2026-05-08 19:03 潮健康
不再只靠數羊！睡眠專家解析「重力被」原理：壓力調節與睡眠品質的關聯
現代社會節奏快速，工作壓力與資訊超載成為常態，根據調查台灣慢性失眠症的盛行率約為10.7%，相當於每十人就有一人深受失眠困擾。許多人嘗試過數羊、聽輕音樂等傳統方法，效果也是因人而異。近年，國際睡眠科學領域開始關注一種非藥物的物理性介入方式：「重力被」。
根據Yahoo Health報導引述專家觀點指出，重力被不僅是寢具，其背後運用的「深層壓力觸壓」原理，已成為與睡眠與情緒調節相關的輔助選擇之一。這種透過均勻、溫和重量提供類似擁抱感的體驗，為眾多淺眠、高壓族群帶來不同的選擇。
科學解密：重量背後的生理調節機制
重力被的設計核心，在於運用「深層壓力觸壓」原理。這是一種溫和、分布均勻的壓力，作用於全身。從神經生理學角度，這種壓力能刺激皮膚下的觸覺感受器，向大腦傳送安定訊號。
關鍵在於它能影響多種神經傳導物質與荷爾蒙的分泌。深層壓力觸壓被認為可能與「血清素」分泌相關，這是一種與情緒穩定、幸福感相關的神經傳導物質。隨後，血清素會在夜晚進一步轉化為幫助調節睡眠週期的「褪黑激素」。同時，此過程也可能促進「催產素」的釋放，能降低壓力感、增加安全感與平靜感。
另一方面，這種穩定的壓力可能與「皮質醇」水平的調節相關。皮質醇是人體主要的壓力荷爾蒙，長期偏高會導致警醒度增加、難以放鬆入睡。從自律神經系統來看，深層壓力觸壓被認為能幫助身體從主導「戰鬥或逃跑」反應的交感神經興奮狀態，切換到主導「休息與消化」的副交感神經放鬆狀態，從而創造出適合入睡的生理環境。
哪些族群可能獲得特別助益？
重力被提供的深層壓力觸壓，對特定族群可能帶來較顯著的感受。首先是高壓力與焦慮族群，例如長期處於緊繃狀態的上班族。日間累積的壓力與焦慮常導致夜晚思緒紛亂，重力被模擬的擁抱感能提供心理上的安全感，有助於減緩焦慮情緒，讓身心更容易進入休息模式。
其次，對於一些神經多樣性族群，例如注意力不足過動症（ADHD）或感官處理敏感者，他們的感官系統對外界刺激的調節可能與常人不同，容易感到分心或焦慮。深層壓力觸壓被一些職能治療師用於「感覺統合」策略中，因其能提供穩定的本體覺輸入，幫助安定神經系統，可能與專注狀態與入睡困難的調整有關。
再者，對於一般淺眠或夜間容易頻繁醒來的民眾，適當的重量能增加身體的穩定感，可能減少無意識的翻身次數，從而與深層睡眠時間的表現相關，提升睡眠的連續性與品質。
專業挑選指南與重要安全提醒
若考慮嘗試重力被，挑選合適的重量至關重要。國際上普遍接受的原則是選擇約為自身體重7%至12%的產品，其中以10%最為常見且被多數專家推薦。例如，體重60公斤的成人，可考慮使用約6公斤左右的重力被。重量過輕可能效果不彰，過重則可能造成不適甚至安全疑慮。
安全性是首要考量。嬰幼兒、兒童使用前必須諮詢兒科醫師，因其呼吸系統與自我調整能力尚未成熟。此外，患有呼吸系統疾病（如睡眠呼吸中止症、慢性阻塞性肺病）、循環系統疾病或行動不便的族群，也務必先經過醫師評估後再使用。
在地化思維：因應氣候的材質革新
傳統重力被常給人厚重、悶熱的印象，在台灣亞熱帶潮濕悶熱的氣候下，可能令使用者卻步。因此，部分品牌開始致力於材質與設計的革新。
健康管理師張恆恩最後分享：選擇任何助眠工具，理解其科學原理與自身需求是第一步。重力被作為一種非藥物的輔助選擇，其價值在於提供一種溫和的物理性放鬆途徑。建立良好的睡眠衛生習慣，搭配適合的環境與工具，才是邁向優質睡眠的穩健之道。
圖說：重力被運用深層壓力觸壓原理輔助睡眠。
圖說：舒適的睡眠環境。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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