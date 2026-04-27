職場人必看！開很多會=很有效率？黃仁勳和矽谷巨頭如何用「不開會」來革命企業效率

開很多會=很有效率？黃仁勳和矽谷巨頭如何用「不開會」來革命企業效率

我在第一線跑新聞的時候，幾乎很少開會。記者24小時待命、要衝第一時間處理新聞，如果為了開會離開轄區，發生突發新聞反而無從反應。後來我才發現，原來我是台灣職場的例外。

​很多主管把「開很多會」當成一種信仰。主管將日程表排得滿滿當當，彷彿行程爆滿就等於領導力十足；沒完沒了的會議邀請，讓員工疲於奔命，反而延誤了真正的工作進度。

用開會來尋求安全感、分散責任壓力，這樣做對嗎？最近我看了《財星雜誌》4月報導，分享黃仁勳在內的全球頂尖執行長，如何打破傳統開會文化，對我啟發很多。

連時間都守不住 很難守住更大的成果

報導指出，許多領導全球數十億甚至數兆美元企業的執行長，正在打破傳統的職場規範，以自己獨特的方式重新定義什麼叫做「高效工作」。

不是每一場會議都是必要的，不是所有的時間表滿檔都代表領導力。

這些CEO認為，員工深陷於「檢查無止盡的郵件、參加接踵而至的會議、周末前筋疲力盡」的辦公室生活當中。但真正成功的領導者，反而敢於挑戰這套系統，用更激進的方式來管理自己和組織的時間。

黃仁勳：廢除一對一會議，追求資訊透明

Nvidia執行長黃仁勳掌管4.8兆美元的公司，卻完全廢除與55位直屬部下的一對一會議。他的邏輯很簡單：頻繁的單獨會議只會讓行程堵塞，拖慢公司的步調。這樣的安排有助於維持組織內的透明度，讓資訊流通更迅速。

黃仁勳強調，他不會私下告訴某位員工什麼秘密，也不存在「只有這個人才知道」的訊息。他只會在員工真正需要時「放下一切」幫助他們。

​這套做法使得Nvidia得以在AI競賽中保持敏捷性。因為資訊流通速度越快，員工被賦能的程度就越高，而不是被限制在所知的範圍內。

Airbnb 執行長：拒絕電子郵件，延後晨會

​Airbnb執行長布萊恩·切斯基統管估值860億美元的短期租賃平台，他用更直接的方式反抗職場常規。

​在新冠疫情前，他最討厭的工作內容就是收發電子郵件，所以乾脆戒掉它，只用用簡訊和電話來處理工作事務。此外，切斯基的創意總在深夜湧現，所以他也拒絕參加10點前的晨間會議。

他這樣做的理由是：「當你是執行長時，你有權決定第一場會議幾點開始。」直接反駁了矽谷「早起拚命」的主流文化。

聯合航空執行長：辦公室午睡是祕密武器

聯合航空執行長史考特·柯比，掌管市值330億美元的航空巨人，他用來保持敏銳的祕訣，是每天在辦公室午睡20分鐘。他說，這20分鐘的休息，比他在同樣時間內能完成的任何事情都更有價值。這個「能量小睡」能幫她提升警覺度、改善心情、增強思考清晰度，並對抗疲勞。

他直言：「當你疲憊時，大腦無法百分百運作。如果你不在最佳狀態，就不應該做決策。」

西南航空執行長：下午時光神聖不可侵犯

西南航空執行長鮑勃·喬丹有個規則：每週三、四、五的下午他的行事曆完全空白，禁止安排任何會議。他把這段時間留給「思考什麼才是真正重要的事」。​喬丹坦承，剛開始擔任領導人時，他會把「忙碌程度」和「開會次數」與領導力畫上等號。但後來他發現自己陷入困境：沒有時間真正工作，反而開會變成了工作本身。

喬丹認為，企業聘請執行長是因為他們在某些領域特別擅長，但這些真正的工作卻往往被時間黑洞般的會議吞沒，只有空出時間才能專注於真正重要的事。

Twilio 執行長：會議縮短，效率翻倍

Twilio執行長科茲馬·希普錢德勒是個「聰明工作」的信徒。他對會議採取了嚴格的時間紀律，不參加對公司推動力沒有幫助、也不能帶來能量的會議。​

他的做法是：30分鐘的會議，只花25分鐘；60分鐘的會議，只花50分鐘。中間省下來的時間，他會利用來快速繞房子跑一圈、透透氣，讓血液流動。這看似無關緊要的5到10分鐘，其實是他用來保持活力、維持專注力的巧妙安排。

三個職場工作者的實踐省思

這份報導完全顛覆了多數人的職場想像，我整理出3個感悟，分享給你：

第一：「看起來忙」不等於「真正在工作」

在台灣職場文化中，許多公司迷信日程表排滿等於價值高。但這些全球頂尖執行長的做法告訴我們：開的會越多，反而越沒有時間做真正需要做的事。

​黃仁勳廢除一對一會議、喬丹空出下午時光，都是在刻意製造「不被打擾」的時間。這不是偷懶，而是保護深度思考、戰略決策、創新構想的時間。如果你發現自己每天從早開到晚都是會議，那該檢視的不是你有多勤勞，而是你的組織系統設計出了問題。

第二：高效領導力來自「設定邊界」，而不是「什麼都說好」

​布萊恩·切斯基不用電子郵件、不上10點前的會，聽起來很難相處。但他其實是在宣示，你有權為自己的時間做主。

這對許多習慣被動等待、唯唯諾諾、被會議邀請牽著鼻子走的職場人來說，是個強有力的啟示。

「說不」其實是一項能力。當你清楚地界定什麼事情值得你的時間，什麼事情不值得時，你才能真正把資源配置到高槓桿的地方。在你的職涯中，學會拒絕可能比學會接受更重要。

第三：照顧自己的身心狀態，是最有效的生產力投資

台灣職場常見的現象是用「犧牲休息」來表現敬業。學柯比20分鐘午睡、希普錢德勒運動，很多人超剉「這樣不會說我是薪水小偷嗎？」但這些執行長用行動證明，休息不是對工作的怠慢，而是為工作品質的投資。他們把這些活動視為工作的一部分，因為大腦不在最佳狀態，做出的決策必然打折扣。

一起努力 有能力把時間還給自己​

台灣職場最荒謬的一幕，常常就是一群人忙到沒時間做事，卻還以為那叫敬業。黃仁勳和這些企業大老們告訴我們：真正厲害的人，不會把自己交給無止盡的會議，而是會把最珍貴的時間，留給判斷、創造和解決問題。

如果你是老闆，也許可以從今天開始少開一場沒有結論的會，少要一份只是讓自己安心的報告，把時間還給真正做事的人。​如果你跟我一樣都只是一般員工，當主管邀請你參加一場無關會議時，可以禮貌但清晰地說：「這個議題好像和我的工作無關，是否可以跳過？」

​你的時間，無比珍貴。當你開始真正思考什麼是重要的事時，一切都會改變。從現在開始，在你能掌控的範圍內，開始奪回你的時間。