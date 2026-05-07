2026-05-07 10:01 潮健康
夏季通勤曝曬風險高？專家分享騎車族肌膚防護與日常保養建議
入夏後，全台氣溫持續攀升，都會區在高溫與濕度雙重夾擊下，機車通勤族每日暴露在逾四十度的環境中的時間隨之增加。停在紅燈前的機車車陣裡，戴著安全帽的媽媽們後座載著正要上課的孩子，陽光從建築物玻璃折射，熱氣從地面往上圍繞，空氣彷彿靜止的熱毛巾，牢牢裹住全身。
不只是曬黑這麼簡單，許多媽媽族反映，雙臂與肩頸的肌膚在騎車後容易泛起灼熱感，彷彿肌底層悶燒著一股熱意，脫下安全帽時臉部與脖子的溫差也讓人不適。
圖說：烈日下騎車通勤，冰霸衣有助減少曝曬與悶熱帶來的肌膚不適。
體感溫度與紫外線的雙重傷害
持續處於高溫環境下，人體散熱效率會受到影響，悶燙感便隨之而來。夏季高溫下的紫外線指數亦常達過量級，對肌膚的傷害不只是表層曬黑，深層的光老化同樣值得關注。
上午十點過後，戶外停車格裡的機車坐墊被曬得發燙，握住把手時隱約有灼燙感，肩頸皮膚在短袖衣物下承受陽光直射。這種體感溫度，往往比氣象報告的數字更高，而長時間在這樣的環境中移動，對肌膚的考驗也就不只是自覺的那麼簡單。
濕熱環境下的肌膚摩擦
夏季高溫與午後雷陣雨交替來襲，空氣濕度跟著飆升。汗水黏附於衣物纖維上，帶來摩擦感，長時間摩擦可能導致皮膚紅腫。濕熱環境下黴菌也容易滋生，胯下與腋下是常見好發區域，安全帽內的封閉空間同樣需要留意。防風外套與安全帽邊緣接觸的脖後區域，也是許多機車族在夏季容易感到刺痛的位置。回到家脫下裝備後，若沒有即時處理，症狀便可能在隔天更為明顯。
返家後的肌膚舒緩與日常調整
補水與舒緩是兩個核心動作：運動飲料或含電解質的飲品可補充流汗後流失的鹽分，沐浴時使用偏涼的水溫鎮靜泛紅區域，有助降低局部發炎。若肩頸長期有壓迫感，可透過簡單伸展動作緩解肌肉僵硬。
在夏季通勤的日常裡，機能衣物逐漸成為不少人的參考選項。冰霸衣這類防曬外套強調透過布料結構達到瞬間降溫與阻隔紫外線的雙重功能，布料中加入涼感粒子，且具有UPF50+的抗曬係數，對需要頻繁移動的通勤族而言，是實用的選項之一。
健康管理師張恆恩表示，夏季騎車通勤族除了外在防曬措施外，返家後的肌膚照護同樣重要。建議回家後可觀察肩頸與手臂等曝曬部位，是否出現持續泛紅或不適情形；若症狀明顯或持續未改善，建議由專業醫師評估，避免自行使用不明藥膏處理。此外，日常應依曝曬時間適量使用防曬產品並定時補擦，以協助維持肌膚防護。
不論是騎機車送孩子上課，還是上市場買菜，夏季高溫下的機車通勤已成為都會區家庭日常的一部分。從選擇適當的防護衣物、養成補水與肌膚舒緩的習慣開始，每位通勤媽媽都能在移動中找到屬於自己的散熱節奏。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。