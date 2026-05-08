2026-05-08 10:03 潮健康
明明做得不錯，卻覺得自己不夠好？「冒名頂替現象」成職場隱性壓力
「這次提案能過，只是因為運氣好碰巧對了客戶胃口」、「大家都覺得我很專業，但其實我只是邊做邊查資料，好怕被發現我根本沒那麼厲害」你是否也曾有過這樣的內心對話？當老闆在會議上公開表揚你的成就時，你內心湧現的不是喜悅，而是莫名擔心這份「優秀」的假象隨時會崩塌。
在現代職場中，這種明明表現穩定、甚至獲得肯定，內心卻深信自己只是「僥倖過關」的心理狀態，被稱為「冒名頂替症候群 Imposter Syndrome」。它特別常見於追求卓越的高成就者，當他們面臨職位更迭、承擔更大責任，或是在與優秀同儕共事時，容易陷入自我懷疑的循環，甚至將所有的成功都推給「剛好」或「意外」。
不是能力不足，而是長期的自我懷疑
不同於大眾所認知的自卑感，冒名頂替現象並非源於自身能力不足，而是明明有著優秀的成就，卻持續的自我質疑。無法在心理上「承認」這些成功，並習慣將成果歸因於運氣或外在因素，而非自身能力。
這類型的人往往對自己要求很高，也習慣把注意力放在不足之處，而忽略已經完成的部分。久而久之，會形成一種『功勞都是別人的，自己只是運氣好』的內在壓力。當這種狀態長期存在時，容易演變為情緒耗損。
隱性壓力連動身心，演變為健康危機
這種持續的自我檢視與壓力，往往會悄悄從心理層面滲透到身體。當大腦長時間處於「必須表現完美」的警戒狀態時，生理機制也會隨之緊繃，導致自律神經系統難以真正放鬆。這種長期的生理負擔，可能帶來一些連鎖的健康反應：
建立感官邊界，有意識地中斷大腦「焦慮迴路」
TWAA 台灣芳療協會會長張元霖表示：讓身體「先放鬆下來」由外而內地安撫神經系統，可作為日常放鬆與壓力調適的一種輔助方式。芳香療法並非直接改變你的想法，而是透過嗅覺與感官經驗影響情緒感受，提供感官上的放鬆體驗，有助於轉換當下情緒狀態。
針對上述常見的健康影響，張元霖建議可採取以下精準的芳療對策，當生理壓力的負荷獲得紓解，我們才更有空間去理性的辨識，那些成就與肯定，並非偶然。
放鬆身心，即是一種高度自信展現
健康管理師張恆恩最後分享：冒名頂替現象反映的不是能力不足，而是長期高標準與壓力累積下的心理狀態。與其不斷要求自己做得更好，不如練習辨識已經完成的部分，讓內在評價慢慢回到較平衡的狀態。
只有真正相信自己「已經夠好」的人，才敢於在喧囂中放下防禦，允許自己暫停腳步。在高度競爭的時代，學會調整節奏、降低內耗，也許比持續向前更重要。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
參考資料：