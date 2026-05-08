2026-05-08 11:02 潮健康
手搖杯是「廉價多巴胺」！ 醫曝每天喝後果：容易變笨、引起自律神經失調
潮健康／編輯部
現代人生活壓力大，滑手機、吃甜食、喝手搖飲似乎成了最「速成」的抒壓管道。然而，上述習慣不只容易改變體態、導致肥胖，甚至可能正悄悄改變大腦的運作模式。周伯翰身心醫學診所院長周伯翰醫師指出，現代社會充斥太多「隨手可得、不費吹灰之力就能獲得的快樂」，可說是一種「廉價多巴胺」（Cheap Dopamine）。尤其長期沉溺於高糖飲食誘發的廉價快感，不只會造成「糖分成癮」，更可能引發情緒焦慮、反應遲鈍，並導致自律神經失調的風險提升。
一天一杯手搖飲當正餐 工程師竟「自律神經失調」
周伯翰醫師列舉新竹一名32歲竹科工程師為例：該患者因長期面對高壓工作，養成每天至少喝一杯含糖手搖飲的習慣，認為獲得療癒感的的同時還能兼顧飽足感。上述生活習慣維持了五年後，該患者逐漸出現白天精神不繼、記憶力下降、胸悶、腸躁症、與睡眠品質不佳等症狀，直至公司健檢發現自律神經異常，才進一步就醫評估。經醫師問診與檢測後，確認其長期高糖攝取與壓力狀態，已經對神經系統造成影響。
多巴胺為「大腦中負責傳遞快樂與動機」的信號，而正常的快樂感受應來自於「努力後的成就感」，例如規律運動、完成工作等等。不過，手搖飲中的精製糖卻能巧妙地「避開努力的過程」，透過直接刺激大腦分泌大量多巴胺，形成「即時的回饋感」。
「這種現象如同大腦『快樂感的通膨』：當你習慣了這種高頻率、低成本的『廉價多巴胺』，大腦的獎賞閾值會不斷拉高；久而久之，平凡的生活樂趣再也無法讓你滿足，進而依賴更高糖分、更頻繁的飲用來維持情緒，這就是典型的『糖分成癮』，這類患者往往在沒喝飲料的狀況下，就表現出心慌、易怒、坐立難安等等情緒！」
從糖成癮到自律神經失調 身體恆定性「正在崩潰中」
長期攝取高糖飲料，對自律神經系統而言可說是「一場災難」。周伯翰醫師分析，研究顯示精製糖在進入人體後，會造成血糖劇烈震盪。為了平抑血糖，身體必須頻繁調動激素，導致交感神經異常興奮；當交感神經長期處於過勞狀態，就會演變成自律神經失調。
自律神經失調的常見症狀包括：心悸、胸悶、失眠、肩頸僵硬，甚至莫名其妙的恐慌感。周伯翰醫師強調，不少年輕患者在發生上述狀況後，以為自己是心臟病或腸胃問題，反覆檢查無果，最後才發現是長期接觸「廉價多巴胺」所導致，而此時不良的生活型態，早已摧毀神經系統的平衡。
前額葉萎縮引起腦霧 廉價快感的代價是「變笨」？
更令人憂心的是，高糖飲食與慢性壓力結合後，會產生過多的「壓力荷爾蒙」皮質醇（Cortisol），容易損傷大腦負責理性思考與衝動抑制的「前額葉皮質」。周伯翰醫師表示，前額葉如同大腦的總司令部，一旦受損，人的專注力與決策能力會大幅下降，出現俗稱的「腦霧」（Brain Fog）。
「廉價多巴胺讓我們在當下感到快樂，代價卻是大腦功能的退化！」周伯翰醫師表示，上述情況尤其常見於愛喝手搖飲料的年輕族群，往往年紀輕輕就認為自己的反應變慢、記憶力衰退，其實都與大腦長期處於高糖發炎狀態有關。
找回「高質量」的快樂！ 5件事助戒掉廉價多巴胺
針對深受糖癮與神經失調困擾的民眾，周伯翰醫師建議，可先透過自律神經檢測（HRV）進行科學評估，配合醫師問診以評估當下的身心壓力狀態。日常生活則應降低含糖飲料攝取，並適時補充營養；此外，也鼓勵患者定期有氧運動，能夠活化前額葉功能，有效提升對衝動的控制力，幫助患者擺脫對廉價快感的依賴。
周伯翰醫師呼籲，找回身心健康的關鍵在於「戒除廉價快樂」，透過運動、冥想或深度閱讀，重建高品質的多巴胺分泌路徑，才能真正告別焦慮與腦霧。
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