夏季通勤曝曬風險高？專家分享騎車族肌膚防護與日常保養建議

2026-05-07 10:01 潮健康

　

入夏後，全台氣溫持續攀升，都會區在高溫與濕度雙重夾擊下，機車通勤族每日暴露在逾四十度的環境中的時間隨之增加。停在紅燈前的機車車陣裡，戴著安全帽的媽媽們後座載著正要上課的孩子，陽光從建築物玻璃折射，熱氣從地面往上圍繞，空氣彷彿靜止的熱毛巾，牢牢裹住全身。

　

不只是曬黑這麼簡單，許多媽媽族反映，雙臂與肩頸的肌膚在騎車後容易泛起灼熱感，彷彿肌底層悶燒著一股熱意，脫下安全帽時臉部與脖子的溫差也讓人不適。

　

圖說：烈日下騎車通勤，冰霸衣有助減少曝曬與悶熱帶來的肌膚不適。

　

體感溫度與紫外線的雙重傷害

持續處於高溫環境下，人體散熱效率會受到影響，悶燙感便隨之而來。夏季高溫下的紫外線指數亦常達過量級，對肌膚的傷害不只是表層曬黑，深層的光老化同樣值得關注。

　

上午十點過後，戶外停車格裡的機車坐墊被曬得發燙，握住把手時隱約有灼燙感，肩頸皮膚在短袖衣物下承受陽光直射。這種體感溫度，往往比氣象報告的數字更高，而長時間在這樣的環境中移動，對肌膚的考驗也就不只是自覺的那麼簡單。

　

濕熱環境下的肌膚摩擦

夏季高溫與午後雷陣雨交替來襲，空氣濕度跟著飆升。汗水黏附於衣物纖維上，帶來摩擦感，長時間摩擦可能導致皮膚紅腫。濕熱環境下黴菌也容易滋生，胯下與腋下是常見好發區域，安全帽內的封閉空間同樣需要留意。防風外套與安全帽邊緣接觸的脖後區域，也是許多機車族在夏季容易感到刺痛的位置。回到家脫下裝備後，若沒有即時處理，症狀便可能在隔天更為明顯。

　

返家後的肌膚舒緩與日常調整

補水與舒緩是兩個核心動作：運動飲料或含電解質的飲品可補充流汗後流失的鹽分，沐浴時使用偏涼的水溫鎮靜泛紅區域，有助降低局部發炎。若肩頸長期有壓迫感，可透過簡單伸展動作緩解肌肉僵硬。

　

在夏季通勤的日常裡，機能衣物逐漸成為不少人的參考選項。冰霸衣這類防曬外套強調透過布料結構達到瞬間降溫與阻隔紫外線的雙重功能，布料中加入涼感粒子，且具有UPF50+的抗曬係數，對需要頻繁移動的通勤族而言，是實用的選項之一。

　

健康管理師張恆恩表示，夏季騎車通勤族除了外在防曬措施外，返家後的肌膚照護同樣重要。建議回家後可觀察肩頸與手臂等曝曬部位，是否出現持續泛紅或不適情形；若症狀明顯或持續未改善，建議由專業醫師評估，避免自行使用不明藥膏處理。此外，日常應依曝曬時間適量使用防曬產品並定時補擦，以協助維持肌膚防護。

　

不論是騎機車送孩子上課，還是上市場買菜，夏季高溫下的機車通勤已成為都會區家庭日常的一部分。從選擇適當的防護衣物、養成補水與肌膚舒緩的習慣開始，每位通勤媽媽都能在移動中找到屬於自己的散熱節奏。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

原文出處：夏季通勤曝曬風險高？專家分享騎車族肌膚防護與日常保養建議

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為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

2026-04-22 15:04 女子漾／編輯許智捷
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels

有網友在社群發問：「很好奇歐美片為什麼都可以不戴套，日本或台灣的都會戴？」一句話瞬間把留言區炸成大型成人片冷知識教室。有人猜是「其實有戴，只是剪接看不出來」，也有人開玩笑說歐美人是不是連成人片都走一個自由奔放路線，還有人把話題拉到日本成人片的打碼文化與拍攝環境。

