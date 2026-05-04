2026-05-04 17:11 潤女子
糖尿病控制不只靠吃藥？藥師指出：重量訓練是被忽略的關鍵
文／藥師健康新聞
為什麼明明有按時吃藥、飲食也有控制，血糖卻還是忽高忽低？這是許多糖尿病患者常見的困擾。
事實上，影響血糖穩定的關鍵，不只在藥物與飲食，「運動型態」同樣扮演重要角色。特別是近年逐漸受到關注的「重量訓練」，可能正是許多人尚未善用的一項工具。
血糖控制卡關，關鍵可能不是藥不夠
許多糖尿病患者在治療過程中，會逐漸增加藥物種類與劑量，但血糖仍難以穩定。事實上，除了藥物之外，「飲食與運動」才是長期健康管理的基礎。
其中，「肌肉量不足」往往是被忽略的因素。肌肉是人體最大的血糖利用與儲存場所，當肌肉量不足時，血液中的葡萄糖較難被有效利用，進而影響血糖控制。
重量訓練可即時幫助降低血糖
當進行重量訓練時，肌肉會直接利用血液中的葡萄糖作為能量來源，因此運動當下就能幫助降低血糖。
短期效果：提升胰島素敏感性
重量訓練後的1至3天內，身體對胰島素的反應會提升，使血糖更容易被帶入細胞利用，有助於整體血糖穩定。
長期效果：血糖與體質同步改善
持續進行重量訓練超過3個月，研究顯示糖化血色素（HbA1c）可下降約0.6%至0.8%，在部分族群中，效果接近第一線口服藥物。
同時，重量訓練也有助於降低發炎指標、減少內臟脂肪，並提升肌力與骨質密度，改善整體代謝體質。
糖尿病患者可以怎麼開始？
根據ADA國際指引建議，糖尿病成人每週可進行2至3次重量訓練，避免連續兩天進行，並以多關節大肌群訓練為主。
建議從以下原則開始：
每次選擇8–10個動作
每個動作進行8-10次
每個動作1–3組
強度70-80% 1RM（依個人能力調整強度）
此外，有氧運動與重量訓練搭配，對血糖控制效果更佳。
**安全提醒：有併發症者需特別注意
若有視網膜病變、神經病變等併發症，建議在運動前先諮詢醫師或專業人員，並避免高強度或高風險動作，能在專業教練監控下進行最好，以確保運動安全。
專家：生活型態才是治療的根本
任職於社區藥局，同時也是職業6年的健身教練、硬舉達190公斤的家羽藥師指出，臨床上觀察到，許多三高患者若忽略運動與飲食，往往會逐步增加藥物使用。
她表示，高血糖、高血壓與高血脂常相互影響，若未從生活型態改善，長期健康風險仍難以降低。
她也強調，重量訓練不只是運動，更是改善體質的重要工具，對中高齡族群同樣具有良好效益。
如果能找有經驗的專業教練先行評估與一對一指導會更安全更有效。
運動降血糖，也要留意低血糖風險
對糖尿病患者來說，重量訓練雖然有助於血糖控制，但也需特別留意「低血糖」的風險。
特別是使用胰島素或口服降血糖藥（如Sulfonylurea磺醯脲類）的患者，在運動期間或運動後，都可能出現血糖過低的情況，且影響可能持續6至15小時，甚至延長至隔天。
不同用藥，運動風險不同
依據臨床建議，不同類型的糖尿病藥物，在運動時需注意的重點也不同：
🔸 高風險族群（需特別留意低血糖）
使用胰島素或胰島素促泌劑（如Sulfonylurea 磺醯脲類）者，運動時較容易出現低血糖，必要時需與醫師討論調整劑量或施打時機。
🔸 中等風險族群
部分新型藥物（如GLP-1受體促效劑、SGLT2抑制劑）本身低血糖風險較低，但可能有腸胃不適或脫水問題，運動時應注意水分補充與身體狀況。
🔸 低風險族群
部分藥物如Metformin對運動影響較小，但仍建議建立血糖監測習慣。
運動前後，做好這些更安心
為了安全進行重量訓練，建議糖尿病患者可掌握以下原則：
運動前確認血糖數值（建議在適當範圍內再開始）90-250 mg/dL（5.0-13.9 mmol/L）之間
隨身攜帶含糖食物，以備低血糖時使用
避免空腹或血糖過低時運動
運動後持續觀察血糖變化，特別是夜間低血糖（低血糖通常發生在運動後6-15小時或夜間）
初期運動建議在專業人員指導下進行
此外，每個人對運動的血糖反應不同，建議透過規律監測，逐步找到適合自己的運動與用藥搭配方式。
從今天開始，為血糖多一個穩定的選擇
糖尿病管理不只是藥物控制，更是生活習慣的長期累積。
從每週規律運動開始，逐步建立肌力與代謝能力，將有助於血糖穩定與整體健康提升。建議民眾可在專業醫療或運動人員指導下，找到適合自己的運動方式，讓健康成為可以長久維持的日常。
（本文引自：糖尿病控制不只靠吃藥？藥師指出：重量訓練是被忽略的關鍵，受訪藥師家羽藥師）
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