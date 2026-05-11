2026-05-11 12:30 Qinote
最讓人累的不是加班，是下班後還要回訊息
姐妹們，大家週一好。
終於熬到下班時間。
回到家，準備煮飯、陪小孩、跟另一半聊聊天。
手機卻「叮」的一聲響起。
不是朋友，不是家人，
是主管的訊息。
「明天會議資料要改一下，你現在看一下。」
「這個我突然想到一個方向，你先幫我處理一下。」
「有空的話，現在回我一下。」
九點、十點，甚至十一點，
訊息還在來。
你明明已經很累了，
卻還是默默打開電腦，回一句：「好，我看一下。」
很多人以為，這只是多做一點工作。
但久了你會發現——
真正讓人疲憊的，不是工作量，
而是你一直沒有真正下班。
有朋友跟我說：
「我不是不願意做事，
但下班之後，我真的需要一點自己的時間。」
她講這句話的時候很平靜，
但你聽得出來，那是一種已經撐了一段時間的疲憊。
也有人說，這樣的狀態久了，
連婚姻跟身體都開始撐不住。
如果你也有這種感覺，先記住一句話：
設定界限，不是偷懶，是讓你走得更長久。
一個永遠待命的人，
最後會先被消耗掉的，是自己。
4個方式，讓你慢慢把下班時間拿回來
1. 找對時機，把你的界線說出來
不是在情緒上來的時候說，
而是在比較平穩的時候。
例如專案告一段落，可以這樣表達：
「為了讓隔天工作更有效率，我晚上8點後會先處理家庭的事，公事會在隔天早上優先完成。」
語氣溫和，但立場清楚。
大部分主管，只要你白天的表現穩定，
其實是可以接受的。
2. 不用每一則訊息都立刻回
很多人的壓力，來自「看到就要回」。
但你可以練習，讓回應慢一點。
例如隔一段時間再回：
「收到，這部分我明天早上會優先處理，10點前給您完整版本。」
這句話很重要。
它讓主管知道你負責，
同時也讓對方理解——現在不是工作時間。
久了之後，節奏會慢慢被調整。
3. 先確認「是不是真的急」
很多訊息，看起來很急，
其實只是主管當下想到。
你可以這樣回：
「這個是明天早上會議前需要用到的嗎？還是可以明天處理？」
大部分時候，答案會是——明天就可以。
這一句話，會幫你擋掉很多「假緊急」。
4. 讓工作回到有系統的節奏
如果所有事情都發生在Line上，
界線一定會越來越模糊。
可以慢慢引導：
「非緊急事項，我這邊會整理在每日工作摘要，隔天一起處理。」
或使用工具（像是任務清單、email紀錄），
讓事情有地方可以被放著，而不是一直追著你。
當工作有節奏，
你的人也比較不會一直被拉走。
一個給有家庭的你的小提醒
如果主管真的很習慣晚上傳訊，
你可以偶爾配合，但不要讓它變成常態。
也要讓另一半或家人知道，
這不是你願意的長期模式。
因為長久來看，
能陪伴你的人，不是主管。
最後想說的一句話
很多主管不是故意要壓榨，
只是習慣「想到就傳」。
但如果你從來沒有讓界線被看見，
對方也不會知道哪裡該停。
當你開始穩定地用專業的方式回應，
慢慢地，對方會調整。
而你會發現——
你的下班時間，開始回來了。
你不只是工作的人，
也是一個需要休息、需要生活的人。
今天的小行動
這週試試看一件事：
收到下班訊息時，不要立刻回
用「明天早上會優先處理」的方式回覆
觀察一週，你會發現自己的壓力開始改變。
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