，讓你不再一直看臉色

1. 保持情緒中立，不跟著起伏

主管心情好時，不需要過度迎合；

心情差時，也不需要過度自責。

提醒自己：

這是他的情緒，你只需要把事情做好。

當你越穩，對方反而會覺得你可靠。

2. 用「事實＋書面」，降低翻臉風險

重要的討論與承諾，盡量留下紀錄。

例如會議後補一句：

「依照今天討論，我會在XX時間前完成XX，請幫我確認是否正確。」

白紙黑字，會讓很多模糊的責任變清楚。

3. 用「安全回話」，先接住再處理

當主管情緒上來時，不需要硬碰硬。

可以這樣回：

「我了解現在比較急，我會先調整，預計XX時間給您新版。」

「謝謝提醒，我把重點整理一下，明天早上給您修正後版本。」

先讓對方的情緒有出口，

再把事情拉回處理軌道。

4. 觀察情緒模式，學會避開高風險時段

有些主管在特定時間比較容易情緒波動。

例如週一早上、截止日前、或被更高層施壓之後。

當你慢慢看懂這些模式，

就比較不會剛好撞在情緒點上。

5. 設定心理界線，讓情緒不要跟回家

下班後，不要一直反覆想主管今天說的話。

可以用一點轉換，例如走一段路、聽一首歌，

讓自己從工作狀態慢慢抽離。

你不需要把這些情緒帶回生活裡。

一個很現實的小提醒

情緒型主管，不一定是壞人。

有些人只是壓力大，

或習慣用情緒處理事情，卻沒有意識到影響。

你不一定能改變他，

但你可以決定，你怎麼跟他相處。

最後想說的一句話

職場裡，

你會遇到各種不同類型的人。

但真正讓你撐得久的，不是環境變好，

而是你慢慢學會，在不穩定的環境裡讓自己穩下來。

你不需要變得冷漠，

只是不用再一直看別人的情緒過生活。

今天的小行動

這週試試看一件事：

重要事情用書面確認

或練習用「安全回話」回應情緒

觀察幾天，你會發現自己的壓力開始改變。