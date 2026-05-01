2026-05-01 15:01 潮健康
珍珠丘疹需要治療嗎？泌尿科提醒：多數可觀察，視外觀困擾再評估處理方式
不少男性在洗澡或親密接觸時，發現龜頭邊緣出現一圈細小、整齊排列的白色或膚色小突起，常第一時間聯想到性病，甚至誤以為是尖銳濕疣（俗稱菜花）。其實，這種情況多半是「珍珠丘疹（Pearly Penile Papules, PPP）」，屬於常見的良性生理解剖變異，並非感染，也不具傳染性。
由於外觀容易引起焦慮，不少患者仍會主動詢問：「需要治療嗎？」珍珠丘疹本身不影響健康，多數情況下無須處理，若因外觀造成心理壓力，才會進一步評估適合的處理方式。[1][2][3]
青年男性常見生理現象 並非感染或性病
珍珠丘疹通常出現在龜頭冠狀溝周圍，呈現1至3排規則、對稱、大小均一的小丘疹，外觀如珍珠般排列，因此得名。成年男性的盛行率約為14%至48%，以青春期後至年輕成年男性最為常見，且未割包皮者比例相對較高。
其本質屬於良性的纖維血管組織增生，組織學上類似血管纖維瘤，由膠原纖維與小血管構成。臨床上常以較白話的方式向病人說明：「這就像皮膚上的小肉芽，是正常的皮膚小突起，不是感染，也不是性病。」
由於外觀與尖銳濕疣相似，許多患者初次發現時容易產生高度焦慮，甚至擔心影響伴侶關係。[1]
外觀焦慮成就診主因 常見誤認為菜花
許多患者因擔心被伴侶誤會、害怕被認為感染性病，選擇主動求診。「這是不是性病？會不會傳染給另一半？」幾乎是珍珠丘疹患者最常提出的疑問。
珍珠丘疹最常被誤認為尖銳濕疣，兩者最大的差異在於排列方式。珍珠丘疹通常沿著冠狀溝整齊、對稱、等距排列；而菜花則多呈不規則散在分布，大小不一，表面較粗糙。
臨床上多數透過視診即可判斷，若外觀不典型，則可使用皮膚鏡進一步輔助辨識，極少數情況才需要切片確認。[1]
「會不會傳染給女友？」是門診最常見問題
珍珠丘疹與人類乳突病毒（HPV）無關，多項PCR檢測均未發現病灶中存在HPV DNA，證實其並非病毒感染，也不屬於性傳播疾病。
珍珠丘疹與性交頻率、首次性行為時間及伴侶子宮頸病變程度均無明顯關聯。換言之，它不是因性行為造成，也不會傳染給伴侶，伴侶並不需要因此接受額外檢查。[2]
治療不是必要 理解比處理更重要
順挺泌尿科診所許家豪院長提醒，珍珠丘疹本質上是正常的解剖變異，學理上不需要藥物或手術治療，是否處理，主要取決於患者本人的心理感受與生活困擾，而非疾病本身。
不少患者在得知「不是性病、不會傳染、也不會惡化」後，焦慮往往就已大幅減輕。真正重要的，往往不是立即處理，而是先建立正確認知，避免因誤解而產生不必要的壓力。[2]
許家豪院長：常見處理方式包含雷射 依範圍與需求個別評估
若患者因外觀因素希望處理，常見方式以雷射治療為主，其中以CO₂雷射應用較為普遍。治療原理是將表淺丘疹逐一移除，範圍小、處理精細，多數情況一次即可完成。
局部麻醉後，實際操作時間通常約10至30分鐘，完整恢復約需1至2週。治療後留疤機率相當低，且原位復發並不常見。[3]
面對私密處變化，與其自行搜尋資訊反覆擔心，不如透過專業評估確認狀況。正確認識身體變化，本身就是健康管理的重要一環。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
參考資料：
1.
Pearly Penile Papules: Still No Reason for Uneasiness.
Journal of the American Academy of Dermatology. 2003. Hogewoning CJ, Bleeker MC, van den Brule AJ, et al.
2.
Pearly Penile Papules: Effective Therapy With Pulsed Dye Laser.
JAMA Dermatology. 2013. Sapra P, Sapra S, Singh A.
3.
Laser Therapy for the Treatment of Pearly Penile Papules.
Lasers in Medical Science. 2017. Maranda EL, Akintilo L, Hundley K, et al.