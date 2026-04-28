2026-04-28 09:57 女子漾／編輯許智捷
行動電源別亂買！「這款」3個月燒破20起 專家急喊：快停用
近年不少人買行動電源時，第一眼都會被「自帶插頭」設計吸引，不用額外帶線、直接插牆就能充，看起來方便又省事。不過這種看似貼心的設計，最近卻頻頻爆出安全警訊。
近3個月內，全台已陸續傳出超過20起「自帶插頭行動電源」起火事件，不少案例甚至不是使用多年後老化，而是在插上插座的瞬間，就直接冒煙、燃燒甚至爆炸。臉書粉專「消防神主牌」也特別發文示警，提醒民眾這類產品潛藏高風險，並提出3個實用防範方法，呼籲大家別再掉以輕心。
自帶插頭行動電源為什麼特別危險？
一般常見的行動電源，多半是「電池本體＋外接充電線＋充電頭」的分離式設計。充電時，由外部充電頭負責把家用110伏特交流電，轉換成鋰電池需要的直流電，讓整體散熱空間相對獨立，也比較安全。
但所謂「自帶插頭行動電源」，則是把充電頭直接整合進機身裡，整台設備可以直接插上牆壁充電，雖然少帶一條線，看起來更方便，卻也讓風險大幅提高。
消防專家指出，這類產品最大的問題就在於「高熱元件全擠在一起」。交流電轉換電路本身就容易發熱，鋰電池在充電過程中也會產生熱能，兩者同時被塞進狹小空間裡，散熱條件極差，一旦遇到電壓異常、短路或零件品質不穩，極可能在插電瞬間直接出事。
不是用太久才爆炸 很多是「一插就燒」
不少人以為行動電源起火，多半是因為產品老舊、電池膨脹才發生意外，但實際上，自帶插頭款式更常見的情況是「插下去的那一秒就出事」。
消防神主牌提到，這類產品許多來自低價海外通路，部分品管與安全標準相對不足，尤其是內建交流電轉換模組品質若不穩定，更容易在瞬間產生高溫、火花甚至爆燃。
近期也有醫護人員分享，自己明明沒有使用行動電源，只是將它放在包包裡，再放進更衣室櫃子，沒想到竟突然冒出濃煙，最後發現是行動電源疑似自行燃燒，讓不少網友看完直呼「真的太可怕」。
防範危險 消防專家提醒3件事一定要做
一、避免使用「自帶插頭款」
不論品牌，只要是可以直接插牆充電的行動電源，都建議提高警覺。充電時一定要有人在旁邊，不要插上後就離開，充飽也要立刻拔掉，避免長時間持續通電。
二、優先改用分離式設計
最安全的選擇，還是改用「行動電源本體＋充電線＋BSMI認證充電頭」的分離式組合。這樣每個元件散熱空間獨立，不容易因熱能累積而引發危險，整體安全性也明顯更高。
三、充電位置遠離可燃物
很多火災不是因為爆炸本身嚴重，而是周圍剛好有鞋櫃、床單、紙箱等可燃物，導致火勢迅速延燒。建議不要在床邊、鞋架旁或堆滿雜物的地方充電，降低火災擴大的風險。
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