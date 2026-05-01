林逸欣父親癌逝！別只羨慕她被富養 3個提醒寫給所有爸媽

2026-05-01 08:50 失敗要趁早-張念慈
林逸欣父親癌逝！別只羨慕她被富養　3個提醒寫給所有爸媽
林逸欣父親癌逝！別只羨慕她被富養　3個提醒寫給所有爸媽

林逸欣的爸爸攝護腺癌離世了，林逸欣說「能夠成為爸爸的女兒，就已經是我這輩子最大的成就了。」真的讓我看哭。

她的爸爸林春銘，是台南知名腦神經內科醫師。很多人認識他，是因為林逸欣婚禮上的成長影片，那份滿到快溢出來的父女感情。大家曾經羨慕林逸欣，說她是「被愛灌溉長大的孩子」。但直到爸爸癌逝後，大家才知道，原來林逸欣已經陪爸爸走過5年抗癌路。

爸爸撐了五年 ​ 癌末依然挺女兒

林逸欣說，爸爸不希望被過度關心，這五年甚至連經紀人、最好的朋友都不知道。5年來，爸爸因癌末加上轉移導致行動不便，兩年沒出遠門，卻悄悄搭高鐵從台南北上，親自出席她的新專輯演唱會。因為那是女兒的舞台，他想看見女兒發光。

爸爸離世那一天，林逸欣在病榻旁拉小提琴。已經沒有意識的爸爸，在她拉完小提琴後留下眼淚。

大家羨慕林逸欣被富養 其實羨慕的是她被好好愛過

林逸欣說：「雖然我只認識爸爸短短40個年頭，但爸爸在有限的時間裡，給了我無限的愛、溫暖、開心與感動。」林逸欣曾說，家裡最富有的是充足的愛，爸媽花很多時間陪伴她們。

媽媽從她小學到高中，整整12年，天天親手做熱騰騰的便當送到學校；爸媽負責接送她到任何地方。她考上台師大音樂系，第一次要離家北上念書，全家一起開車到台北，幫她整理宿舍。準備離開時，她突然發現，自己真的要開始一個人出門了，一家人抱在一起哭成一團

爸爸把林逸欣養成了一個無憂無慮、極度樂觀的小女孩，這就是很多人羨慕的「富養」。但真正的富養，不是家裡多有錢，不是孩子要什麼都有，也不是一路把孩子捧在手心上，不讓她吃苦。真正的富養，是孩子長大後，一想到家，心裡有光。

12條提醒，藏著父母最深的愛

什麼叫有著滿滿的愛的「富養」？可以從林逸欣當年北上念書，爸媽給她的12條提醒看得出來。12條提醒裡，沒有一條叫她要成為第一名、要出人頭地。

爸媽只是提醒她，新面孔要提高警戒；遇到搭訕要技巧避開；對不喜歡的人，不要讓對方有任何機會或誤會；盡量不要單獨走動；三餐要按時吃，每天要吃水果；出門在外，健康和安全最重要；要常常和家人聯絡，有狀況多確認，勿中詐騙陷阱。結尾署名：「好疼愛你的爸媽留言。」

當孩子的時候，看到這些話沒感覺；當父母後，看到這12條提醒會爆哭。因為，這就是父母最樸素無華的心願。不求孩子多厲害，只求你平安、記得吃飯、記得回家、還有家人永遠牽掛你。

林逸欣父親癌逝！別只羨慕她被富養　3個提醒寫給所有爸媽
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爸爸皮夾裡那張20年的平安符

林逸欣還曾分享過一張爸爸珍藏20年的「平安必勝符」。

2006年，因為爸爸常常從台南搭機到台北參加醫學會議，她擔心飛行安全；爸爸週末偶爾會和朋友打麻將，她也希望爸爸可以贏。

她親手畫了一張結合「平安」和「必勝」的符給爸爸。20年來，爸爸換過幾次皮夾，卻一直把那張小小的手繪符好好收著。對於父母來說，不管孩子多大，永遠都會在父母心裡最柔軟的位置。

