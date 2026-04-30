2026-04-30 19:01 潮健康
心悸、暴瘦不只是壓力大！ 「甲狀腺亢進」9大警訊：拖太久恐心律不整
潮健康／編輯部
工作忙、睡得少、壓力大，是現代人生活常態，也讓不少人出現心悸、焦躁、睡不好、體重忽高忽低等問題時，第一時間只想到「最近太操了」。但如果這些情況持續發生，還合併怕熱、流汗變多、手抖、腹瀉、食慾增加卻變瘦，就不能只當成高壓生活的副作用，因為這很可能是甲狀腺亢進的典型表現。
壓力大還是甲狀腺出事？ 這些症狀最容易被搞混
權威期刊《JAMA》於2024刊載之《What Is Hyperthyroidism?》一文指出，甲狀腺亢進會讓身體處於代謝加速狀態，因此常見症狀包括焦慮、失眠、心悸、怕熱、多汗、腹瀉、月經不規則、呼吸喘，以及不明原因體重下降。由於這些症狀與壓力、熬夜、咖啡喝太多十分相似，因此不少患者一開始都以為只是生活失衡，等到問題拖久了才發現，原來是甲狀腺功能異常。
尤其有些患者並不會立刻出現很劇烈的不適，而是慢慢變得比較急躁、比較怕熱、比較容易心跳快。這些改變看似不嚴重，卻往往是最容易讓人忽略的危險訊號。當身體長期處於代謝過快狀態，心血管、骨骼與神經系統都可能跟著承受額外負擔。
醫界最擔心的不是變瘦 而是心臟跟著受影響
甲狀腺亢進之所以不能輕忽，不只是因為體重變化或睡眠受影響，更重要的是它可能增加心律不整與心血管事件風險。美國甲狀腺學會整理的最新研究指出，甲狀腺亢進與心房顫動、心衰竭、重大心血管事件及整體死亡風險上升有關。也就是說，這不是單純「荷爾蒙比較旺盛」，而是可能牽動整體循環系統負荷的疾病。
對本身已有高血壓、冠心病、心臟功能較差，或年紀較大的族群來說，風險更不能小看。若心臟長期處於受刺激、心跳過快的狀態，後續就可能引發更嚴重的節律異常與心臟併發症。因此，若近期靜止時心跳偏快、容易胸口悸動，或運動時特別喘，就不該只把原因推給焦慮或體力差。
甲狀腺亢進怎麼診斷？ 抽血檢查是第一步
美國甲狀腺學會（ATA）則提醒，甲狀腺亢進不能只靠症狀自行判斷，診斷上通常仍需抽血確認。JAMA 指出，若懷疑甲狀腺功能過高，通常會先檢查TSH與游離 T4；如果是葛瑞夫茲氏症，也可能在血中驗到甲狀腺受體抗體。若病因不明、懷疑甲狀腺結節，則可能需要進一步安排影像或甲狀腺掃描。
也因此，若近期同時出現多項典型症狀，最實際的做法不是狂補保健品、改喝無咖啡因飲料，或單純強迫自己多休息，而是儘快就醫抽血，把病因查清楚。愈早診斷，愈有機會在影響心臟與日常生活之前就把狀況控制住。
治療不只是吃藥而已 還關係到長期心血管風險
目前甲狀腺亢進常見治療方式包括抗甲狀腺藥物、放射碘治療與手術。JAMA 提醒，開始用藥後，初期通常需每 2 到 4 個月檢查一次甲狀腺功能，確認數值是否回穩。美國甲狀腺學會整理的研究也指出，不同治療方式對後續重大心血管事件風險可能有不同影響，顯示控制甲狀腺功能，不只是改善心悸與失眠，更是整體風險管理的一部分。
美國甲狀腺學會（ATA）指出，特別是明顯心悸、體重快速下降、靜止時心跳偏快者，若長期拖延不治療，可能讓心臟持續處於超負荷狀態。因此，別把症狀改善視為唯一治療目標，更要看長期追蹤與心血管保護是否到位。
心悸、怕熱、暴瘦同時出現 別再只當成壓力警訊
很多人以為甲狀腺亢進一定會瘦很多，事實上不一定。哈佛健康出版社提醒，有些患者主要表現為焦慮、脾氣變急、睡眠差、手抖或心悸，反而沒有那麼明顯的體重變化。女性則可能合併月經異常、掉髮、疲倦等狀況，更容易和荷爾蒙波動混淆。
總的來說，甲狀腺亢進最危險的地方，在於它太容易被誤認為只是生活太累、代謝太快，進而延誤就醫。若近期同時出現心悸、怕熱、失眠、多汗、暴瘦等 2 至 3 項以上症狀，建議盡快到新陳代謝科或家醫科檢查，別讓一時忽視，換來更大的心臟風險。
資料來源：
Clinical Thyroidology® for the Public
Thyroid hormone: How it affects your heart
New Guidelines for Managing Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis
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