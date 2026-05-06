2026-05-06 19:03 潮健康
兒童益生菌怎麼選？營養師解析0～18歲補充時機與攝取原則一次整理
不少爸媽在挑選小朋友益生菌時，常會有這樣的疑問：兒童益生菌幾歲可以開始吃？新生兒、嬰兒、幼兒真的適合補充嗎？市面上產品琳瑯滿目，又該如何挑選才安心？
對此，《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻整理兒童益生菌補充重點，協助家長從不同年齡階段掌握正確觀念，為孩子的日常健康打下良好基礎。
小朋友可以吃益生菌嗎？從嬰幼兒就可以開始補充
嬰兒一出生，身上就會帶著許多菌叢，直到成長6個月後補充副食品時，所接觸的飲食、環境開始趨於多樣化，隨著年紀增長，菌相也變得相對複雜。
游子嫻營養師建議，此時可視孩子的健康狀況，補充小孩益生菌，改變細菌叢生態，幫助健康維持。因此，補充益生菌沒有年齡限制，新生兒、嬰兒、幼兒都能適量補充益生菌！
小孩益生菌補充指南：依年齡分階段更精準
游子嫻營養師建議，為孩子挑選益生菌時，最好依照階段做調整，補充起來會更貼近當下的需求。
- 嬰兒益生菌（0～2 歲）：先求安心，再談補充
對剛出生到2歲左右的寶寶來說，腸道還在建立階段，益生菌的補充建議以「安全」為優先，也可以先和醫師或營養師討論後再使用；這個階段常見會使用的菌種，會偏向嬰兒腸道本來就可能存在的菌，例如雙歧桿菌屬（Bifidobacterium infantis）以及龍根菌（Bifidobacterium longum）。
- 幼兒益生菌（3～5 歲）：生活變多元，菌種也可以更豐富
進入幼兒園之後，孩子開始接觸團體生活、飲食也更豐富，腸道環境變化相對更大；這個階段可以開始考慮「多菌株」的益生菌設計，例如短雙歧桿菌（Bifidobacterium breve）、長雙歧桿菌（B. longum），以及鼠李糖桿菌（Lactobacillus rhamnosus）等。多種菌搭配，較能貼近不同生活情境下的腸道需求。
- 兒童益生菌（6～12 歲）：重點是日常調整
小學階段的孩子開始上課、補習、外食機會增加，作息也比較不固定，腸道狀態容易跟著受到影響；這時候的益生菌選擇，通常會以乳桿菌屬（Lactobacillus）與雙歧桿菌屬（Bifidobacterium）為主軸，像是副乾酪乳桿菌 LP33、植物乳桿菌 LP28，以及鼠李糖菌株 LRH113，都是常見用於日常保養的菌種選擇。
- 青少年益生菌（13～18 歲）：配合生活壓力與作息變化
進入青少年階段後，課業壓力、熬夜與飲食不規律的情況變多，腸道狀態也更容易受到影響；這個階段的益生菌補充，可以挑選消化道與日常機能維持有關的菌種，像是鼠李糖乳桿菌（Lactobacillus rhamnosus GG, LGG），以及克菲爾乳酸桿菌（Lactobacillus kefiri）。
小孩益生菌推薦要怎麼挑才安心？掌握「4要+1不要」原則
圖說：挑選小孩益生菌時，產品最好通過塑化劑、重金屬、微生物檢測
市面上的益生菌產品，經常會用各種「好理解、好記憶」的名稱來吸引家長注意，像是「兒童專用益生菌」、「順暢益生菌」、「守護力配方」、「成長配方」，甚至也常見「多合一益生菌」或以「高菌數」作為主要訴求。這些名稱往往讓人直覺聯想到功能分工明確，但也容易讓家長誤以為「名稱＝效果」。
游子嫻營養師提醒，這多半屬於行銷分類，並不等同於實際效果。家長在挑選小朋友益生菌時，務必牢記「4要+1沒有」的挑選原則：
- 要有「安全檢驗」
選擇有通過基本安全檢驗的產品，塑化劑、重金屬、微生物檢測皆合格，並優先挑選具備SGS、台美檢驗或ISO、HACCP等食品安全認證，品質與安全性更有保障。
- 要有「菌株編號」
菌株編號可以想成是益生菌的「身份標記」，讓人知道它來自哪一株菌，也代表背後有相對清楚的來源與資料可追溯。
- 要有「保證菌數」
不要只看「出廠菌數」，重點是標示「有效期限內的保證菌數」，才能確保實際吃到時仍有足夠活菌，一般建議每份約50–250億菌數較為常見。
- 要有「益生元+後生元」黃金配方
益生元是好菌的食物，後生元則是益生菌作用後的有益產物。三者搭配能幫助好菌更穩定生存，整體效果通常更完整見。
- 不要有「添加物」
避免香料、色素、甜味劑等不必要添加物，除了可能影響菌的穩定性，也會壓縮有效成分。選擇成分單純的產品，對孩子來說更安心、也更單純有效。
小孩益生菌什麼時候吃？飯前吃還是飯後吃？
不少家長最常問：「小朋友益生菌到底要飯前吃還是飯後吃？」其實，補充的時間點，確實會影響益生菌的存活率與整體效果。
游子嫻營養師表示，補充時機可以從腸胃環境來理解：
- 空腹吃：腸胃酸度較高，部分益生菌在通過胃部時，可能會被破壞。
- 飯後吃：腸道環境相對溫和，有助於益生菌順利存活並抵達腸道。
因此，多數情況下會建議在飯後補充益生菌，對兒童來說相對穩定，也較容易長期執行。
不過，游子嫻營養師也提醒，實際補充效果仍與產品設計有關。若是沒有包埋技術的益生菌，通常建議在餐前30分鐘或隨餐補充，以降低胃酸影響；而具備包埋技術的產品，因外層具有保護作用，補充時間相對彈性，不論餐前或餐後，都可以依照日常習慣固定食用。
此外，若孩子正在服用抗生素，建議與益生菌間隔至少2小時，以避免影響菌種作用，確保補充效果。
游子嫻營養師最後提醒，幫孩子挑選益生菌，先看是不是符合孩子的年齡和生活習慣，再記住「4要＋1不要」的原則，基本上就不容易選錯方向。同時也要搭配均衡飲食、規律作息，才能為孩子打造一個健康的體質！
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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