給父母的三個提醒：別只羨慕林逸欣，現在就開始富養自己的孩子

第一個提醒：陪伴，比任何禮物都珍貴

很多人說，因為林逸欣家裡有錢啊，所以可以富養。不是的，富養孩子讓孩子最富有的不是物質，是「充足的愛和陪伴」。孩子長大以後，記住的往往不是你幫他買了什麼，而是你出現在哪些時刻、在哪些時刻選擇放下手邊的事，用心陪伴他。

第二個提醒：把愛說出口，讓孩子知道自己值得被珍惜

林逸欣的爸媽總是叫她小Baby，說自己是「好疼愛你的爸媽」。很多台灣父母，心裡有愛但說不出口。覺得把生活照顧好、把學費繳清，孩子自然就懂了。

​但孩子不一定懂。孩子需要聽見你說：「你很棒。」「有你真好。」「我好喜歡你這樣的你。」「我愛你」不是稱讚成績，不是肯定名次，而是讓孩子知道就算什麼都沒有，光是你這個人，就已經讓我很驕傲了。

富養，是讓孩子從小就相信自己值得被愛。這份相信，會跟著他走一輩子，成為他面對挫折時最深的底氣。

第三個提醒：創造家的溫度，讓孩子長大後一想到家就有光

林逸欣說，爸爸把她養成了一個「無憂無慮、極度樂觀的小女孩」。這不是天生的個性，這是被家養出來的。家的溫度，藏在看起來很小的事情裡。可能是固定的家庭晚餐、睡前擁抱、孩子出門前說「路上小心，我等你回來」。

​這些事情，做得當下好像沒什麼；但日積月累之後，孩子心裡會很暖。等他長大，遇到了人生的風浪裡，那個暖和光，就是他撐下去的理由。從小被好好愛過的篤定，這就是富養孩子最深的意義。

我們無法選擇，像林逸欣一樣被家庭的愛富養長大，但與其羨慕林逸欣，我們可以選擇從今天開始，成為可以富養孩子的爸媽。有一天我們終究會離開孩子。但如果孩子是被父母的愛富養長大，那份愛就會像一張放在心裡的平安符，陪他在人生最難的時候，繼續往前走。


失敗要趁早-張念慈

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#媽媽 #林逸欣 #育兒教養

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為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

2026-04-22 15:04 女子漾／編輯許智捷
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels

有網友在社群發問：「很好奇歐美片為什麼都可以不戴套，日本或台灣的都會戴？」一句話瞬間把留言區炸成大型成人片冷知識教室。有人猜是「其實有戴，只是剪接看不出來」，也有人開玩笑說歐美人是不是連成人片都走一個自由奔放路線，還有人把話題拉到日本成人片的打碼文化與拍攝環境。

其中，一名自稱從業人員的網友出面解釋，歐美成人片常見無套畫面，並不只是因為尺度比較開放，也不是演員膽子特別大，而是和檢驗制度、拍攝規範、市場喜好有關。簡單來說，鏡頭前看起來很放飛，鏡頭後其實有一整套產業邏輯在運作。

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歐美成人片為什麼常見無套？從業人員點出關鍵

這名從業人員在留言中指出，美國成人產業對演員的健康檢驗頻率相對高，常見做法是演員需要定期檢驗，並持有有效報告才能拍攝。也就是說，歐美成人片畫面看起來很直接，但拍攝前其實不是「人來了就上」，而是要先確認健康狀態。

他進一步提到，美國常見檢驗頻率約為14天一次，而且檢驗內容相當詳細；即使這14天內完全沒有拍片、也沒有發生性行為，仍然必須重新檢驗。驗一次大約落在200至350美元之間，費用會依照報告出爐速度有所不同。

