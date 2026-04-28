被笑50歲還出來露 王俐人千萬債務人生課：阿姨沒有可憐，我只是在承擔

「我最近常聽到人家這位阿姨是怎麼了，是不是這樣（腦筋有問題)？沒有，阿姨很好。你不喜歡就不要看，不要一邊看一邊酸，說你都奶都垂成這樣，你的肉都已經那個鬆成這樣了，我覺得沒有必要。」

49歲的氣質女星王俐人最近尺度大解放，在成人頻道穿輕薄睡衣和男優互動、和女優做瑜珈，網友不是罵噁心，就是說她好可憐。但我認真爬梳了她的談話，真心覺得王俐人超猛，根本堪稱做自己、勇敢承擔的表率。

​我曾經在幾次記者會場合，遇過王俐人。不誇張，她本人真的肌膚吹彈可破，外表維持得非常好，談吐也相當有條理。

為何她會突然轉型？主要是借名讓朋友開公司卻倒債，加上之前投資失利總共千萬債務，她沒有崩潰、沒有逃跑擺爛，只是勇敢的想辦法解決，還繼續做公益。這是一堂關於善良邊界與真實活法的生存課，也是一位女星從雲端墜落後，最颯爽的轉身。

第一個啟示：創業最貴的一課「濫好人」的代價

​王俐人背負千萬債務的核心，源於一份「沒有邊界的善良」。她在疫情期間經營私廚，地點隱密且缺乏過路客，她在股東們最窮困時，因不忍看朋友受苦而主動退還所有股份，獨自扛下經營風險，借貸養員工。

​自己已經夠苦了，她又借名讓朋友開店而莫名背上500萬債務，朋友跑了留她一人承擔。

王俐人用這筆昂貴的「學費」看清，善良若沒有長出牙齒，就成了軟弱。她穿著運動內衣直播，跟身旁的年輕女優說：「不要當爛好人。自己有錢自己留住，任何人跟你叫窮叫苦都不用理會，因為沒有人會幫助你，每個人都是自私的。不要像姐姐一樣當爛好人，覺得人家可憐，結果對方錢不還就跑掉了。」

第二個啟示：面對年齡歧視，50 歲「阿姨」正面對決

​面對財務危機，王俐人選擇參加成人頻道直播來工作賺錢。

女星脫衣就是沉淪！怎麼那麼可憐？是不是頭腦壞了？網民惡毒攻擊她的年齡，嘲諷她「50 歲阿姨」、「奶垂肉鬆」。​

面對外貌審視、社會對年齡的集體惡意，王俐人超猛，她選擇正面對決。「阿姨現在就是很清楚知道要愛自己、活出自己。不要一邊看一邊酸，你們覺得可以隨便寫東西，不要因為我們看不到你，然後你做一些無聊的事情。」

第三個啟示：不需要被心疼，需要的是把人生拿回來

最讓我佩服的是，王俐人完全不吃「妳好可憐」那一套。「我都不懂大家的意思，大家覺得很心疼我，因為心疼我在吹頭髮、穿居家服嗎？還是大家真的覺得就是我現在就是要當豔星？」

「我要當艷星那也是我自己的事情，我不需要大家心疼，我覺得要心疼的話，你要心疼我沒有錢過生活，不要一直心疼有些有的沒有的。」最酷的是，她說：「豔星沒有不好，也沒有什麼丟臉。你能看到我，然後覺得我是個很美的豔星，我要很感謝你，因為不是每個人可以當豔星。」

​這句話很王俐人。直接、坦白，不閃躲。她做她想做的事，喜歡她的人，她謝謝；討厭她的人，也就這樣。

她不再把自己困在「女星應該優雅」、「女人年紀大了應該收起來」、「欠債的人應該可憐兮兮」這些框架裡。她現在要的很簡單：工作、賺錢、還債、生活。這比任何表面光鮮都更有尊嚴。

願意為自己的選擇負責 本身就值得尊重

​王俐人最讓人佩服的地方，是她沒有把自己交給別人的眼光審判。被朋友坑、背上千萬債務，她沒有逃；被酸民羞辱年齡和身材，她沒有躲。她只是選擇靠自己工作、賺錢、還債，做自己想做的選擇。

一個善良的女人，走過很痛的代價後，願意為自己的選擇負責，靠自己的雙手生活，努力把欠下的人生功課一點一點還清，這本身就值得尊重。她沒有傷害誰，也沒有把責任丟給誰，只是選了一條自己承受得起的路繼續往前走。這樣的人生，不丟臉，也不需要任何人替她判分。​

王俐人，加油！

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