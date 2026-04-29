2026-04-29 11:47 女子漾／編輯許智捷
山下智久來台了！Dior台北101開幕現身 5大經典穿搭：從少年感到熟男風格解析
日本超人氣男星山下智久山Ｐ（Tomohisa Yamashita） 即將於 4 月 24 日現身台灣，出席 Dior 於台北 101 舉辦的「2026 秋季系列期間限定店開幕活動」。消息一出立刻引發關注，這位長年活躍於影視與時尚圈的代表人物，每次公開亮相的造型也總是成為話題焦點。不過除了演員與歌手身份，山下智久其實也是不少穿搭愛好者心中的「低調穿搭範本」。從早期偏青春感的造型，到近年轉向簡約、俐落的成熟風格，他的時尚輪廓持續進化，卻始終維持高度一致的品味。這次就讓 JUKSY 帶大家回顧山下智久的 5 種代表穿搭風格。
《池袋西口公園》：少年山 P 的街頭原點
2000 年，年僅 15 歲的山下智久當時在演員領域初出茅廬，於經典日劇《池袋西口公園》裡第一次被觀眾記住。那時候的他雖然並非主角，但在穿搭上也是頗有風格，除了時常穿著一件防風外套，有時也會以格紋襯衫＋印花 T＋卡其長褲呈現穿搭，簡單卻自然。這樣的穿法放在現在依舊不顯過時，反而成了那個年代「日本少年街頭風」的代名詞。
偶像黃金期：制服、與「校園偶像」的時尚密碼
進入《改造野豬妹》、《東大特訓班》的校園時代，山 P 的穿搭因為戲裡的角色而轉為青春學院風。那個時候的他把制服穿出了一種不守規矩的叛逆時髦感，領帶鬆開一點、襯衫不完全紮進褲子、外套的袖口微微捲起，甚至也戴上了十字架項鍊與褲鏈等等，這些細節都成了年輕人模仿的穿法。
＊番外篇，這裡還可以看到山下智久在《零秒出手》時所帶火的 Nike Dunk 還有 Air Force 1 球鞋。當然，還有那個「山下紫」。
皮衣穿搭：傳遞出強大氣場
當山下智久進入成熟階段後，皮衣成了他最具代表性的單品之一。簡單的騎士皮外套搭上白 T 和黑褲，看似毫不費力，卻氣場全開。皮革與金屬扣件的反光在他身上不顯張揚，而是一種「自信的冷靜」。
正裝與襯衫：成熟男人的必備
除了皮衣凸顯氣場外，山下智久在各大時尚雜誌和品牌活動中的造型也開始更講究剪裁，並且也更常著用正裝、襯衫、高領毛衣等等能凸顯成熟男人魅力的單品。而正裝的話包含深灰、海軍藍、棕色、黑色等等色系都有出現，每種顏色都讓山下智久呈現出沉穩但不僵硬的高級感。
隨性街頭風格：牛仔褲與帆布鞋的日常舒適
近年來，隨著他在海外生活與重新出發，山 P 的私服穿搭更顯「不費力」。他常在社群上分享日常造型，包含著用一件素 Tee 、牛仔褲、Converse 帆布鞋，或偶爾素 Tee 加上類似色系長褲。這樣的穿法看似隨性與日常，卻蘊含高度平衡感；沒有過多的飾品，顏色控制在兩，
三種左右，這種風格的他更貼近真實生活，也更讓我們看見山 P 的親民一面。
從《池袋西口公園》的街頭少年，到如今即將現身台北出席 Dior 2026 秋季系列期間限定店開幕活動的成熟男星，山下智久的穿搭轉變，其實就像他一路走來的縮影。從早期帶點叛逆感的街頭造型，到舞台上精緻洗鍊的時裝輪廓，再到近年學會「留白」的極簡風格，他始終用自己的方式詮釋「成長」這件事。
也正因為如此，山下智久的時尚影響力從來不只是紅毯或品牌合作，而是體現在日常穿搭之中——低調卻精準，簡單卻有層次。這次隨著 Dior 活動再度來台，他的造型不僅是品牌的一部分，更像是一種長年累積下來的風格體現。對不少人來說，這次也再次看見山Ｐ如何從偶像轉化為真正理解生活與風格的男人。
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