圖片來源：pexels
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他也分享，歐洲的要求多為7天內有效報告，甚至有些檢驗所會因介紹他人前往檢驗而提供折扣。雖然不同公司、平台與地區規定不一定完全相同，但核心概念很明確：演員上工前，健康報告就是重要門檻。

不是完全沒風險 而是靠制度降低風險

不過，定期檢驗不等於百分之百零風險。成人影像本來就是高接觸工作，就算有檢驗制度，也只能降低風險，不能讓風險完全消失。

所以從業人員這番話的重點，並不是「歐美比較安全，所以可以不戴」，而是「歐美成人產業比較常用高頻率檢驗來支撐這種拍攝模式」。換句話說，無套畫面背後不是靠勇氣硬衝，而是靠檢驗、規範、合約與產業習慣一起撐起來。

圖片來源：pexels
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如果把成人片想成一場商業拍攝，那麼健康報告就有點像演員的通行證。沒有通行證，就算人已經到了現場，也未必能正式開工。

日本成人片為什麼常見戴套？打碼文化也是原因之一

至於日本成人片，留言區的討論也延伸到拍攝現場的實際狀況。有網友分享，曾看過男優受訪提到，拍攝前發現女優身體狀況明顯不佳，甚至從分泌物顏色、氣味等狀態判斷可能已有健康疑慮。但即便如此，對方仍拿出檢驗報告表示自己沒有問題，現場一度準備照拍。最後因男優不敢冒險，拍攝才沒有完成。

圖片來源：pexels
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這段說法讓不少網友相當震驚，直呼「都已經這樣了還可以上陣？」也有從業者補充，日本成人產業的檢驗項目不會固定檢驗俗稱「菜花」的HPV相關項目。或許也正因檢驗制度與現場風險控管仍有落差，日本或台灣作品中較常看到戴套拍攝，背後不只是畫面風格選擇，也可能是為了降低拍攝風險。

再加上日本成人片長期受到打碼文化影響，畫面呈現本來就和歐美成人片不同。簡單來說，歐美作品常給人「直接感」強烈的印象，日本作品則更受到打碼、剪接、鏡位與平台規範影響，兩邊不是單純誰比較大膽，而是產業環境和市場習慣本來就不一樣。

台灣成人片則是另一套生態

至於台灣成人片，情況又和歐美、日本不同。有從業者提到，台灣常見檢驗項目多集中在愛滋、淋病、梅毒，以及俗稱「菜花」的HPV相關檢查，報告期限大約落在1至3個月內。不過，由於台灣成人內容產業規模、拍攝模式與平台生態相對分散，實際規範仍可能依個別團隊、平台或演員要求而有所不同。

圖片來源：pexels
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也就是說，台灣不像歐美有較常被討論的產業檢驗系統，也不像日本有非常鮮明的打碼文化傳統，許多拍攝細節更接近「各團隊自行規範」。這也是為什麼網友討論時，常常會出現不同說法。

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2026-04-25 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

#所謂魅力❤

從來不是刻意討好誰

而是在自己的世界閃閃發光

討厭妳的人

不管你怎麼做就是看不順眼

討好說妳作、不理又說沒禮貌

最好的做法真的就是遠離

不用浪費時間跟能量在這些人身上

當開始認真過生活

只關注於經營自己

期待的關係跟機會

自然就都會靠過來

不用乞求他人的認同

活的有底氣、眼裡有光

自然會被尊重

連小人都變的不敢靠近

小人向來挑人踩

不僅怕壞人，也迎合非善類

這類髒水潑來真的不要回應

就讓髒水直接落地

不接話、沒反應，直接漠視

被落地個幾次，小人自然也散了

但風水輪流轉~欺負人早晚要還囉!!