其中，一名自稱從業人員的網友出面解釋，歐美成人片常見無套畫面，並不只是因為尺度比較開放，也不是演員膽子特別大，而是和檢驗制度、拍攝規範、市場喜好有關。簡單來說，鏡頭前看起來很放飛，鏡頭後其實有一整套產業邏輯在運作。

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歐美成人片為什麼常見無套？從業人員點出關鍵

這名從業人員在留言中指出，美國成人產業對演員的健康檢驗頻率相對高，常見做法是演員需要定期檢驗，並持有有效報告才能拍攝。也就是說，歐美成人片畫面看起來很直接，但拍攝前其實不是「人來了就上」，而是要先確認健康狀態。

他進一步提到，美國常見檢驗頻率約為14天一次，而且檢驗內容相當詳細；即使這14天內完全沒有拍片、也沒有發生性行為，仍然必須重新檢驗。驗一次大約落在200至350美元之間，費用會依照報告出爐速度有所不同。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

他也分享，歐洲的要求多為7天內有效報告，甚至有些檢驗所會因介紹他人前往檢驗而提供折扣。雖然不同公司、平台與地區規定不一定完全相同，但核心概念很明確：演員上工前，健康報告就是重要門檻。

不是完全沒風險 而是靠制度降低風險

不過，定期檢驗不等於百分之百零風險。成人影像本來就是高接觸工作，就算有檢驗制度，也只能降低風險，不能讓風險完全消失。

所以從業人員這番話的重點，並不是「歐美比較安全，所以可以不戴」，而是「歐美成人產業比較常用高頻率檢驗來支撐這種拍攝模式」。換句話說，無套畫面背後不是靠勇氣硬衝，而是靠檢驗、規範、合約與產業習慣一起撐起來。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

如果把成人片想成一場商業拍攝，那麼健康報告就有點像演員的通行證。沒有通行證，就算人已經到了現場，也未必能正式開工。

日本成人片為什麼常見戴套？打碼文化也是原因之一

至於日本成人片，留言區的討論也延伸到拍攝現場的實際狀況。有網友分享，曾看過男優受訪提到，拍攝前發現女優身體狀況明顯不佳，甚至從分泌物顏色、氣味等狀態判斷可能已有健康疑慮。但即便如此，對方仍拿出檢驗報告表示自己沒有問題，現場一度準備照拍。最後因男優不敢冒險，拍攝才沒有完成。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

這段說法讓不少網友相當震驚，直呼「都已經這樣了還可以上陣？」也有從業者補充，日本成人產業的檢驗項目不會固定檢驗俗稱「菜花」的HPV相關項目。或許也正因檢驗制度與現場風險控管仍有落差，日本或台灣作品中較常看到戴套拍攝，背後不只是畫面風格選擇，也可能是為了降低拍攝風險。

再加上日本成人片長期受到打碼文化影響，畫面呈現本來就和歐美成人片不同。簡單來說，歐美作品常給人「直接感」強烈的印象，日本作品則更受到打碼、剪接、鏡位與平台規範影響，兩邊不是單純誰比較大膽，而是產業環境和市場習慣本來就不一樣。

台灣成人片則是另一套生態

至於台灣成人片，情況又和歐美、日本不同。有從業者提到，台灣常見檢驗項目多集中在愛滋、淋病、梅毒，以及俗稱「菜花」的HPV相關檢查，報告期限大約落在1至3個月內。不過，由於台灣成人內容產業規模、拍攝模式與平台生態相對分散，實際規範仍可能依個別團隊、平台或演員要求而有所不同。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

也就是說，台灣不像歐美有較常被討論的產業檢驗系統，也不像日本有非常鮮明的打碼文化傳統，許多拍攝細節更接近「各團隊自行規範」。這也是為什麼網友討論時，常常會出現不同說法。

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2026-04-25 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

#所謂魅力❤

從來不是刻意討好誰

而是在自己的世界閃閃發光

討厭妳的人

不管你怎麼做就是看不順眼

討好說妳作、不理又說沒禮貌

最好的做法真的就是遠離

不用浪費時間跟能量在這些人身上

當開始認真過生活

只關注於經營自己

期待的關係跟機會

自然就都會靠過來

不用乞求他人的認同

活的有底氣、眼裡有光

自然會被尊重

連小人都變的不敢靠近

小人向來挑人踩

不僅怕壞人，也迎合非善類

這類髒水潑來真的不要回應

就讓髒水直接落地

不接話、沒反應，直接漠視

被落地個幾次，小人自然也散了

但風水輪流轉~欺負人早晚要還囉!!

