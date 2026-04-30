2026-04-30 11:36 女子漾／編輯許智捷
女警車禍殞命！男友淚喊「妳永遠是我老婆」取消日本行 分局悼念逼哭10萬人
台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心，日前在交通事故中不幸身亡，消息傳出後讓親友、同仁與不少民眾都難以接受。她生前笑容甜美、工作認真，曾被稱為「防詐天使」，如今卻因一場突如其來的車禍離世，讓許多人看了新聞都忍不住鼻酸。
第四分局也在臉書粉絲專頁「安平警好讚」發文悼念，寫下「妳的笑容與身影，我們會一直『詠』記在『心』」，貼文曝光後湧入大批網友留言哀悼，按讚數逼近10萬人，許多人留言表示「一路好走」、「辛苦了，防詐天使」、「願在天堂自由跳舞」。
原本下週要去日本 男友悲痛取消行程
鄭詠心的龍姓男友同樣任職警界，兩人原本規劃下週一同前往日本旅遊，未料一場突如其來的事故，讓所有期待瞬間歸零。從原本的相約出發，到如今只剩回憶與遺憾，落差之大，讓外界看了格外心痛。
龍姓男友隨後在IG限時動態寫下悲痛心聲，字句之間滿是自責與不捨，也讓許多網友看完忍不住落淚：
「第一晚閉上眼後都是你被撞 身體往後彈飛的畫面你沒錯 你一點錯都沒有你也是跟著前面好好的停紅燈 你才在跟我分享你新做的指甲因為我們下週還要一起去日本玩 沒了都沒了 你是個連我受個大不了的傷都會緊張心疼到大哭的女生」
「沒辦法想像你在生命最後一刻遇到這種事情 會有多麼無助 徬徨 痛苦 為什麼是你要來受這種罪 好氣 真的好氣 又好無能為力」
據了解，旅行社方面已接獲男友取消日本行的通知，也在社群平台留言表達關心與安慰。不少網友得知兩人原本即將同行，更感不捨，甚至有人自發合成兩人的婚紗照，試圖用另一種方式，替這段來不及走完的感情留下紀念與祝福。
招魂現場痛喊「妳永遠是我老婆」
事故發生後，龍姓男友與鄭詠心家屬一同前往台南市安南區安和路二段案發現場進行招魂儀式。現場氣氛凝重，龍姓男友情緒潰堤，在擲筊時哭喊「你永遠是我的老婆、快點回來」，聲聲呼喚令人動容，也讓在場親友無不鼻酸。
儀式結束後，由龍姓男友親自捧斗上車，將鄭詠心牌位送回台南市立殯儀館。原本約定好的旅程、共同規劃的未來的兩人，如今卻被迫天人永隔，也讓這起事故更添悲傷。
分局悼念「妳的笑容我們會永遠記得」
第四分局透過臉書粉絲專頁「安平警好讚」發文悼念鄭詠心，文中提到，她畢業於舞蹈系，曾在舞台上展現優雅身姿，卻選擇轉身投入警界，穿上制服，將青春與熱情奉獻給守護社會的第一線工作。
儘管從警時間不長，她始終全力以赴，無論是查緝毒品、偵破竊案、投入反詐騙宣導，或是在巡邏時協助獨居長者就醫，她都積極參與、從不缺席。
分局在文中也提到，在同仁眼中，鄭詠心待人誠懇、做事認真；在民眾眼中，她則是願意多付出一分關心、多盡一分心力的波麗士。如今她驟然離世，讓身邊的人難以接受，不少人更在悲痛中紅了眼眶。
事故經過曝光 女警停等時遭後方撞擊
根據監視器畫面，事故發生在清晨6時59分左右。當時一輛校車停靠路邊讓學生上車後準備駛離，後方機車陸續停下等待校車開走。28歲鄭詠心也在車陣中，見前車停下便跟著停等。
不料，20歲戴姓女大生疑似未注意前方車況，從後方撞上鄭詠心機車，導致鄭女失去重心往左側倒下。此時一輛由江姓男子駕駛的營業遊覽大客車緊急往對向車道閃避，前輪雖閃過，但後輪仍輾過鄭詠心上半身，造成她當場失去生命跡象。
監視器也拍下，肇事後戴女將機車牽至路邊，並多次彎腰查看車損，與江姓司機交談時也比著機車受損位置。整起事故仍待警方進一步釐清相關責任。
鄭詠心離世消息曝光後，大批民眾湧入分局臉書留言悼念。有網友說，雖然只在反詐宣導場合見過她，但看到新聞仍覺得心痛；也有人留言「甜美的防詐天使，謝謝妳，辛苦妳了，一路好走」、「美麗的天使，妳可以卸下責任了」。
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