#關注自己#心靈成長#小人應對

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

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過了30歲還只會埋頭苦幹？職涯教練直言：不做「一件事」 下一份工作更難找

過了30歲還只會埋頭苦幹？職涯教練直言：不做「一件事」 下一份工作更難找

2026-04-28 22:04 歐陽仁傑/職涯諮詢師

30 歲，是一個很微妙的年紀。

你可能已經不再是職場新人，但也還沒有真正站穩位置。過去那種「我很努力、我願意學、我可以配合」的說法，開始越來越難換到更好的薪資、更清楚的發展，以及更有選擇權的職涯。

這不是自己不夠努力，而是職場開始用另一套標準看你。

20幾歲時，企業願意看你的潛力、態度與可塑性。但到了30歲左右，市場更在意的，往往不是你願不願意學，而是你過去累積了什麼、能解決什麼問題、能不能在新的位置上創造明確價值。

這也是很多人到了30 歲，開始出現職涯焦慮的原因。

滑著社群平台，看到同齡人的升遷訊息，心裡難免有些不是滋味。坐在辦公室裡，做著已經重複好幾年的工作，也會忍不住懷疑：這些經驗，真的還能支撐下一個五年嗎？

以前談「三十而立」，好像到了30歲，就應該開始穩定下來。但在現在的職場裡，30歲的職場工作者常見的狀態，反而是開始重新懷疑自己：我到底累積了什麼？我還有多少選擇？如果現在的工作做不下去，我能帶往哪裡發展？

但我覺得暫時性的迷惘不是壞事，有時候反而是提醒你，過去那套只靠努力撐過去的方法，已經不夠用了。

▋為什麼30歲左右，需要重新進行職涯定錨

20幾歲時，你可以靠熱情試錯，也可以用「我還年輕」替自己保留空間。但到了30歲左右，職場開始換一套規則檢視你。企業不只看你做過哪些工作，更在意你能不能把這些經驗，轉換成可被理解、可被衡量、可被信任的能力。

很多人卡住，不是因為能力真的不夠，而是從來沒有好好整理過自己的職涯資產。

以為自己只是做了五年行政、三年業務、兩年專案，說不上什麼厲害的職場經驗。但那些日常工作裡，可能藏著溝通協調、流程優化、客戶經營、問題拆解、跨部門合作，甚至是危機處理能力。

只是；如果自己說不清楚，市場也不會主動替你看見。

同樣是行政經驗，有人只被看見「處理庶務」；但有人能把經驗轉譯成流程管理、資料整合、內部溝通與營運支援能力。

同樣是業務經驗，有人只寫「開發客戶、維繫關係」；但有人能說清楚自己如何分析客戶需求、縮短成交週期、提高續約率，或協助公司找到更穩定的營收來源。

差別不一定在於誰比較努力，而是誰更懂得把經驗說成市場聽得懂的價值。

30歲的定錨，不是叫你急著換工作，也不是要立刻推翻過去的人生選擇。真正重要的是，你要開始看懂自己目前的位置。

你已經累積了什麼？哪些能力仍然有延伸價值？哪些工作只是消耗你？哪些方向值得你繼續投入？哪些能力如果現在不補，三年後可能會變成轉職時的缺口？此時或許可以為自己安排一次職涯諮詢。

職涯諮詢的核心，不是幫你做決定，而是幫你從盲目努力，走向有策略的選擇。

30歲左右進行職涯諮詢，真正該處理的四件事

一、經歷轉譯：把年資變成市場看得懂的籌碼

30 歲最怕的，不是履歷不夠長，而是履歷上只看得到「做了多久」。

很多人寫履歷時，會把工作內容一條一條列出來，像是在交接職務說明。但企業真正想看的，不只是你負責過什麼，而是你創造過什麼結果、解決過什麼問題，以及能不能在新的場景裡繼續發揮價值。這就是經歷轉譯的重要性

過去處理過客訴，不只是客戶服務，可能代表你具備衝突處理、壓力管理與問題回應能力。負責過報表，不只是行政作業，可能代表你能整理資訊、觀察異常、協助主管判斷。帶過新人，也不只是年資比較久，可能代表你已經具備知識傳承與團隊協作能力。

