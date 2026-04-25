2026-04-25 17:04 Jerry哥-職涯諮詢師
昨演霸道總裁今蹲田裡種辣椒！28歲演員遭AI取代 職涯教練：必學「這」職涯自救法
最近滑手機，總是被AI短劇洗版。戲裡的男女主角來來去去，卻總是那幾張熟悉的臉。有時只是換了套衣服，表情卻幾乎一樣，甚至同時出現在好幾部不同的短片裡。這其實不意外，這就是現在的AI影片生態。
二十八歲的張小磊，曾是大陸短劇圈裡標準的「霸總專業戶」。最風光的時候，他一個月同時接四部戲，全年幾乎沒有休息，收入穩定時，每月可進帳台幣十八萬上下。在節奏極快的時期，幾乎沒有喘息的空間。
但變化來得既快又悄無聲息。
在前一支影片裡，他還在甩著巴掌、談著幾千萬的生意；換個鏡頭，他已經蹲在青海的田裡，正在細心照顧著一整排成長不良的辣椒。這次不是劇情翻轉，而是現實本身。短劇市場翻臉的速度，已經快過任何一部為搏流量而寫出的狗血劇本。
2026年春節過後，市場不是僅減少一兩部戲，而是多家製作公司幾乎同時停掉真人演員的案子，轉向投入AI短劇。原本用來找演員的窗口，一夕之間改成在找「AI提示詞顧問」與「AI剪輯」，新的工作職稱冒出來，舊的片酬與合約卻一路往下掉。
張小磊的戲約直接腰斬，報價被砍到一半，接不到戲成了日常，空窗期一段一段往後延長。演員群組裡從一開始的「等等看」，很快變成「準備轉行」。據說有人去做平台客服，也有人去帶貨直播，還有人乾脆離開這一行。
在職涯輔導的第一線，我常看到的，是大家習慣把這種變化，看成「我能力不及跟不上」、「我被市場淘汰了」。但如果把鏡頭拉遠一點，你會發現：不見得完全是人的問題，而是大環境正在迅速變化。
當產業被技術重寫，很多原本努力的人，會在幾個月內，被硬生生推到「重新選擇」的門口，猝不及防下，也來不及有心理準備。
但張小磊不打算枯枯等。
他把存下的積蓄一次砸出去，拿出台幣一百八十多萬，到青海包地種辣椒。沒有劇情鋪陳，也沒有什麼華麗的轉身說法。面對急速變化，這只是換一種生活與工作方式。有戲就回劇組，沒戲就回田裡，兩邊同時進行著，不讓自己的人生被單一工作卡死。
從「職涯發展」角度來看，我覺得這種做法有個重要意義：
他沒有把「生存」和「喜歡」綁死在同一份工作裡，而是刻意拆成兩條路線。用務實的種地來撐起生活所需的現金流。把戲劇留給維持專業身份和累積未來可能性。 這大概不是最省力、最舒服的方式，卻比死守一份快速萎縮的工作，多保留了一些自己可以選擇的主動權。
但在田裡，也是考驗極大的一份工作。
第一批辣椒，直接被病害打掉。幾個月的投入，只換來兩批收成，加起來大約十八萬，與投入成本完全不成比例，今年幾乎可以預期是賠錢收場。他自己曾說：種地這件事，很多環節都不在掌控裡，天氣、病害、土地狀況，每一個變數都可能讓前面的努力歸零。
如果把這段經歷當成一場職涯實驗，我會這樣看：
他從一個高風險、不穩定但高曝光的行業，跳進另一個同樣高風險、受天候與市場波動支配的領域。短期來看，這不是「風險降低」，而是「風險來源多元化」。但真正有價值的，是他願意去學新的規則、承擔新的不確定，讓自己不被單一產業的興衰綁死。
即便如此，他沒有打算離開片場。
現在的生活，是在田裡彎腰、搬貨、盯著作物生長。同時把手機放在口袋裡，隨時準備接起下一通關於試鏡與通告的電話。他仍然相信，鏡頭前那種與觀眾「對到」的真實感，是AI模擬得再像，也難以完全複製的感受。這個信念一直沒有中斷，讓他在田裡的每一個日落，都還保留一個可以回去的方向。
從「職涯諮詢」經驗來看，AI時代的職涯發展，有幾件事變得特別關鍵：
- 不要只問「這份工作會不會被取代」，而要問：「在這份工作裡，我有沒有在累積那些比較難被取代的能力？」
- 不要把職涯想成一條直線，而要練習在不同角色間切換。就像他一樣，同時是演員、也是農夫、也是一個在混沌裡想辦法撐住自己的成年人。
- 不要等市場給答案才行動，而是先找到一種「今天就可以開始做，從多元職涯發展中找到機會」。
短劇市場的洗牌沒有預告，也沒有緩衝。昨天還站在高點，今天就被替換，連反應的時間都所剩不多。他沒有把自己包裝成什麼華麗的翻身故事，也沒有急著下結論，只是先做了一件事，不要停、找機會。
在一個變化比劇本還快的時代，職涯也許不再是「找到一份穩定工作」，而是「在不斷被迫改寫的劇本裡，還能留住一點自己想成為的那個人」，並且有勇氣，在必要的時候，寫下一場新的登場方式。