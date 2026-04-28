2026-04-28 09:04 潮健康
接連食物中毒事件敲警鐘 醫師：追查食安之外，更要重視腸道與免疫防線
近期台灣接連出現食物中毒與腹瀉群聚事件，讓外食風險再度成為社會關注焦點(1)。民眾對「吃進去的東西是否安全」預期將更加敏感。然而，除了食品本身的風險，為什麼同樣吃到有問題的食物，有些人反應劇烈，有些人卻症狀較輕？博馨診所院長謝伯欣醫師認為，差別不只在病原本身，也和個人的胃酸、腸道菌相與免疫狀態有關。
面對一波又一波的食安與腸胃炎新聞，謝醫師表示，食物中毒首先當然是食安問題，污染源與責任必須查清楚，但從民眾日常風險管理來看，外食本來就有潛在風險，若要把食材來源、保存條件與烹調衛生掌握在自己手上，在家自己煮，仍然是最安全的方式。
同樣吃到有問題的食物，為什麼每個人反應差很多？
謝伯欣醫師表示，最直觀的差異之一，就是每個人實際吃進去的量不同；接觸到的細菌或毒素越多，症狀自然可能越明顯。除此之外，從臨床觀察來看，胃酸強度、腸道菌相狀態與免疫功能，也會影響一個人面對外來病原時的承受力。
他指出，近期腹瀉就醫數升高，不只是提醒民眾注意外食風險，也顯示不少人的腸胃道環境可能早已處在較脆弱的狀態。若原本就有消化功能不佳、容易脹氣或反覆腹瀉等問題，遇到同樣的病原暴露時，往往更容易出現較明顯的不適。病原攝入量與發病風險存在劑量反應關係，而免疫功能較弱者也較容易出現較重症狀(2)。
胃酸，是第一道常被忽略的防線
「很多人只注意食物乾不乾淨，卻忽略了自己的胃有沒有能力先擋住病原。」謝醫師表示，胃酸其實是人體面對外來壞菌的第一道防線。若胃酸條件不足，病原較容易通過上消化道，進一步增加腸道感染的風險(2)。
他特別提醒，長期使用胃藥，尤其是抑制胃酸分泌藥物（PPI）的人，更要留意自己的腸胃與感染風險。現有研究也指出，胃酸抑制與部分腸道感染風險增加有關，且可能進一步影響胃腸道菌相平衡(2)。
圖片來源：經由 AI 技術生成
腸道菌相失衡，可能讓身體更難恢復
除了胃酸，謝醫師認為，腸道菌相是第二道很容易被忽略的防線。健康菌相越穩定，壞菌越不容易快速繁殖；反過來說，若菌相失衡，腸胃道在面對外來病原時，抵抗力也會下降。
他表示，從臨床觀察來看，容易脹氣、腹瀉、胃食道逆流的人，往往不只是單純「腸胃敏感」，而可能代表消化功能、菌相平衡或腸道環境值得進一步檢視。尤其是曾使用抗生素的人，常見腸道菌相受到干擾，之後即使急性感染結束，腸胃也可能需要更長時間恢復(3)。
圖片來源：經由 AI 技術生成
哪些人特別要注意腸胃與免疫防線？
謝醫師指出，以下幾類族群在這波食安與腸胃炎事件中，更需要提高警覺。
他表示，這些族群不一定都會出現重症，但從臨床角度來看，若原本胃酸、菌相或免疫條件就比較弱，遇到食物中毒或感染時，往往更容易症狀明顯、恢復較慢。
醫授三招保養 提升腸道健康
在日常保養上，謝醫師建議，民眾平時就應開始照顧腸道環境，而不是等到急性腹瀉、食物中毒後才補救。談到一般人平常可以怎麼保養自己的腸道力，謝醫師分享三招：
若以日常生活的簡單做法來說，飯後適量飲用較酸的檸檬汁，是不少人容易執行且能有效增加胃酸的方式
過多精緻碳水化合物容易增加壞菌滋生；若飲食內容能夠調整為以蛋白質為主、同時攝取適量好的油脂，將有助膽汁分泌、改善腸道環境及維持腸道菌相平衡。
益生菌對改善腸道菌相、幫助腸道環境穩定、提升免疫力有一定的幫助(4)。平常可以多攝取優格、泡菜、納豆、味噌等，富含益生菌或益生元的食物，如平時無法攝取足夠的這類食物，可以考慮補充益生菌的保健品，更有效補充腸道所需。
長期脹氣、腹瀉、胃食道逆流，不要只當成小毛病
食安事件帶來的最大提醒，不只是「哪一家出問題」，而是讓更多人重新注意自己的腸胃狀態。若平常就有長期脹氣、腹瀉、胃食道逆流等問題，不宜只把它們當成短暫不適，而應把它視為身體防線可能失衡的訊號(6)。最後，謝醫師提醒外食民眾把握三件事：
對民眾而言，當外在風險難以完全避免時，平時把自己的腸道與免疫防線照顧好，才是最實際的自保方式。
謝伯欣醫師簡介
主要經歷
- 台灣大學醫學系畢
- 台北榮總家庭醫學科＆毒物科總醫師
- 衛生署毒藥物防治諮詢中心總醫師
- 台北榮民總醫院主治醫師
- 美國功能醫學學會會員
- 現為博馨診所院長
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
參考文獻