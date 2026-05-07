2026-05-07 11:03 潮健康
白皮苦瓜、綠皮苦瓜、山苦瓜哪裡不一樣？營養師揭「關鍵成分」
隨著健康意識提升，「苦瓜」不再只是餐桌上的家常蔬菜，而是逐漸走入日常保健話題。其中，苦味更為濃烈的「山苦瓜」，近年在市場與研究領域中討論度明顯升溫，成為不少民眾關注的焦點。
富康活力藥局營養師王玟涵表示，山苦瓜之所以備受關注，關鍵不僅在於品種差異，更與其所含的營養成分有關，尤其是近年被廣泛討論的「苦瓜胜肽」，已成為重要的研究方向之一。
苦瓜不只一種！山苦瓜營養更突出
日常常見的苦瓜大致可分為白皮苦瓜、綠皮苦瓜與山苦瓜三類。
．白皮苦瓜苦味較淡、口感清爽，是最常見的品種
．綠皮苦瓜苦味較明顯，口感較扎實
．山苦瓜則屬於較接近野生型態，苦味最濃，但同時也擁有較高的維生素C與膳食纖維含量。
營養師王玟涵指出，山苦瓜被稱為「瓜中C王」，其抗氧化能力與營養密度表現相對突出，也因此逐漸從日常飲食走向保健應用。
山苦瓜為什麼受到養生族群青睞？
從營養角度來看，山苦瓜含有多種維生素（A、C、E與B群）、礦物質與膳食纖維，整體營養價值高且熱量低，有助於日常營養補給。
此外，研究中也觀察到山苦瓜含有多種生物活性成分，例如：苦瓜胜肽、苦瓜素…等，與代謝調節相關。營養師王玟涵說明，這類成分在研究中常被探討與血糖調節、脂質代謝及抗氧化作用有關，因此在保健領域逐漸受到關注。
同時，山苦瓜富含多酚類物質，有助於對抗氧化壓力，維持身體平衡。若從傳統觀點來看，苦瓜也常被視為具有清熱、降火的食材。
苦瓜胜肽是什麼？為何近年這麼熱門
所謂「苦瓜胜肽」，是從苦瓜中萃取出的較小分子蛋白質片段，具有較佳的吸收利用率。近年研究多聚焦於其在代謝調節與生理機能支持上的潛在角色，因此在保健食品中越來越常見。
不過營養師王玟涵也提醒，雖然苦瓜本身含有這些成分，但日常飲食中的含量有限，若想達到研究中使用的攝取量，通常仍需透過萃取濃縮產品來補充。
哪些族群可以留意苦瓜相關營養？
山苦瓜相關營養素適合日常外食較多、飲食偏精緻、蔬果攝取不足，或關注代謝與健康管理的族群作為營養補充的一環。
特別是生活忙碌、作息不規律，或中高齡族群，隨著代謝變化，更需要從飲食與營養上多加留意，建立良好的生活與飲食習慣。
吃苦，也要吃的補！
營養師王玟涵提醒，苦瓜雖然營養豐富，但仍屬於日常飲食的一部分，建議均衡攝取、多樣搭配，不需過度依賴單一食材。
若選擇苦瓜相關保健品，也應留意產品來源、成分標示與品質檢驗，並依自身需求選擇合適的補充方式。
山苦瓜不只是「苦」，更蘊含多種營養與潛在保健價值。從日常料理到營養補充，只要搭配均衡飲食與良好生活習慣，就能讓這份「苦中之王」為健康加分！
免責聲明：本文為健康資訊分享與衛教內容，非作為醫療診斷或替代治療依據。若有慢性病、用藥或特殊體質需求，建議諮詢醫師、營養師或藥師進行個別評估。
延伸閱讀：