#關注自己#心靈成長#小人應對

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

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為什麼狂刷題反而拿不到高分？謝蓁老師提醒：會考前夕，這幾件事比寫題目更重要！

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2026-04-30 11:04 語言魔法師｜謝蓁

時鐘的滴答聲在耳邊越來越清晰，距離會考只剩下最後兩個週末了。在補習班的教室裡，我常看見孩子們眼神中的疲憊，也感受到家長們想幫忙卻不敢多說話的體貼與焦慮。 面對這場人生中的重要戰役，我想告訴你們：緊張是正常的，這代表你對自己的期待，而這份期待，將成為你最後衝刺的火種。

這段時間，我們不拚「量」，我們要拚的是「質」與「穩」。 謝蓁老師為大家整理了這份深度考前錦囊，讓我們一起穩紮穩打，迎接挑戰。

一、 調整作息：讓大腦在「考試時段」準時開機

很多學生習慣在夜深人靜時奮筆疾書，覺得那樣效率最高。但別忘了，會考的戰場是在早晨。

  • 生理時鐘的轉換： 還在當「夜貓子戰士」的同學，這兩週是調整作息的黃金期。 為了讓大腦在早上的應考時段維持巔峰狀態，建議晚上 11 點就準時「躺平」，強迫身體進入休息模式。
  • 高品質的睡前儀式： 如果躺在床上睡不著怎麼辦？請放下手機，藍光會干擾退黑激素分泌，讓大腦過度興奮。 老師建議可以翻閱幾篇散文或小詩，讓心靈平靜下來；但切記不要看劇情跌宕的小說，否則很容易一發不可收拾，反而變成熬夜現場。

二、 飲食調整：清淡才是最高級的應援

考前這段時間，家長總想幫孩子「進補」。 雖然心意滿滿，但過於燥熱或油膩的補品，在壓力大時反而會適得其反。

  • 減輕身體負擔： 天氣忽冷忽熱，腸胃相對敏感。 這兩週請盡量避免高糖飲品、油炸食物與碳酸飲，這些容易造成脹氣或昏沉。 過度的補藥甚至可能引發流鼻血或失眠，對身體反而是種負擔。
  • 聰明的營養補充： 飲食以清淡均衡為主。若想額外提升專注力，適量補充魚油或 B 群等保健品，就是最實質且溫和的應援。

三、 讀書方向：與其寫新題，不如懂錯題

最後階段，心慌意亂時容易抓不到讀書重點。老師要傳授你們最重要的「精省法」。

  • 歷屆試題是最好的老師： 如果不知道要做什麼題目，就回頭狂寫歷屆試題。 範圍建議從去年往回推，寫到 108 課綱版本即可停止。
  • 靈魂在於「訂正」： 盲目刷題沒有意義，寫完務必訂正！ 將那些似懂非懂的概念記錄在你的「錯題本」中。
  • 精煉你的武功秘籍： 考前幾天，請放下沈重的參考書。 你最該反覆翻閱的，是那些陪你戰鬥至今、親手寫下的錯題紀錄與個人筆記

四、 文具備齊：工欲善其事，必先利其器

趁著這週末，請親自檢查並準備好你的作戰工具。建議所有項目都準備兩份，分別放在透明夾鏈袋中一目瞭然。

  • 透明鉛筆盒/夾鏈袋： 方便監考老師檢查。
  • 黑筆（建議 0.4 或 0.5mm）： 選用出水流暢的黑筆，確保電腦掃描答案卷時清晰可辨。
  • 2B 鉛筆 & 橡皮擦： 老師私心建議準備一塊全新型的橡皮擦，確保塗改時擦得最乾淨。
  • 透明桌墊： 這是很多學生會忽略的利器！避免考場桌面坑洞影響書寫。
  • 傳統手錶： 嚴禁佩戴智慧型手錶，以免違規影響心情。
  • 應急小物： 隨身衛生紙（多備幾包）、水壺（飲用白開水）、常備藥品（止痛或蚊蟲叮咬藥）。

