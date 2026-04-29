2026-04-29 10:03 潮健康
毛孩獨自在家都在做什麼？解析「寵物分離焦慮」行為與3大日常調整方式
生活步調緊湊，你不得不讓寵物長時間獨留家中。每當大門關上，你匆匆趕赴職場，轉身出門後，毛小孩可能會整日趴在門口痴痴守候、在空蕩蕩的客廳裡來回踱步，或是只能無助地望著窗外發呆。對人類而言，出門上班只是日常，但對於視主人為全世界的毛孩來說，漫長的等待卻可能成為巨大的壓力來源。
「寵物分離焦慮」已逐漸成為飼主圈高度關注的文明病。不少人透過寵物攝影機發現，當自己外出時，家中的貓狗會出現異常吠叫、破壞家具、過度舔舐甚至食慾不振等行為。這究竟是怎麼回事？專家指出，這其實是寵物可能反映壓力或不適的行為表現。
拆家、吠叫不是「不乖」！獸醫：那是無聲的求救信號
許多飼主會將寵物的吠叫或破壞行為貼上「不聽話」的標籤，但這很可能是巨大壓力的展現。安心動物醫院院長王仁潔表示：「分離焦慮通常不是單一原因造成的，而是與陪伴時間、生活環境與刺激量息息相關。如果寵物長時間處於缺乏互動的狀態，就可能透過破壞或異常行為來釋放壓力。」
想要改善毛孩的分離焦慮，不妨從以下「三大解方」著手：
解方一：建立規律作息，打造安心避風港
- 作息規律： 固定餵食與散步時間，出門前後保持平靜，不需過度情緒化道別，讓寵物知道主人出門是件平常事。
- 專屬空間： 規劃安靜的休息區，放些帶有主人氣味的衣物。
- 穩定氛圍： 獨自在家時，可開盞柔和的燈或播放輕音樂，減少孤獨感。
解方二：善用寵物「嗅覺」以芳療輔助安定情緒
貓狗的嗅覺極度靈敏，氣味會直接影響牠們的安全感。刺鼻的清潔劑或人工香精可能加重壓力；反之，保留熟悉的氣味，或適度使用對寵物友善的天然香氣，可能有助於營造較為放鬆的環境氛圍。
解方三：給予「高品質陪伴」
飼主的「陪伴」仍是影響寵物情緒最核心的關鍵。再多的環境調整，都無法完全取代與主人的真實互動。王仁潔院長進一步表示，在忙碌的現代生活中，如何在有限的下班時間內，放下手機，給予毛孩全心全意的「高品質陪伴」（如：專注的遊戲時間、撫摸與對話），或許才是治癒寵物分離焦慮重要的日常照護關鍵。
芳療呵護毛孩，用「純露」相對溫和
禾場國際芳療學苑創辦人張元霖表示，在居家環境中，氣味常被作為輔助營造安定氛圍的選擇。但要特別強調，在寵物環境中使用氣味產品時，需謹慎留意植物的種類與使用濃度，以免對動物造成身體負擔。
若想為毛孩營造安定的氣味環境，不妨試試比精油更溫和、安全的「純露（Hydrosol）」。純露不是「稀釋的精油」，而是在蒸餾精油時所產生的副產物，比起高濃度的精油，純露非常溫和，因此更適合身體代謝機制較受限的貓咪與小型犬使用。
對抗分離焦慮，你可以這樣用純露：
- 橙花純露（平靜情緒）： 當毛孩獨處感到焦慮、過度興奮或壓力大時，橙花純露常被用於營造平靜氛圍。飼主可以在出門前將其製成噴霧輕灑於空間中，做為安撫情緒的環境氣味。
- 德國洋甘菊 / 金盞花純露（舒緩肌膚）： 部分毛孩在面臨分離焦慮時，會產生「過度舔舐」自己的舒壓行為，導致局部皮膚發紅搔癢。溫和的洋甘菊或金盞花純露可直接噴灑或輕輕按摩於發癢的肌膚上，擦乾即可不需特別洗掉，可作為日常肌膚清潔與保養的輔助選擇。
張元霖提醒，雖然純露相對安全且應用廣泛，但在為寵物引入任何新氣味時，仍建議循序漸進。剛開始可以先在空間微量使用，觀察毛孩的接受度，讓牠們在最自然、無壓力的狀態下，享受香氣帶來的安定感。
此外也特別強調，真正的純露通常不含酒精，但飼主購買時仍應詳閱成分標示，若使用含有酒精的「花露」或「花精」，使用前請務必諮詢專業人員。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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