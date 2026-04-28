社恐不是害羞而已！一被注視就腦袋當機？心理學揭開「臉紅、結巴、想逃跑」背後真相。圖片來源：女子漾AI製圖

你有沒有過這種時刻？只是走進一間坐滿人的會議室，心跳就突然加快；輪到自己發言時，明明早就準備好，卻還是腦袋一片空白；甚至只是去超商結帳、餐廳點餐，都會先在心裡默念好幾次，深怕自己哪句話說錯。

很多人以為，這只是害羞、內向，甚至覺得只要「勇敢一點」就能克服。但事實上，這種對他人目光與評價的強烈恐懼，很可能早已超過性格範圍，而是一種長期被忽略的心理困擾，叫做「社交恐懼」。

社交恐懼早在二十世紀初就已被精神科醫師提出，卻直到二十世紀晚期才逐漸受到學界重視。人們總將社交恐懼簡化為個性害羞、內向，認為只要「勇敢」一點就可以克服，徹底忽略其嚴重性與可能影響。

然而，這種對「人」的焦慮感並不只是性格使然，更牽涉生理與社會文化因素，也可能受到童年成長經驗或重大事件影響。當大眾對這種病症缺乏理解時，許多人便只能長期承受社交帶來的焦慮與不安，卻不知道該向誰求助。

圖片來源：IG @netflixkr

社交恐懼並不只是怕說話，而是害怕被看見、被評價、被否定。從臉紅、發抖、講話結巴，到腦中反覆懷疑「我是不是講錯話了」、「他是不是覺得我很蠢」，真正讓人疲憊的，往往是停不下來的自我否定。

他成績很好，卻連幫病人量血壓都會害怕

有些人在他人眼中看起來很自信、優秀，但內心其實每天都在和焦慮對抗。

像一位24歲的實習醫師，成績一直很好，筆試幾乎沒有問題，卻非常害怕在別人的注視下做事。

從在餐廳吃飯、公開場合報告，到主任醫師盯著他診斷病人，甚至只是病人的眼神，都讓他感到強烈壓力。

量血壓、聽診、打針，這些原本再普通不過的醫療訓練，對他來說卻像公開處刑。只要旁邊有人看著，他就開始緊張，害怕做錯、害怕被評價、害怕被看不起。

因此他總是習慣躲在人群後面，不主動接觸病人，也刻意選擇互動比較少的環境，只為了減少暴露在別人目光下的機會。

《瑞草洞》劇照。圖片來源：Disney+提供

真正困住人的，是那句「我是不是不夠好」

社交恐懼最深的核心，往往不是害怕社交本身，而是那句藏在心裡很久的自我懷疑。

我是不是很沒用？

我是不是根本不夠好？

別人是不是其實都看不起我？

只要氣氛有一點尷尬，就覺得一定是自己的錯；只要別人語氣冷一點，就開始懷疑是不是被討厭了。

在這種狀態下，一個小小的失誤，都可能在腦中被放大成一場人生災難。

別人早就忘記的一句話，自己卻能反覆回想好幾天。

真正讓人精疲力盡的，很多時候不是社交本身，而是自己對自己的苛責。

《瑞草洞》劇照。圖片來源：Disney+提供

克服社恐，先從停止責怪自己開始

很多人會說：「你就勇敢一點啊。」

但對社交恐懼的人來說，問題往往不在勇氣，而是每一次靠近別人，都像踩在高空鋼索上。

害怕被拒絕、害怕被否定、害怕付出之後發現自己不值得被喜歡，所以逃避成了一種保護自己的方式。

不去聚會，就少一次尷尬；不主動聯絡，就少一次失望；不開始一段關係，就能避開受傷的可能。

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真正的改變，也不是強迫自己突然變得外向，而是慢慢學會分辨：眼前發生的事情，和腦中不斷放大的災難，很多時候其實不是同一件事。

別人沒有一直盯著你，一次冷場也不代表你很失敗。

那些讓你反覆失眠的畫面，很多時候只是焦慮替你寫好的劇本。

你不是不會社交，只是太久沒有好好理解自己

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本文摘自：《社恐：臉紅、結巴、迴避……解析各類社交障礙心理學經典，揭示害羞到恐慌的社交恐懼光譜，理解與人接觸產生焦慮的真相》，克里斯托夫．安德烈、帕特里克．列哲宏、安東．帕里索羅 著，臉譜出版。