凡事全力以赴，但平常心看待結果

我知道，面對人生中第一場大型挑戰，焦慮感會像潮水般襲來。 但請你一定要相信，那個在燈下奮戰、在挫折中堅持的自己，已經做好了萬全的準備。

如果這幾天真的讀不下書，別硬逼自己。 起身做個簡單的伸展、做幾次深呼吸、或是練習超慢跑與深蹲，讓身體動起來，心情自然會跟著穩定下來。

孩子，會考只是你人生眾多篇章中的一個逗號。 只要你能問心無愧地對自己說：「我盡力了」，那你就是最棒的。

加油！謝蓁老師與所有家長，都會在後方為你們應援。 穩住節奏，你一定可以發揮出最強大的「魔法」！


語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#親子教育 #育兒教養 #國中會考

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活太久變成浪費社會資源？84歲妹結束91歲姐生命悲劇 你該看懂的殘酷真相

活太久變成浪費社會資源？84歲妹結束91歲姐生命悲劇 你該看懂的殘酷真相

2026-05-04 16:28 柳靖
長命百歲是福氣，還是詛咒？

 

在你說「好可憐」之前，

先想想：你家有沒有同樣的計時炸彈。

台南兩個老人，住在同一個屋簷下。

 

一個91歲，一個84歲。沒有子女在旁邊，沒有外傭，沒有任何人。

84歲的妹妹，每天照顧著比自己更老的姊姊。

 

直到某一天，她撐不住了。她做了一個決定。

 

這件事上了新聞，大家說「好可憐」，然後繼續滑手機。

但我想問：你爸媽現在幾歲？誰在照顧他們？

▋ 這不是意外，這是每天都在發生的事

 

台灣現在有多少個家庭，是80歲在照顧90歲？

沒有人在統計，因為沒有人想正視這個數字。

 

我們一直在講「三明治世代」，說中年人夾在父母和小孩之間很辛苦。

但那些中年人呢？他們老了之後，誰來照顧他們？

答案是：他們的另一半。也是一個老人。

 

政府說有長照3.0，說打1966就有人來幫。

但你知道嗎，那個1966，要你自己打電話去申請。

一個84歲、每天累到沒力氣的老人，你要她怎麼打？

 

就算她打了，排到服務可能要好幾天。

就算排到了，她家資產超過一點點，補助就沒了。

 

這叫做「中產陷阱」，有一點錢，但沒有夠多的錢，所以什麼都輪不到你。

這不是一個家庭的悲劇，是整套制度在告訴你：你自己想辦法。

瑞典早在40年前就解決了這個問題

 

1982年，瑞典通過一條法律，

內容只有一個意思：照顧老人，是國家的責任，不是子女的義務。

 

在台灣，你說這句話，可能有人覺得你不孝。

在瑞典，這是寫進法律裡的基本概念。

 

更重要的是，瑞典不等你打電話。

 

社工和護理師會主動上門，在你崩潰之前就出現。

 

如果台南那兩個老人活在瑞典，84歲的妹妹不會是一個人扛著一切。

她身邊會有人，定期來，定期接手，讓她可以喘口氣。

 

我們不是沒有資源，我們是選擇把資源放在錯的地方。

日本也做了，而且做得很徹底

 

日本的人口老化比台灣更嚴重，

他們的解法是：40歲以上全體國民強制繳「介護保險費」，

換來的是：需要照護的時候，政府出九成，你只出一成。

 

不是靠運氣，

不是看你有沒有孝順的子女，就是一套制度在支撐你。

 

日本也在大量導入照護機器人，試著補上人力的缺口。

 

但即使這樣，日本人也慢慢發現一個問題，

一個沒有機器人能解決的問題：

當一個人已經沒有任何康復的可能，

我們繼續讓他活著，

到底是為了他，還是為了我們自己？

▋ 有一個選項，大家都不敢說…

 

就算長照做得再好，還是有一道牆。

那道牆的名字，叫做「無法逆轉」。

 

有些病，好不了。

有些狀態，只會越來越壞。

這個時候，醫療做的事情已經不是「救人」，而是「延長痛苦」。

 

台灣的法律，現在給照顧者的選擇只有兩個：

1.     你繼續看著他痛，看著他每天比昨天更差，直到他自己斷氣。

2.     你幫他結束，然後你去坐牢。

 

台南那個84歲的老人，選了第二個。

你覺得她是殺人犯嗎？

 

反對安樂死的人，很多是拿宗教和文化來擋。

 