但這些能力，不會自動出現在履歷上。

如果沒有被整理、命名、包裝，它們就只是工作中的日常。如果被重新轉譯，它們才會變成下一份工作看得懂的籌碼。

30歲之後，職場不會為你的辛苦買單，而是會為你的解決問題能力付費。

二、價值觀定錨：釐清你真正想要的工作樣子

很多人在工作中感到消耗，不全是因為工作太累，而是因為這份工作長期違背了自己的價值觀。

有人需要自主權，卻每天被高度控管。有人重視穩定感，卻長期待在變動劇烈的環境。有人渴望創造與成長，卻被困在重複性高、沒有學習曲線的工作裡。

久了之後，失去的不只是熱情，還有對自己的信任。

你會開始懷疑自己是不是抗壓性不夠，是不是不夠積極，是不是沒有別人那麼能撐。但有時候，問題不在於你不能工作，而是你長期待在一個不適合你的工作條件裡。

職涯諮詢可以透過對話與測評工具，協助你釐清自己在工作中真正重視的是什麼?

  • 你追求的是成就感、穩定感、自主性、影響力，還是專業深度？
  • 你需要的是明確規則，還是彈性空間？
  • 你適合在大型組織裡累積資源，還是在較小的團隊裡快速展開角色？

這些問題看似抽象，卻會直接影響你接下來的選擇。

因為沒有錨點的人，很容易被外界聲音牽著走。別人說科技業好，你就想轉科技業；別人說公職穩，你就想考公職；別人說自由工作者很彈性，你又開始想像自己是不是也該離職接案。

但真正適合你的路，不一定是市場上最熱門的路，而是你能長期走得下去的路。

三、內外適配：看懂自己，也看懂市場

職涯選擇不能只看內在興趣，也不能只看外部趨勢。只看興趣，容易變成一廂情願；只看市場，則容易變成追逐熱門。30歲之後，更重要的是內外適配。

你要知道自己的能力組合，適合放在哪些產業、哪些職務、哪些組織型態裡，才有比較好的發揮空間。你也要理解市場正在怎麼變，哪些能力正在升值，哪些工作正在被工具取代，哪些經驗需要重新包裝，才有機會被看見。

特別是在 AI 快速進入職場之後，很多職務不是立刻消失，而是工作內容被重新拆解。會被淘汰的，往往不是某個職稱，而是只會重複執行、無法判斷問題、無法整合資源的人。

所以 30 歲的你，不能只問：「我還能做什麼工作？」更應該問：「我過去累積的能力，接下來可以轉化成什麼價值？」

職稱只是外殼，能力才是可以移動的資產。

看懂自己，也看懂市場，你才不會只是在焦慮裡亂轉，而是能開始設計下一步。

四、建立職涯視野：不要只看下一份工作

很多人一談到職涯諮詢，第一個問題就是：「老師，你覺得我該不該離職？」

但這個問題很難有標準答案。

真正該先釐清的是：你想離開的，是這家公司、這個主管、這種工作模式，還是這條職涯路線？如果沒有分清楚，就算換了工作，也可能只是從一個不適合的地方，換到另一個差不多的地方。

30 歲之後，你不能只看下一份工作，而要開始看一組職能。

你身上有哪些能力可以重新組合？哪些能力可以跨領域使用？哪些經驗可以成為未來三到五年的發展主軸？哪些能力需要補強，才能讓你下一次轉換更有籌碼？

這就是職涯視野

真正成熟的職涯發展，不是把自己綁死在某一家公司，也不是每次不開心就離職，而是逐步建立一套屬於自己的身價系統。你要知道，自己即使離開現在的位置，仍然帶得走什麼。

▋職涯諮詢能帶給你的，不只是答案，而是判斷力

職涯諮詢，不是直接替你決定人生，而是協助你把問題拆清楚。你會開始知道，自己焦慮的來源是什麼。是能力不足、資訊不足、定位不清，還是長期待在不適合的環境裡？你也會開始看懂，現在的卡關不是單一事件，而是一連串選擇與累積的結果。

