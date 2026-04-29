2026-04-29 15:00 女子漾／編輯許智捷
明明天天洗澡還是有汗味？醫師揭真相：問題根本不在「洗不洗」，而是這3關鍵
夏天一到，最怕的不是流汗，而是那種自己聞不到、別人卻默默皺眉的「體味危機」。不少人都有這種困擾：明明每天洗澡、衣服天天換，甚至還狂噴香水，卻還是被同事、朋友默默拉開距離。到底問題出在哪？
胸腔暨重症專科醫師黃軒近日就在臉書分享，一名30歲女性患者的真實案例。她每天洗兩次澡，衣服也天天更換，卻還是被同事私下向主管反映座位問題，讓她委屈又困惑地問：「我明明有在洗，為什麼還是這樣？」黃軒醫師指出，很多人以為體味只是清潔問題，但其實背後牽涉的是「基因、荷爾蒙與生活習慣」三大關鍵。
汗本身其實沒味道？真正臭的是皮膚上的細菌
這個觀念很多人第一次聽都會震驚：汗，本身其實沒有味道。
黃軒醫師解釋，汗液剛排出體表時，幾乎是無菌狀態，主要成分只是水和電解質，幾乎聞不到異味，真正讓人尷尬的是皮膚表面的細菌。
當細菌接觸到汗液中的蛋白質和脂肪後，就會開始分解代謝，產生具有明顯氣味的廢物，這才是大家聞到的「汗臭味」。也就是說，體味與其說是衛生問題，更準確地說，其實是一場生化反應。
體味重不一定是髒 關鍵可能藏在你的基因裡
黃軒提到，人體有兩種汗腺，小汗腺主要負責散熱，分泌的是稀薄汗水；而大汗腺則集中在腋下、鼠蹊部、耳道等部位，分泌物含有較多蛋白質和脂肪，也更容易產生氣味。
而決定這件事的重要角色，就是ABCC11基因。這個基因會影響大汗腺分泌物的濃度。若帶有特定變異，汗液較稀、細菌較難分解，自然味道比較淡；若沒有這個變異，則更容易出現明顯體味。
有趣的是，這個基因甚至還和耳垢型態有關，乾耳垢、濕耳垢，其實都和同一個基因位點有關。所以體味比較重，不代表比較不乾淨，只是先天條件不同。
壓力大、熬夜、情緒緊繃 也會讓你「變更臭」
除了基因，荷爾蒙也是重要原因。像是青春期時，很多人突然體味變重，不是因為不愛洗澡，而是雄性荷爾蒙會刺激大汗腺變得更活躍。
同樣地，壓力大、焦慮、長期熬夜、睡眠不足，也會讓壓力荷爾蒙上升，改變汗液組成，讓蛋白質含量增加，進一步讓細菌分解出更強烈的異味。那位門診女生近期正好專案壓力大，這也是她體味突然變重的重要原因之一。
那件不脫的外套，可能才是味道來源
生活習慣和穿著環境，往往才是最容易被忽略的地雷。
像是不透氣的抓絨外套、長時間悶著的制服、運動後沒立刻換衣服，都會讓腋下和身體形成溫暖潮濕的環境，成為細菌最愛的天堂。
再加上大蒜、洋蔥、酒精等飲食習慣，代謝後的含硫物質也會透過汗液排出，讓氣味更加明顯。很多人以為只是流汗，其實那件穿了好幾天的外套，早就默默吸附了大量味道。
天天洗澡還是有味道？醫師教你5招真正改善
黃軒醫師提醒，想改善體味，重點不在「洗得多」，而是「控制細菌和環境」。
1.穿透氣衣物：棉質、排汗布材質比悶熱不透氣的衣服更適合夏天。
2.流汗後盡快換衣：尤其運動後，不要讓汗水長時間停留在皮膚上。
3.正確清潔：不是沖水就好，而是要用溫水搭配清潔用品，特別清洗腋下、腳部、腹股溝等重點區域，洗完後也一定要徹底擦乾。
4.使用止汗劑與抗菌產品：含鋁鹽的止汗劑能減少汗液分泌，比單純噴香水有效得多。
5.調整飲食與壓力：少吃刺激性食物、改善睡眠品質、降低長期壓力，往往比你想像中更有感。
香水不是救星 亂噴反而更可怕
很多人最常犯的錯，就是想用香水直接蓋掉汗味。
但黃軒直言，這不是消除，而是「混合攻擊」。汗味加上濃烈香水，不但不會比較好，反而更容易變成讓人避之唯恐不及的化學災難。真正有效的方式，從來不是掩蓋，而是改善根本原因。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower