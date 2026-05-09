2026-05-09 17:02 潮健康
水喝太少還是太多？水分攝取的迷思與科學建議
拋棄標準化參數：人體不是容量固定的水桶
很多人談到喝水，第一個想到的答案就是：「每天要喝 2000 毫升。」這句話聽起來簡單，也方便執行，但從預防醫學的角度來看，人體並不是一個容量固定的水桶。每個人的體型、活動量、流汗狀況、飲食內容、氣候環境，甚至腎臟與心血管狀態都不同，若只用一個固定數字來要求所有人，其實不夠精準。
正欣診所經理姚潘柔表示：「喝水的重點不是硬湊到某個標準，而是讓身體維持穩定的水分平衡。水分參與血液循環、體溫調節、代謝廢物排除與腸胃蠕動，也會影響專注力與精神狀態。當水分攝取不足時，可能出現口乾、尿液顏色變深、頭痛、疲倦、便秘，甚至覺得思緒不清楚。尤其是長時間待在冷氣房、經常喝咖啡或工作忙到忘記喝水的人，更容易在不知不覺中處於輕微缺水狀態。」
喝太多，也不代表更健康
但水也不是喝越多越好。對大多數健康成人來說，腎臟可以協助排出多餘水分；不過若短時間內大量灌水，特別是在大量流汗、長時間運動、腹瀉、嘔吐，或本身有腎臟病、心臟衰竭、低血鈉病史時，就可能造成電解質被稀釋，增加低血鈉風險。因此，喝水不應像完成任務一樣一次猛灌，而是要分次、穩定、依照身體狀況調整。
正欣診所營養師江庭萱建議，日常補水可以採取「少量多次」的方式，每次約 150 至 200 毫升，分散在一天中補充。若當天運動量大、天氣炎熱或流汗較多，水分需求自然會增加；相反地，若整天待在冷氣房、活動量低，也不需要硬逼自己喝到固定數字。若有長時間運動、大量流汗、腹瀉或嘔吐，則要留意電解質補充，可視情況選擇適合的電解質飲品，或透過飲食攝取鈉、鉀、鎂等礦物質。
真正的健康管理，不是被「每天 2000 毫升」這類單一標準綁架，而是理解自己的身體訊號，找到適合自己的平衡。若本身有腎臟疾病、心血管疾病、水腫問題，或正在使用利尿劑，則不建議自行大量補水或補充電解質，應由專業人員評估，才能更安全地掌握水分攝取方式。
免責聲明： 本文為健康資訊介紹，非作為醫療診斷或治療依據。實際狀況依個人健康差異不同，若有特殊體質、慢性病或不適症狀，請先諮詢專業醫師或營養師。
延伸閱讀：
參考文獻：
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