2026-05-02 11:02 郭玉如
分數不再決勝負？四技二專甄選名額飆破7成 專家揭翻盤3大關鍵
115 學年度四技二專甄選全攻略，揭開低分高就的數學真相
4月30日週四下午陪著學生走進活動中心，參加學校輔導室邀請升學策略專家蕭芷君辦理的講座。聽著台下的焦慮與台上的數據碰撞，我發現大多數學生對「分數」的執著已經到了自我毀滅的程度。
過去曾有 60 級分的學生，最後卻輸給一個考 45 級分的。這不是運氣，而是在規則之下精準發生的分數掠奪。當大多數學生還在看著成績單判自己死刑時，那些懂得利用寫作策略來包裝「學習歷程檔案」的人，已經準備好進行戰略超車。
數據發出的生存警告：逃生艙名額僅剩四分之一
別再迷信登記分發了，數據揭露的是一個極度現實的生存陷阱。招生管道的板塊發生了劇烈位移，甄選入學名額從 107 學年度的 50% 暴增至今已站穩 70% 的主流。
相比之下，那個傳統只憑分數入學的「登記分發」通道，名額已經縮減到剩四分之一。這意味著如果你還守著分數至上的舊思維，你正在競爭一個極窄的逃生艙，而那裡通常是留給考場怪物們廝殺的死路。這是我在講座現場感受到最冷酷的現實，也是學生們必須面對的戰場。
翻盤的數學基礎：40% 權重的逆轉槓桿
這不是安慰學生的雞湯，而是精密的二階甄選數學模型。在現行制度下，統測成績加權後佔總分比例小於等於 40%，而包含學習歷程、專題實作與面試在內的指定項目，權重則大於等於 40%。
以國立台灣科技大學機械工程系為例，備審審查與專題實作精準扣死 40% 的關鍵評分。對於專業科目強但共同科目稍弱的考生，內部的 2.0 倍或 3.0 倍加權機制，配合強勢的檔案表現，足以讓你直接抹平統測考場上的低級失誤。
若想翻盤有以下三大關鍵：
關鍵一：最強大的乘數效應，「證照」是你手裡的狙擊槍
在甄選制度中，證照不是領來放抽屜的獎勵，它是你手裡的狙擊槍。
丙級技術士證讓總分乘以 1.05，乙級乘以 1.15，甲級則高達 1.25。想像一下，當你與對手的原始總分同為 80 分，持有一張乙級證照會讓你的總成績直接躍升至 92 分。
這多出來的 12 分差距，足以讓那些只會讀書的書呆子看著你的背影發愁。這種乘數效應讓實作能力優異的學生擁有了堅不可摧的數學防禦力。
關鍵二：教授的耐性極限，他要看「油漬」而非心路歷程
教授看你的檔案只有三分鐘，他不是來聽你告白的，更痛恨看到獲益良多這類的廢話。
當你寫下在高職期間對實作有興趣時，你的檔案就已經進了垃圾桶。他要看的是你拆解 CNC 機台時濺出的油漬，是你將應力分析理論精準運用於加工的具體證據。
身為教國文的老師，我必須強調這就是發揮寫作力的時刻：用特定技術名稱取代實習，用 95 分的具體事證取代表現不錯。唯有「數據」與「事實」，才能建立那種不可替代的專業品牌感。
關鍵三：核心鐵三角，D-1 與 D-2 的成功公式
在撰寫學習歷程自述時，必須精確區分 D-1 多元表現綜整與 D-2 學習歷程自述的功能。
D-1 的核心在於回顧過去的挫折與解決方案，展現的是你的抗壓潛力。D-2 則是展望未來的戰鬥計畫，包含學習反思、就讀動機與未來計畫。
高明的考生會直接查閱目標系所官網，點名特定的實驗室。當你在未來計畫中寫出該系所開出的進階專業課名，教授會立刻看出你與其他盲目申請者的巨大落差。
鎖定 115 學年度的關鍵戰場
升學策略專家蕭芷君指出，時間管理就是你的生命線。5 月 14 日統測成績公告後，生存競爭隨即爆發。6 月 1 日是第一階段門票公告，緊接著 6 月 5 日至 6 月 12 日是學習歷程上傳的最後死線。
離死線只剩下幾個星期，如果你現在還在等成績單發下來才要動筆，我建議你直接去查明年重考的簡章，因為你根本沒打算贏。在未來的制度中，統測分數只是入場券，而學習歷程才是你真正的品牌故事。
這場講座讓我發現第二階段的推甄，其實隱藏著巨大的翻轉機會。大學教授尋找的是對專業有熱情、對挫折有反思的職人胚子，而不是一具只會考試的機器。當你學會用具體事實填充檔案，用證照優勢放大分數，你就不再是被分數挑選的考生，而是挑選校系的專業人才。你準備好在接下來這 40% 的關鍵戰場中，告訴教授你是誰了嗎？
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