第一，是避開錯誤選擇的隱形成本。

很多人願意花兩年忍受一份不適合的工作，卻不願意花幾個小時好好整理自己的方向。可是 30 歲之後，時間就是最貴的成本。

不是不能試錯，而是不能一直用沒有方向的方式試錯。

第二，是降低決策內耗。

你不再只是反覆問自己：「我要不要離職？」

而是能更清楚地看見：「如果我要走，下一步要往哪裡走？如果我暫時留下，我要累積什麼？如果我要轉職，我現在缺的是履歷包裝、能力補強，還是市場定位？」當問題被拆清楚，焦慮就會下降。

第三，是建立談判底氣。

當你清楚知道自己的價值在哪裡，面試時就不會只是在求一份工作，而是在說明你能為對方解決什麼問題。這時候，你談的就不是「請給我機會」，而是「我能帶來什麼價值」。

這也是職涯諮詢最重要的意義之一。

不是把你變成另一個人，而是讓你把原本就有的能力，看得更清楚、說得更精準，也用得更有方向。

▋最後，寫給正在重新定位自己的你

30 歲的迷惘，不一定是壞事。它可能只是提醒你，過去那套靠努力撐過去的方式，已經不夠用了。

你不能再只是期待主管看見你、公司栽培你、市場剛好需要你。你要開始主動整理自己的能力，理解自己的價值，設計自己的下一步。

如果你已經開始感覺，現在的工作不是不能做，而是不確定再做三年會累積成什麼?

如果你寫履歷時，總是說不清楚自己的優勢在哪裡?

如果你明明很努力，卻越來越不知道下一步該怎麼選?

或許這都不是你不夠好，而是你需要一次更完整的職涯盤點。

  • 定錨，不是為了讓船停下來。
  • 定錨，是為了讓你在大霧裡，仍然知道自己不該被浪帶去哪裡。

30 歲之後，真正重要的，是你願不願意停下來，好好看懂自己。別讓努力，成為你唯一的職場標籤。你值得擁有的，不只是下一份工作，而是一條能長期走得下去的職涯路徑。

歐陽仁傑/職涯諮詢師

歐陽仁傑/職涯諮詢師

職涯探索｜轉職輔導｜人才發展｜專業測評 職嚮生涯設計主理人、職涯顧問、職涯諮詢師 我擅長：職涯探索、職涯諮詢、轉職輔導、履歷優化、職能轉譯、職涯講座 -分享職涯觀點、求職策略、轉職思維與企業人才發展議題

#職涯規劃 #工作職場 #職場人生

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2026節能補助懶人包！冷氣、冰箱汰舊換新最高現省5000元 申請資格、期限、退稅一次看懂

2026節能補助懶人包！冷氣、冰箱汰舊換新最高現省5000元 申請資格、期限、退稅一次看懂

2026-04-23 12:02 女子漾／編輯許智捷
2026節能補助懶人包！冷氣、冰箱汰舊換新最高現省5000元　申請資格、期限、退稅一次看懂。圖片來源：pexels
2026節能補助懶人包！冷氣、冰箱汰舊換新最高現省5000元　申請資格、期限、退稅一次看懂。圖片來源：pexels

準備換冷氣、冰箱的人看過來！2026年住宅家電汰舊換新節能補助上路了，只要把家中老舊冷氣或電冰箱換成一級能效新機，每台就能申請3000元補助，再搭配財政部節能家電退還貨物稅，最高還能再領2000元，等於一台家電最高現省5000元。

尤其夏天即將到來，這波補助不只幫你省購機費，長期還能降低電費支出。這篇一次整理相關資訊。

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2026節能補助什麼品項？

經濟部推動的「住宅家電汰舊換新節能補助」，目的是鼓勵民眾淘汰高耗能舊家電，改用節能效果更好的新機，降低家庭用電負擔，也達到節能減碳效果。只要汰換舊冷氣或舊冰箱，並購買能源效率分級標示第一級能效新機且完成安裝，就能申請補助。

