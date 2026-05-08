2026-05-08 10:02 潮健康
保健食品怎麼選？營養師解析第三方檢驗的重要性與4個判讀重點
圖說：保健食品不是有吃就安全！營養師提醒，挑選時應優先確認第三方檢驗資訊
現代人健康意識抬頭，魚油、益生菌、葉黃素、膠原蛋白等保健食品，已成為不少家庭日常補充品。不過，面對市面上琳瑯滿目的產品，許多人最常問的問題就是：「保健食品真的安全嗎？又該怎麼挑？」
《FJ豐傑生醫》游子嫻營養師將解析保健食品目前法規管理方式，並整理6大檢驗重點與4大報告判讀方法，同時分享選購保健食品的4大關鍵原則，幫助消費者從「看懂檢驗資訊」開始，挑得更安心。
保健食品真的安全嗎？為什麼檢驗越來越重要
在台灣現行法規中，保健食品多數仍被歸類為「一般食品」，只需符合基本食品安全規範即可上市販售，並未強制要求全面性檢驗。
游子嫻營養師提醒，保健食品從原料種植或採購開始，到製造加工、包裝與運輸，每個環節都可能影響最終品質。如果原料來源控管不嚴謹，就可能有重金屬或農藥殘留風險；若製程或保存條件不佳，也可能造成微生物污染或成分變質。
因此，挑選保健食品時，不應只看品牌知名度或價格高低，更重要的是「是否具備完整且透明的第三方檢驗資訊」。
保健食品檢驗項目有哪些？6大重點一次懂
不同類型的保健食品檢驗重點各有不同。游子嫻營養師以SGS、台美檢驗等具公信力的機構為例，整理出6大常見檢測指標如下：
- 保健食品檢驗項目1.重金屬檢驗
常見於魚油、藻油等產品，需檢測鉛、汞、砷等是否超標，避免長期累積風險。
- 保健食品檢驗項目2.塑化劑檢驗
塑化劑可能來自包裝材料、劣質膠囊殼或製程接觸，仍需留意相關把關。
- 保健食品檢驗項目3.農藥殘留檢驗
葉黃素、花青素、草本萃取等植物性產品，可以注意原料種植過程中的農藥殘留問題。
- 保健食品檢驗項目4.微生物檢驗
益生菌、酵素、發酵類產品，應確認產品衛生品質與保存穩定性。
- 保健食品檢驗項目5.西藥成分檢驗
來路不明的減重、男性保健、女性調理產品，更需留意是否違法添加藥物成分。
- 保健食品檢驗項目6.磷、鉀、鈉等礦物質含量檢驗
磷、鉀、鈉等礦物質，對一般人影響不大，但特殊族群如腎功能不佳者，就需要特別注意攝取量。
保健食品檢測報告怎麼看？營養師教你4招快速判斷
市面上不少品牌強調「通過第三方檢驗」，但真正拿到報告時，許多消費者卻不知道該從何看起。游子嫻營養師建議，可以從以下4個面向快速判讀：
- 第1招：看送驗單位是否一致
檢驗報告上的委託公司名稱，是否與產品包裝上的品牌或出品商相符。
- 第2招：看產品名稱是否正確
確認報告上的品名、規格與實際購買商品一致，避免拿其他產品報告替代。
- 第3招：看日期與批次資訊
若報告能對應產品批號、生產日期或檢驗日期，參考價值更高。
- 第4招：看結果是否清楚標示
重金屬、塑化劑、西藥等高風險項目，應明確標註「未檢出」。
游子嫻營養師提醒，若廠商無法提供完整檢驗報告，或僅提供部分截圖資訊，建議消費者主動向官方客服索取完整文件，這也是判斷品牌是否重視品質的重要依據。
保健食品怎麼選？營養師提醒4大原則
選購保健食品時，游子嫻營養師建議可掌握以下4個原則：
- 優先選擇願意公開第三方檢驗的產品
建議選擇檢測項目較完整的產品，例如涵蓋重金屬、塑化劑、微生物及常見污染物等多項安全檢驗，並能提供完整檢驗報告供查驗者。
- 注意原料來源與專利證明
確認是否具備清楚來源與實驗數據支持，避免資訊不明產品。
- 關注有效成分與劑量標
有效成分是否清楚標示、劑量是否合理，是影響效果的重要關鍵。
- 依自身需求做選擇
根據自身年齡、飲食習慣與生活型態挑選保健食品，不必盲目跟風購買。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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