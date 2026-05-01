2026-05-01 08:50 失敗要趁早-張念慈
林逸欣父親癌逝！別只羨慕她被富養 3個提醒寫給所有爸媽
林逸欣的爸爸攝護腺癌離世了，林逸欣說「能夠成為爸爸的女兒，就已經是我這輩子最大的成就了。」真的讓我看哭。
她的爸爸林春銘，是台南知名腦神經內科醫師。很多人認識他，是因為林逸欣婚禮上的成長影片，那份滿到快溢出來的父女感情。大家曾經羨慕林逸欣，說她是「被愛灌溉長大的孩子」。但直到爸爸癌逝後，大家才知道，原來林逸欣已經陪爸爸走過5年抗癌路。
爸爸撐了五年 癌末依然挺女兒
林逸欣說，爸爸不希望被過度關心，這五年甚至連經紀人、最好的朋友都不知道。5年來，爸爸因癌末加上轉移導致行動不便，兩年沒出遠門，卻悄悄搭高鐵從台南北上，親自出席她的新專輯演唱會。因為那是女兒的舞台，他想看見女兒發光。
爸爸離世那一天，林逸欣在病榻旁拉小提琴。已經沒有意識的爸爸，在她拉完小提琴後留下眼淚。
大家羨慕林逸欣被富養 其實羨慕的是她被好好愛過
林逸欣說：「雖然我只認識爸爸短短40個年頭，但爸爸在有限的時間裡，給了我無限的愛、溫暖、開心與感動。」林逸欣曾說，家裡最富有的是充足的愛，爸媽花很多時間陪伴她們。
媽媽從她小學到高中，整整12年，天天親手做熱騰騰的便當送到學校；爸媽負責接送她到任何地方。她考上台師大音樂系，第一次要離家北上念書，全家一起開車到台北，幫她整理宿舍。準備離開時，她突然發現，自己真的要開始一個人出門了，一家人抱在一起哭成一團
爸爸把林逸欣養成了一個無憂無慮、極度樂觀的小女孩，這就是很多人羨慕的「富養」。但真正的富養，不是家裡多有錢，不是孩子要什麼都有，也不是一路把孩子捧在手心上，不讓她吃苦。真正的富養，是孩子長大後，一想到家，心裡有光。
12條提醒，藏著父母最深的愛
什麼叫有著滿滿的愛的「富養」？可以從林逸欣當年北上念書，爸媽給她的12條提醒看得出來。12條提醒裡，沒有一條叫她要成為第一名、要出人頭地。
爸媽只是提醒她，新面孔要提高警戒；遇到搭訕要技巧避開；對不喜歡的人，不要讓對方有任何機會或誤會；盡量不要單獨走動；三餐要按時吃，每天要吃水果；出門在外，健康和安全最重要；要常常和家人聯絡，有狀況多確認，勿中詐騙陷阱。結尾署名：「好疼愛你的爸媽留言。」
當孩子的時候，看到這些話沒感覺；當父母後，看到這12條提醒會爆哭。因為，這就是父母最樸素無華的心願。不求孩子多厲害，只求你平安、記得吃飯、記得回家、還有家人永遠牽掛你。
爸爸皮夾裡那張20年的平安符
林逸欣還曾分享過一張爸爸珍藏20年的「平安必勝符」。
2006年，因為爸爸常常從台南搭機到台北參加醫學會議，她擔心飛行安全；爸爸週末偶爾會和朋友打麻將，她也希望爸爸可以贏。
她親手畫了一張結合「平安」和「必勝」的符給爸爸。20年來，爸爸換過幾次皮夾，卻一直把那張小小的手繪符好好收著。對於父母來說，不管孩子多大，永遠都會在父母心裡最柔軟的位置。
給父母的三個提醒：別只羨慕林逸欣，現在就開始富養自己的孩子
第一個提醒：陪伴，比任何禮物都珍貴
很多人說，因為林逸欣家裡有錢啊，所以可以富養。不是的，富養孩子讓孩子最富有的不是物質，是「充足的愛和陪伴」。孩子長大以後，記住的往往不是你幫他買了什麼，而是你出現在哪些時刻、在哪些時刻選擇放下手邊的事，用心陪伴他。
第二個提醒：把愛說出口，讓孩子知道自己值得被珍惜
林逸欣的爸媽總是叫她小Baby，說自己是「好疼愛你的爸媽」。很多台灣父母，心裡有愛但說不出口。覺得把生活照顧好、把學費繳清，孩子自然就懂了。
但孩子不一定懂。孩子需要聽見你說：「你很棒。」「有你真好。」「我好喜歡你這樣的你。」「我愛你」不是稱讚成績，不是肯定名次，而是讓孩子知道就算什麼都沒有，光是你這個人，就已經讓我很驕傲了。
富養，是讓孩子從小就相信自己值得被愛。這份相信，會跟著他走一輩子，成為他面對挫折時最深的底氣。
第三個提醒：創造家的溫度，讓孩子長大後一想到家就有光
林逸欣說，爸爸把她養成了一個「無憂無慮、極度樂觀的小女孩」。這不是天生的個性，這是被家養出來的。家的溫度，藏在看起來很小的事情裡。可能是固定的家庭晚餐、睡前擁抱、孩子出門前說「路上小心，我等你回來」。
這些事情，做得當下好像沒什麼；但日積月累之後，孩子心裡會很暖。等他長大，遇到了人生的風浪裡，那個暖和光，就是他撐下去的理由。從小被好好愛過的篤定，這就是富養孩子最深的意義。
我們無法選擇，像林逸欣一樣被家庭的愛富養長大，但與其羨慕林逸欣，我們可以選擇從今天開始，成為可以富養孩子的爸媽。有一天我們終究會離開孩子。但如果孩子是被父母的愛富養長大，那份愛就會像一張放在心裡的平安符，陪他在人生最難的時候，繼續往前走。
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