補助品項主要有兩種：

冷氣（冷暖氣機）
電冰箱

每台補助3000元，而且不限申請次數、也不限台數。

補助申請期限到什麼時候？

目前補助適用期間為：

新機發票日期：2023年1月1日至2026年12月31日
申請截止日：2027年1月31日（含）

不過要特別注意的是，經濟部明確表示「若補助經費用罄，將提前截止」。也就是說，不是拖到最後一天就一定還能申請，越早辦越安全。

誰可以申請？房客也能領嗎？

申請人必須符合以下條件：

一般自然人（一般民眾）、本國人或外國人皆可

不包含公司、法人、行號，家電安裝地點必須是「表燈非營業用」住宅用戶。

很多租屋族最在意的是：「我不是屋主，可以申請嗎？」答案是：可以。申請人不一定要和電費帳單上的名字相同。

例如：

子女可幫父母申請
房客經房東同意後，也可使用房東的電號申請

所以即使是租屋族，只要條件符合，也能順利領補助。

哪些冷氣、冰箱符合資格？

舊冷氣規定：

窗型、箱型、分離式、移動式冷暖氣機

而且額定總冷氣能力需在：

8000仟卡／小時（kcal/h）以下或9300瓦（W）以下

不包含水冷式冷氣、安裝於汽車、船舶、飛機上的冷氣設備。

舊冰箱規定：

容量必須在800公升以下，且屬於：壓縮式、電動吸收式

不包含展示櫃、開放式冷藏櫃、工作檯式冰箱、醫療、生物用途冷藏設備。

新家電規定：

冷氣與冰箱都必須符合能源效率分級第一級

其中冷氣若是2025年後購買，必須符合最新一級能效標準。建議購買前先上官方網站查詢「補助產品型號」，避免買錯不能申請。

一台能領多少？最多可領多少？

經濟部住宅家電補助每台3000元，且不限次數及申請台數。

例如：

買2台一級能效冰箱＋回收2台舊冰箱，就能領：3000元 × 2台＝6000元

財政部退稅怎麼領？最高再拿2000元

除了經濟部補助，財政部也有「購買節能電器退還減徵貨物稅」。符合條件者，可再申請最高2000元退稅。

適用產品包括：

第一級冷暖氣機
第二級冷暖氣機
第一級電冰箱
第二級電冰箱
第一級除濕機
第二級除濕機

申請期限為購買次日起6個月內，此政策延長至2029年12月31日。也就是說經濟部補助3000元＋財政部退稅最高2000元，總共最高可領5000元，這也是大家最常說的「節能補助＋退稅雙重省」。

圖片來源：財政部稅務入口網
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圖片來源：財政部稅務入口網
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申請補助要準備哪些文件？

申請住宅家電汰舊換新補助，必備文件共有：

身分證／護照／居留證影本
本人銀行存摺封面影本
最新一期台電電費單影本（或台電App截圖）
統一發票或電子發票證明
產品保證書或保固卡
廢四機回收聯單第三聯（消費者收執聯）

圖片來源：住宅家電汰舊換新節能補助官網
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線上申請流程怎麼做？

目前最推薦使用線上申請，流程最快也最方便。

線上申請6步驟

1.進入「住宅家電汰舊換新節能補助」官網
2.點選「線上申請／補件」
3.手機驗證身份
4.上傳證件、存摺封面、電費單
5.上傳發票、保固卡、回收聯單
6.核對資料後送出

圖片來源：住宅家電汰舊換新節能補助官網
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郵寄申請怎麼辦？

如果不習慣線上申請，也可選擇郵寄掛號。流程如下：

1.列印申請表（官網下載或超商列印）
2.填寫個人資料與產品資訊
3.黏貼所有證明文件影本
4.附上電費單影本

掛號寄至板橋郵政第8-17號信箱，收件人填寫：經濟部住宅家電汰舊換新節能補助 收。

圖片來源：住宅家電汰舊換新節能補助官網
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舊家電回收要收費嗎？

