2026-05-02 09:27 歐陽仁傑/職涯諮詢師
別再用忙碌證明自己還有價值-梅西的「散步策略」，給資深職場工作者的一堂職涯課
截至2025年底，外媒多以48座冠軍統計阿根廷足球明星梅西的職業生涯成就，他也被視為足球史上最具代表性的贏家之一。
可是，很多人第一次看梅西比賽時，心裡可能都會冒出同一個疑問：「他怎麼一直在場上走路？」明明站在最高強度的賽場上，卻常常表現的像是在散步。但如果你只看到他在「散步」，就錯過了梅西真正厲害的地方。
▋梅西的「散步」，其實是種策略
在2014年世界盃的報導中，Ken Early就曾表示：「只有梅西搞的清楚，怎麼比別人少動來贏得比賽。」
在阿根廷在決賽中輸給德國隊以後，Benjamin Morris給FiveThirtyEight寫了一篇分析。梅西在關鍵時刻用走(而不是跑)來節省能量，就像是一台非常高效的機器。
所以梅西不是沒有投入，而是非常清楚一件事：人的精力有限，真正成熟的高手，不是每一秒都全力衝刺，而是把能量集中在真正重要的瞬間。
他在場上慢慢移動，是在觀察防線、判斷空間、讀取隊友與對手的位置變化。當別人忙著衝刺，他在整理資訊；當別人快速消耗體力，他在等待那個值得出手的空檔。
然後，一次啟動、一次轉身、一次傳球、一次射門。整條防線，就這樣被突破了。
很多人會以為厲害的人，是從頭到尾都在衝刺的人。
但梅西示範的是另一種層次：真正的高手，不是永遠在發力，而是知道什麼時候該省力，什麼時候該出手。
▋身為資深職場工作者，你是不是也一直在「拼命跑」？
在台灣職場裡，35歲以上或是工作10年以上可以算是資深職場工作者。其實常常處在一個很夾心的位置。
上有主管壓力與升遷天花板，下有年輕世代快速追趕；工作上要產生績效，生活裡還有房貸、家庭、孩子、父母，以及各種不能輕易放下的責任。
面對這樣的處境，很多人的第一反應是：再更努力一點。
更早到公司、更晚離開、接更多案子、不停回訊息。行事曆排滿滿，把自己逼到幾乎沒有空白。好像只要停下來，就會被看見不夠積極；好像只要慢一點，就會被職場淘汰。
可是，在諮詢現場一次又一次看到同樣的狀況，職涯卡關，通常不是不努力，而是努力沒有做好配置。
他們花了大量時間在「讓自己看起來很忙」的事情上，卻很少停下來問自己：
- 我現在做的這些事，真的在累積我的職涯資產嗎？
- 我在這個位置上，真正能創造的價值是什麼？
- 我的下一步，是更接近理想職涯，還是只是繼續原地消耗？
忙，不等於有方向。努力，也不一定等於有進展。
▋真正的問題不是你跑不夠快，而是你有沒有看懂局勢
梅西不是不跑，而是不在每一個無關緊要的地方浪費體力。
他選擇把注意力、體力與判斷力，留給真正能改變比賽結果的那一刻。這對資深職場工作者來說，其實是一個很重要的提醒：你現在的忙碌，是在累積職涯資產，還是只是在維持一種「我很努力」的樣子？
工作多年後會開始感受到薪資、職稱與發展空間的瓶頸。這時候，真正能突破的人，通常不是靠「做更多」，而是靠「選擇做對的事」。
把核心能量放在能強化市場定位的事情上，把時間投資在能累積作品、口碑、人脈與專業辨識度的地方。而不是什麼都接、什麼都扛，最後把自己耗到沒有力氣思考下一步。
職場不是只有衝刺，也需要判斷。
要知道哪些事情值得投入，哪些事情只是消耗；哪些任務能讓你累積職涯籌碼，哪些只是讓你在原地顯得很忙。
▋停下來不只是休息，也是重新校準方向
這時候，你真正需要問自己的，不是「我還能不能再撐一下」，而是：我現在投入最多時間的事情，三年後是否仍然會成為我的職涯資產？
這些努力，是否正在把我推向真正想要的人生方向？還是有些任務其實取代性很高，並不屬於我的核心優勢，卻長期佔走了大半時間與注意力？
停下來，不是為了逃避工作，而是為了看清楚：哪些事情值得繼續深耕，哪些事情可以放掉、授權或簡化。當你不再把所有事情都當成同等重要，才有機會把有限的精力，留給真正關鍵的判斷與行動。
▋把最好的狀態，留給最值得的位置
不需要用每一天的忙碌，證明自己還有價值。你真正需要的是看懂局勢，保留能量，然後把最好的自己，放在最值得的位置上。
因為資深工作者真正的競爭力，不只是「我很能做事」。而是知道自己該在哪裡創造價值，也知道哪些地方，不值得再把自己耗下去。
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