但你有沒有想過，反對最用力的，往往是那些靠「維持生命」賺錢的人？

 

一個插著管子、每個月需要大量藥物和照護的病人，

對醫院、對藥廠來說，是一筆穩定的收入。

 

對那個病人來說，是每天醒來的折磨。

 

如果有一條合法的路，讓那些真的不想再撐下去的人，

能夠在有尊嚴、有家人陪伴的情況下離開，

這難道不是一件更人道的事？

▋ 政治人物不動，是因為還沒有選票壓力

 

每次有長照悲劇上新聞，

政治人物就出來說「很遺憾」、「會檢討」。

 

然後什麼都沒有改變。

因為改變這件事，沒有選票。

 

但你知道什麼有選票嗎？

 

是那些被這個問題困了十年、二十年的家庭。

是那些現在正在照顧爸媽、同時還要上班帶小孩的中年人。

是那些已經六十幾歲、開始擔心自己老了怎麼辦的人。

 

這些人，加起來是非常大的一票。

 

荷蘭2002年讓安樂死合法化，現在已經二十幾年了。

他們的制度崩掉了嗎？

沒有。

 

變成大家搶著去死嗎？

沒有。

 

反而是嚴格的審查讓真正需要的人，

有了一個出口。

 

台灣的長照人力已經嚴重不足，

醫療床位被末期病患長期佔著，

那些還有機會救回來的人，在外面排隊。

 

照顧者崩潰了，離開職場了，自己也生病了，

這些後續成本，最後還是落在政府手上。

 

一個敢動這個議題的政治人物，不是在冒險，是在解題。

 

給人一個合法、有尊嚴的離開選項，

不是鼓勵大家放棄生命。

 

是讓那些已經沒有選擇的人，至少有一個選擇。

▋ 問題的根，其實在我們自己的腦袋裡

 

錢不夠是一個問題，但還有另一個問題更難解。

 

那個問題叫做：「把爸媽送去養老院，是不孝。」

就是這句話，讓無數家庭撐著不求助，

撐到最後一刻，撐到釀成悲劇，然後上了新聞。

 

我們的文化，把孝順定義成「你要親自照顧」，

但從來沒有人問：這樣照顧，對老人真的好嗎？

 

一個精疲力竭、充滿委屈的照顧者，

能給出什麼品質的照護？

 

一個社會如果只看「活了幾歲」，

不看「活得怎麼樣」，

那它保護的，是它自己的面子，而非老人。

台南那兩個老人的故事，不是結尾，是預告。

 

下一個，可能是你認識的人。

也可能，是你自己。




 

 

 

 

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#台灣 #瑞典 #日本 #長照服務

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2026-05-02 22:10 Belinda的玩美甜蜜窩

#試著放手❤

#值得紀念的一刻

最近小迷皮克敏

隨口對某娃說了句~

妳明天帶我的手機去公園繞3圈

這小妞莫名雀躍的接旨

且馬上就約同學一起去

平常沒這麼積極且會拒絕

不懂為啥這次突然認真了!!!

就這樣2個六年級小女生約好

本來還堅持要自己走路去跟回

但某娃真的路癡的有點兒嚴重

且根本尚無自己單獨出門的經驗

光這兩個前提她還沒踏出家門

我心臟應該已近乎停止跳動...><"

堅持帶她去且要看到人再走

結果某娃同學也是媽媽帶來

果然不放心的不會只有我

有默契的點個頭就轉身離開

即便都習慣性頻頻回頭

但身體是離開公園沒錯

附近逛逛且時不時確認

2個小女生是否一切安好

畢竟這年頭瘋子太多

真的讓爹媽操碎了心!!!

還不能靠太近

免得好像不相信她們

就真的假裝路過遠遠遙望

((這年頭當媽容易嗎~嘖嘖嘖!!!))

因有約好時間到就要準時回家

若有突發狀況就傳個訊息告知

這小妞平日雖然粗線條

但時間快到就傳來訊息

說陪同學等阿嬤來接

她阿嬤來就會馬上回家

雖是一句簡單告知

不僅讓人放心~也獲得我的信任

以後類似狀況表示可以放心給過囉!!

#親子互動#學著放手#學習獨立

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#母親節 #杏仁果 #減重 #瘦身 #外表管理

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