建議直接請購買家電的店家、物流配送單位、經銷商協助回收。原則上通常免費回收。但最重要的是一定要拿到「廢四機回收聯單第三聯」，且一台家電＝一張回收聯單，少一張都不行。

補助款多久會入帳？

審核通過後，補助金會直接電匯至申請人本人帳戶，匯款名稱通常會顯示：家電汰換補助款，若突然看到一筆陌生款項，不用太緊張，很可能就是補助金到了。

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#補助 #節能補助

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比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦

比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦

2026-04-16 14:06 女子漾／編輯許智捷
比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦。圖片來源：pexels
比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦。圖片來源：pexels

總說沒時間運動的人，這次真的沒藉口了。最新研究與醫師觀點指出，一種每天不到2分鐘就能完成的高強度運動，不只幫助減脂，連最難消的內臟脂肪也可能明顯下降，甚至在沒有刻意節食的情況下，也能看到體態變化。關鍵運動其實很日常，就是「爬樓梯衝刺」。

圖片來源：pexels
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編輯推薦

22秒就有感！爬樓梯衝刺成燃脂黑馬

功能醫學醫師劉曜增分享，爬樓梯衝刺是一種高效率的高強度運動。根據刊登在《Endocrine Journal》的隨機對照試驗，研究團隊針對久坐且有肥胖問題的族群進行12週訓練，每週4天、每次僅約22.7秒的爬樓梯衝刺，但運動時心率可達每分鐘118下，已達高強度標準。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

也就是說，不需要長時間運動，只要短短幾十秒，就能讓身體進入燃脂狀態，對忙碌族群來說相當有吸引力。

不用節食也瘦！體重、體脂同步下降

研究結果顯示，在未刻意控制飲食的情況下，受試者12週後平均體重減少2.52公斤，體脂下降約2%，整體脂肪量減少2.45公斤，連內臟脂肪也明顯降低。

這代表關鍵不只是「有沒有運動」，而是「運動強度夠不夠」。當強度達標，即使時間很短，也可能帶來顯著效果。

不只燃脂，還可能改變身體代謝機制

研究也觀察到血液中的代謝物出現變化，其中甘胺酸與絲胺酸與內臟脂肪下降高度相關，顯示這類高強度運動可能進一步影響脂肪代謝。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

換句話說，它不只是幫助消耗熱量，更可能讓身體進入更有效率的「燃脂模式」，這也是為什麼短時間運動仍能產生明顯效果的原因之一。

高強度運動效率更高！1分鐘抵多分鐘

另一項發表於《Nature Communications》的大型研究，分析超過7.3萬名成人、長達8年的數據後發現，高強度運動的健康效益其實被低估。

研究指出，若以時間效率來看：

1分鐘高強度運動約等於4分鐘中強度運動的效果（降低死亡率）
預防心血管疾病約為1比5
預防第二型糖尿病甚至可達1比9

這也意味著，比起單純拉長運動時間，適度提升強度，反而更有效率。

醫師提醒：別硬衝，分段做更安全

不過醫師也提醒，高強度運動並非人人適合直接進行。醫師王思恒建議，高齡者或體重較高者，可以先從分段式開始，例如快走上樓、短時間衝刺，逐步增加強度，以降低關節負擔。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

同時也可以將這類運動融入日常，例如利用通勤、上班空檔進行幾組簡單的爆發性動作，避免一次運動過量造成傷害。

「運動零食」成新趨勢，碎片時間也能瘦

醫師指出，這類短時間高強度運動其實就是近年流行的「運動零食」概念。也就是把運動拆成零碎片段，在日常生活中完成。

像是爬樓梯衝刺、深蹲跳、快走上樓等，都屬於這類型運動。對於沒有時間長時間運動的人來說，反而更容易持續，也更貼近現代生活節奏。

圖片來源：pexels
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#減肥 #減脂 #減重

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