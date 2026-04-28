2026-04-28 12:01 女子漾／編輯許智捷
當兵共用「這物品」竟染菜花？同梯爆感染風波 女友怒疑「偷吃」鬧分手
「我以為菜花只能透過性行為傳染，沒想到只是借毛巾、刮鬍刀也可能中招？」一則網友在社群平台Threads上的發文，意外掀起大批網友熱議。原PO表示，弟弟當兵時同梯有人感染俗稱「菜花」的尖形濕疣（Condyloma Acuminata），原本大家都以為是性接觸傳染，沒想到竟傳出疑似因為感情太好、互借毛巾和刮鬍刀而被傳染，甚至還因此鬧出情侶誤會，讓女友懷疑男友「在外面亂來」。
貼文曝光後，不少網友瞬間嚇壞，直呼「原來菜花傳染力這麼強」、「那去公共廁所是不是很危險？」、「按摩、泳池也會傳染嗎？」也有人開始認真詢問：「4價打過了還要補9價嗎？」
菜花到底是什麼？其實是HPV病毒惹的禍
所謂的「菜花」，醫學名稱為尖形濕疣，主要是由人類乳突病毒HPV（Human Papillomavirus）中的低風險型別，例如第6型與第11型所引起。常見於生殖器、肛門周圍，也可能出現在口腔、咽喉等黏膜部位，外觀看起來像一顆顆凸起的小肉芽，因此被俗稱為「菜花」。
雖然大多數人第一時間會聯想到性行為傳染，但醫師指出，HPV的確以親密接觸為主要傳播途徑，不過只要皮膚或黏膜有微小傷口，接觸到帶有病毒的分泌物，也存在感染風險。
醫師電燒菜花沒戴口罩 竟連鼻孔也感染長出菜花
有醫師網友留言分享臨床經驗指出，菜花的傳染力其實非常高，甚至曾有醫師因為電燒治療菜花時未完整配戴防護設備，結果鼻腔內也長出菜花；也有人因手術時未妥善防護，腳部皮膚受到感染。
這也讓不少人重新正視「非性行為傳染」的可能性。像是共用毛巾、刮鬍刀、貼身衣物，若上面殘留病毒，又剛好接觸到破損皮膚，就有機會成為傳播媒介。不過醫師也提醒，這類情況相較於直接性接觸，機率仍相對較低，不需要過度恐慌。真正要注意的是「高風險接觸」與個人衛生習慣，而不是把所有公共場所都視為危險地帶。
公廁、泳池、按摩店會傳染嗎？
看到討論串，不少網友最擔心的就是：「那上公共廁所會不會中？」、「去游泳池是不是很危險？」
事實上，HPV病毒離開人體後存活能力有限，透過馬桶座、公廁、一般泳池水直接感染的機率非常低。只要維持基本清潔習慣，不需要因為恐懼而完全不敢使用公共設施。至於按摩是否會傳染，則要看是否涉及私密部位接觸，以及從業人員的衛生管理。一般正常按摩行為並不會直接造成感染。
打過4價還要補9價？醫師：很多人都會這樣做
討論中另一個熱門問題就是：「已經打過4價HPV疫苗，還需要補打9價嗎？」
目前9價疫苗可涵蓋更多HPV型別，除了預防菜花常見的第6、11型，也能涵蓋更多高風險致癌型病毒，因此不少醫師會建議，若經濟條件允許，可評估補打9價疫苗，讓保護範圍更完整。至於是否需要重新打滿3劑，則需依照個人過去接種紀錄、年齡及醫師評估而定，建議直接至婦產科、泌尿科、家醫科或有提供疫苗服務的診所諮詢。
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