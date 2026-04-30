2026-04-30 17:00 宜蘊醫療
多次試管失敗？ 醫曝反覆流產原因 台灣成港澳求子勝地
一名38歲香港女性，在香港當地經歷四次試管療程失敗後，心灰意冷之際跨海來台求醫。在台中宜蘊生殖中心副院長吳成玄的精準醫療介入下，不僅揪出長期被忽略的慢性子宮內膜炎，更結合試管新科技PGT-A與ERA兩大篩檢技術，完成精準植入，成功助香港個案順利產子，展現台灣生殖醫學在國際中的硬實力。
反覆著床失敗：三成機率為子宮內膜炎引起
個案初來診間時情緒低迷，吳成玄醫師在子宮鏡檢查中，發現導致多次失敗的關鍵指標「慢性子宮內膜炎」。吳成玄醫師解釋，內膜慢性發炎會改變子宮微環境，使胚胎難以著床，是許多反覆植入失敗個案容易忽略的隱性關鍵。
吳成玄醫師補充，根據文獻統計，習慣性流產與反覆失敗中，約有30%是由慢性子宮內膜炎所引起，針對此類個案，先給予兩週抗生素治療後，才正式啟動試管療程。
生殖新科技輔助：PGT-A與ERA找出「黃金著床期」
因個案有多次試管失敗的紀錄，為了提高單次植入成功率，吳成玄醫師運用PGT-A、ERA兩大關鍵技術：
- PGT-A（胚胎著床前染色體篩檢）：適合高齡、反覆流產或多次植入失敗者。由於高齡卵子染色體異常率較高，透過篩檢選出「染色體套數正常」的胚胎，能顯著降低流產率並提升單次植入受孕率。
- ERA（子宮內膜容受性檢測）：每位女性的「著床窗期（最佳著床時間）」存在個體差異，約30%的人與大眾標準時間不同。ERA能透過基因檢測精準推算出適合植入的小時數，確保胚胎在內膜「門戶大開」的最完美時刻入宮。
在結合PGS篩選出的優質胚胎，與ERA定位的著床黃金時段後，吳成玄醫師謹慎植入一顆正常胚胎，結果一舉受孕，讓一度打算放棄的個案順利從門診畢業。
台灣生殖醫學優勢：三項指標成為亞洲求診首選
吳成玄醫師分析，近年來有越來越多來自港澳、日本甚至東南亞與歐美的個案，選擇來台凍卵或試管，主要原因有三：
1. 技術成功率：台灣試管嬰兒成功率高居全球第二，僅次於美國。除了高規格實驗室與專業胚胎師確保卵子品質，精準的監控系統大幅提升了療程的穩定性。
2. 價格競爭力：台灣試管與凍卵療程費用，約為美國、香港的1/3，求子家庭能以更合理的價格負擔頂尖醫療服務。
3. 便利醫療配套：台港兩地班機往來頻繁，診所除了提供多國語言服務，也提供線上看診與彈性的假日診次，對於需要頻繁往返的跨境個案而言，大幅降低了時間與心理負擔。
吳成玄醫師強調，看著個案從香港帶來的失望轉化為懷孕的喜悅順利，不僅圓了一個家庭的夢，也再次證明台灣醫療在國際上的硬實力與人性化的溫暖。
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宜蘊醫療「試管、凍卵」講座活動資訊：
https://www.nuwacare.com/zh-TW/news/seminars/1
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